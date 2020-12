Hundre personer smitta i Fron-kommunene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Innlandet har nest høyest smittetrykk i landet nå. Bare i går fikk sju personer i Sør-Fron, og seks i Nord-Fron påvist smitte.

– Det betyr at vi er oppe i et smittetall på til sammen hundre personer som nå sitter i isolasjon i de to kommunene.

Det forteller kommuneoverlege i begge kommunene, Anders Brabrand.

Samtidig er mange hundre mennesker satt i karantene i kommunene med til sammen 8 802 innbyggere.

– Karantenetallet har vi ikke nøyaktig oversikt over akkurat nå, men det ligger nok på rundt 500 og 600 personer i de to kommunene til sammen. Så det er jo et omfattende utbrudd vi ser nå i Nord-Fron og Sør-Fron, sier han.

Smitte i to miljøer

De to kommunene har hatt flere utbrudd den siste tida. Brabrand forteller at de har oversikt over hvordan smitten har spredd seg.

– Det er veldig mange smitta, og veldig mange i karantene. Heldigvis har vi hittil klart å ha god kontroll på alle smitteveier, så vi har ikke noe villsmitte eller ukjent smittevei.

De høye tallene i Sør-Fron skyldes særlig smitte i to miljøer, forteller kommuneoverlegen.

– Disse er knytta til to barnehager. Derfor blir tallene veldig høye.

OMFATTENDE: – Det er et omfattende utbrudd vi ser nå i Nord-Fron og Sør-Fron, sier kommuneoverlege Anders Brabrand. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Ber folk teste seg

– Det er avgjørende at vi får kontroll på dette utbruddet, og at vi får tallene ned. Det vi er avhengig av er at folk følger våre råd.

Kommuneoverlegen ber nå folk om å teste seg så fort de får symptomer.

– Det viktigste er at folk lar seg teste med en gang de får symptomer, og ikke vente med å se det an. Det er også viktig at folk respekterer vårt råd om å ikke reise på besøk hjemme hos hverandre, sier Brabrand.

MANGE: Hundre personer sitter nå i isolasjon etter å ha blitt bekrefta smitta med covid-19 i Nord- og Sør-Fron.

Han oppfordrer også folk til å ikke besøke hverandre hjemme.

– Vi ser fortsatt at veldig mye av smitteoverføringen skjer hjemme i private sammenhenger. I tillegg må folk følge de generelle smittevernrådene med å holde en meters avstand på butikken, og ha god håndhygiene ellers. Det er det aller viktigste.

Strengere tiltak i håp om å redde jula

I Sør-Fron har kommunen innført hjemmeundervisning på alle skolene. I tillegg holdes barnehagene stengt, og Sørheim omsorgssenter holdes stengt for besøk.

Hvorvidt alle tiltakene vil gjøre at innbyggerne i de to kommunene kan feire jul på tilnærmet normalt vis er fortsatt usikkert, forteller kommuneoverlegen.

– Det er jeg veldig spent på. Vi har jo innført strengere tiltak tidligere denne uka her. Vi skjerper ytterligere inn i dag, og innfører også litt strengere test- og karantene-regimer for å gjøre alt vi kan for å få dette utbruddet slått ut så fort som mulig.

– Men det er for tidlig å kunne si hvordan jula kommer til å se ut, dessverre.