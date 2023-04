Valgkomiteen hadde innstilt på Ida Lindtveit Røse (30). Hun er fra Oppegård i Viken, og tidligere KrFU-leder.

Røse er framhevet som et politisk talent og hun var landets yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020.

Men bare få dager før landsmøtet varslet Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Agder at hun ville ta opp kampen om nestledervervet.

De to kandidatene har ulikt verdisyn på flere områder.

– En bedre nestleder

Under debatten var det flere som tok til orde for at landsmøtet burde følge valgkomiteens innstilling.

– Hvis vi er litt i tvil, følg valgkomiteen. Det kan være et godt råd. Jeg er veldig stolt av valgkomiteen og de folkene som er fremmet. For en CV og for noen folk, sa Bjørn Lande fra Østfolk KrF.

Magne Suphellen, som fremmet benkeforslag på Jorunn Lossius, argumenterte sterkt for hvorfor han mener hun vil bli en bedre nestleder.

Han trakk fram hennes erfaringsbakgrunn, men spesielt hennes syn på abortsaken; at hun vil jobbe for et sterkere vern av ufødt liv.

– Her vil Ida (Lindtveit Røse) noe annet, hun vil i stedet akseptere loven. Det er feil veg å gå, det vil svekke KrF, sa Suphellen fra talerstolen.

Abort sentralt spørsmål

Mens Ida Lindtveit Røse blir vurdert som liberal, omtales Jorunn Gleditsch Lossius som mer konservativ. Særlig i spørsmålet om abort blir det framhevet at de to har ulike oppfatninger.

Røse vil opprettholde dagens abortlov, og sier ja til abort fram til uke 12. Lossius er like klar på at hun mener dagens lov bør skjerpes.

– Jeg er veldig tydelig på at abort alltid vil handle om to personer, og at barn i magen har et selvstendig menneskeverd og fortjener et sterkere rettsvern, sier Jorunn Gleditsch Lossius.

Dermed kunne nettopp abortspørsmålet bli vesentlig når landsmøtet skulle velge mellom de to. Men det ble ikke noen stor debatt. Bare et fåtall delegater gikk på talerstolen før nestledervalget ble gjennomført.

Bollestad gjenvalgt

GJENVALGT: Olaug Bollestad ble gjenvalgt som leder og Dag Inge Ulstein som partiets første nestleder. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Olaug Bollestad ble som ventet enstemmig gjenvalgt som leder av KrF for to år.

Bollestad (61) har ledet Kristelig Folkeparti siden januar 2019. Hun har sittet på Stortinget siden 2009 med unntak av årene som landbruksminister fra 2019 til 2021.

Dag Inge Ulstein ble gjenvalgt som partiets første nestleder.

Valgkomiteens kandidat og ny andrenestleder, Ida Lindtveit Røse, har meldt at hun ønsker å utvikle en ny politikk, styrke organisasjonen og sikre ny rekruttering for å få fart på KrF igjen.