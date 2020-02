Det er under en måned til årets Birkebeinerrenn går av stabelen. Da anbefales løperne å bruke fluorfri skismurning.

Fra 2021 vil de ikke lenger ha noe valg.

Birkebeinerrennet er et av verdens største mosjonistrenn, og hvert år går nesten 10 000 mennesker fra Rena til Lillehammer på ski.

– I tillegg til å ha et tydelig avtrykk innenfor bærekraft på folkehelse så ønsker vi et tydelig klimaavtrykk på Birken, sier daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen.

– Vi omfattes i utgangspunktet av det internasjonale forbundet, og deres retningslinjer, og derfor blir det naturlig nok også fluorfritt birkebeinerrenn fra neste år, legger han til.

Fluorfri smøreservice underveis

I desember i fjor avslørte Dagbladet at meitemark og jord fra Rena og Lillehammer har oppsiktsvekkende høye nivåer av en rekke fluorkjemikalier.

INGEN KONTROLLTILTAK: Daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen forteller at det per i dag ikke finnes noen gode måter å etterprøve et fluorforbud for et massearrangement. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

– Alle typer giftstoff i naturen, og spesielt inn mot drikkevann, er ikke bra. Det er ikke bærekraftig, sier Torbjørnsen.

Han understreker at langrennssporten bør forbindes med en sunn livsstil, og at fluor ikke hører hjemme i den samme kategorien.

– Vi er opptatt av folks helse, både hos de i smørebua og de i sporet. Vi er også opptatt av å forvalte naturen vår på en god måte.

– Nå må man slite litt for det

Mannen som har vunnet Birkebeinerrennet flest ganger er Erling Jevne. Han har kommet først i mål hele sju ganger.

BIRKEN-KONGEN: Erling Jevne har vunnet Birkebeinerrennet hele sju ganger. Her etter målgang på Lillehammer i 2007. Foto: Pål Hovengen Plassen / NRK

– Det er veldig i tida da. Det skjer jo i flere andre renn også, sier han.

Han legger til at det er mange som kommer til å måtte tenke litt annerledes når de skal smøre skiene sine i fremtida. Selv gikk han for første gang på fluor i 1987.

– Det vil jo ta litt lengre tid å gå da. Men det er fint det. Da må man slite litt for det, sier Birken-kongen.

Fluor ikke nødvendig

Forbudet er innført i samarbeid med skismøringsprodusenten Swix. På alle servicestasjoner under selve rennet vil det være fluorfrie produkter og Swix vil tilby fluorfri smøreservice.

GODE ALTERNATIV: Swixsjef Åge Skinstad sier det finnes så mange gode alternativ at det ikke lenger er nødvendig for mosjonister å bruke fluor. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Vi er opptatt av miljøet og bærekraft, sier Swix-sjef Åge Skinstad til Birkens egne hjemmesider.

Han forteller at det ikke lenger er nødvendig med fluor under skiene for å kunne gå et mosjonistrenn.

– Det er nå så mange gode fluorfrie alternativer, at ingen mosjonist lenger trenger fluorprodukter.

Ingen måte å kontrollere på

Selv om forbudet vil gjelde allerede fra neste år er det foreløpig ikke sikkert hvordan forbudet skal kontrolleres.

– Det er per nå ikke kontrolltiltak som kan etterprøve et fluorforbud for et massearrangement, sier Torbjørnsen.

– Så det vil rett og slett gå på tillit?

– Hvis vi tar utgangspunkt i dagens situasjon så har vi altså ikke noe kontrolltiltak som er hundre prosent perfekte og gode. Norges Skiforbund og det internasjonale Skiforbundet jobber selvfølgelig med det.