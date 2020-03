Regjeringen truet i flere dager med å forby folk å overnatte på hytta hvis den ikke ligger hjemkommunen. Torsdag kom forbudet. De som bryter forbudet risikerer bøtestraff eller i verste fall fengsel.

Forbyr hytteturer i andre kommuner

Helt stille

NRK har kontaktet flere av de store hyttekommunene og bildet er entydig:

I en av Norges største hyttekommuner, Trysil, er det stille i helga:

– Hyttefolket respekterer det som har kommet fra statlige myndigheter. Det er ikke hyttefolk i Trysil i en sånn fantastisk helg, sier rådmann Jan Sævig.

Han er veldig glad for at forbudet respekteres og håper de kommer tilbake så fort som mulig.

Nord-Aurdal kommune i Valdres er svært avhengig av hytteturister. De har forsvunnet etter at hytteforbudet kom.

Tallene er helt tydelige:

Den 6. mars var det 1470 passeringer opp til Aurdalsåsen som er en av kommunens største hytteområder. Fredag kveld til lørdag morgen var det 17, og det skal ha vært håndverkere.

– Det er en vanskelig og fortvila situasjon det vi nå står oppe i. Nå er det for oss alle en ting som gjelder og det er å bekjempe korona viruset og spredning av denne pandemien.Vi må alle følge de føringer og retningslinjer som nasjonale myndigheter nå pålegger oss, sier ordfører Knut Arne Fjelltun, som ønsker alle hyttefolk hjertelig velkommen tilbake når dette er over.

Ordfører skryter

STILLE: Ordfører i Ringebu Arne Fossmo har som mange andre ordførere fått beskjed om at det er stille i fjellet. Foto: Even Lusæter / NRK

I Norges største hyttekommune Ringsaker er det veldig stille i helga.

– Det er svært få til stede, og så langt vi kjenner til ingen som ikke skal være der. Noen få er der for å måke hyttetak, for så å reise hjem igjen. Det er veldig stille, sier Alf Thomassen, strategisjef i Ringsaker kommune.

I Sirdal kommune gikk de fredag til et drastisk skritt og satte opp grenseposter.

– Når ikke staten gjør det, får vi ta ansvar selv

Lørdag er ordfører Jonny Liland fornøyd.

– Maks mellom 100 og 200 har passert. Jeg tipper at mange av disse er på dagstur, sier en meget fornøyd ordfører som skryter av hyttegjestene.

Ordfører Petter Rukke i Hol roser også hyttefolket. Kommunen har ikke hatt noen systematisk telling, men fått tilbakemeldinger om at " det er veldig stille".

Det samme sier ordfører Arne Fossmo i Ringebu.

Ordfører i Oppdal Geir Arild Espnes beskriver situasjonen slik:

– Jeg har ringt rundt til alle hjørner i bygda, det fortelles at det er praktisk talt helt tomt. Dette er meget bra, jeg har mye ros å komme med til hyttefolket i vår kommune, sier ordføreren.

– Litt pussig

Ordfører i Sigdal Anne Kristine Norman. Foto: Azad Razaei / NRK

Ordfører i Sigdal kommune Anne Kristine Norman forteller om veldig lite folk i fjellet. Forrige helg var det flere.

– Det tok litt tid før alvoret sank innover folk, og det har jeg forståelse for, sier Norman.

Sigdal har rundt 5000 hytter og det er ikke langt til Oslo. Hun er spent på hvordan det vil slå ut at det er lov å dra på dagstur på hytta.

– Det synes jeg er pussig og overraskende. Poenget er vel å hindre at folk flytter på seg, sier hun.

Sigdal har fått mange dispensasjonssøknader.

– Det har vært umulig for oss å ta stilling til. Vi har sendt de videre til Fylkesmannen så det blir likebehandling.

Norman er derfor glad for at forskriften kom slik at kommunen har ryggdekning.