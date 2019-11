Styret i Det internasjonale Skiforbundet har vedtatt at det blir totalforbod mot fluor i alle greiner frå sesongen 2020/2021.

EU innfører frå 2020 forbod mot nokre fluorforbindelsar, som også finst i skismurning. Forbod mot slike stoff blir for tida diskutert.

Sjølv om det framleis er lov å bruke fluorprodukt på ski, tilrår seksjonsleiar i kjemikalieseksjonen Heidi Morka i Miljødirektoratet at det ikkje skjer.

FARLEG AVFALL: – Gå inn på sortere.no for å finne nærmaste mottak for å levere inn fluorprodukt som farleg avfall, seier seksjonsleiar Heidi Morka i kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet. Foto: John Petter Reinertsen

– FIS har bestemt at bruk av desse fluorhaldige produkta skal bli forbode i skirenn. Skiløparar bør følge dei same tilrådingane, gjerne alt frå no.

Morka tilrår å sjå etter skismurning med Svanemerket, då denne ikkje inneheld fluor.

– No går FIS inn for eit forbod, og me tilrår å gå over til fluorfri smurning.

– Produsentane og forhandlarane må ta omsyn til regelverket, og kjenne til kva bestemmingar som gjeld denne type stoff.

– Har ikkje tatt det alvorleg nok

I fjor vart det forbode å bruke fluorhaldige produkt for utøvarar opp til 16 år. Det vart grunngitt med at det er skadeleg for smørjarane, at det gir høge kostnader, og at det er skadeleg for miljøet.

Forbodet er noko smøreekspert Lars Christian Stensrud, på Fagernes sportsforretning i Nord-Aurdal i Oppland, har fått merke.

UTAN FLUOR: Smøreekspert Lars Christian Stensrud på Fagernes sportsforretning i Nord-Aurdal i Oppland har merka at det kjem nye fluorfrie produkt til skismørjing. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Det har vore veldig mykje fluor i ein del av hurtigprodukta, men no kuttast det gradvis ut. Produsentane byrjar å komme med alternativ som er fluorfrie.

Fluor er vassavvisande, og friksjonen på vått føre blir mindre med fluorvoks enn med parafinbasert voks, forklarer Stensrud. Det er mest til renn som Birkebeinaren, Vasaloppet, og Skarverennet at han plar smørje ski med fluorprodukt.

– Er folk opptatte av å kjøpe produkt utan fluor?

– Eg trur ikkje det. Me har eigentleg ikkje vore så opptatte av det sjølv heller. Me har kanskje ikkje vore klar over kor farleg det er, og tatt det alvorleg nok.

Sorteringsguide for skismørjaren Foto: Sortere.no Ekspandér faktaboks Har du skiprodukt med fluor? Hugs å sortere restane som farleg avfall. Dette gjeld både skismørjing/voks, klister og glidar som inneheld fluor. Boksar med restar av skireins skal også sorterast som farleg avfall. Lurer du på kvar du kan levere inn farleg avfall? Legg inn farleg avfall og din kommune i søkefeltet. Alle restar av skivoks, klister og glidarar som er utan fluor kan leggast i restavfallet. Papiret etter skireinsen kan også gå i restavfallet. Om fluor: Fluor brytast svært sakte ned i naturen. Stoffa kan hope seg opp og lagrast i menneske og dyr. I tillegg aukar konsentrasjonen av stoffa jo høgare opp i næringskjeda ein kjem. Stoffa kan vere giftige for livet i vatn, gi fosterskadar og er sannsynlegvis kreftframkallande. Kjelde: sortere.no

Ynskjer flest mogleg skal bruke fluorfri

– 70 prosent av alle smøreprodukt frå Swix er utan fluor, seier fungerande administrerande direktør Åge Skinstad ved Brav, som til vanleg er merkevaredirektør for Swix.

Han påpeikar at det er i konkurransar i regi av FIS det blir forbode å bruke fluor, og ikkje til trening og turgåing. Han trur heller ikkje at ein forbrukar som ikkje er aktiv skiløpar har fluorsmurning av den mest kostbare typen.

– Vil det vere forureinande å bruke opp fluorsmurning ein har?

TILRÅR MASKE: Åge Skinstad ved Brav seier dei tilrår bruk av maske når ein smører ski, og at det meste av voksen hamnar i smørebua. Dersom nokon vil kvitte seg med fluorhaldig smurning bør dei levere den inn som farleg avfall. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Når du smørar glidar på skia tar du av iallfall 95 prosent. Dei flinkaste tar av 99 prosent, for du skal eigentleg ta av alt. Forureininga er stort sett inne i smørebua.

På Swix sine nettsider reklamerer dei stort for fluorfri smurning.

– Me ynskjer at flest mogleg skal bruke fluorfri smurning. Fluorsmurning er berekna på løparar som går konkurransar, seier Skinstad.

– Kor lenge kjem Swix til å produsere fluorhaldig smurning?

– Etter eit forbod blir innført og det ikkje blir brukt av aktive løparar som går konkurransar, så er det ingen vits å produsere det meir.