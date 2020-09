Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I påsken var det ikke lov å dra på hytta. Nå står høstferien for tur, og mange har lyst til å dra til fjells.

14 av 15 bydeler i Oslo er kategorisert som «røde» på smitterangeringen. Men til tross for dette sa Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, at høstferien ikke er i fare, og at også Oslofolket kan ta ferie med god samvittighet, under dagens pressekonferanse.

– For dere som har tenkt å dra på Norgesferie, er det helt i orden. Reis på fjellet eller hytta med god samvittighet.

Guldvog tror ikke høstferien i seg selv vil bli med på økt smittespredning.

– Det at folk tar høstferie og i mindre grad tar offentlig transport vil hindre videre smitte, sa han.

STÅR IKKE I FARE: Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, sier høstferien ikke står i fare, og at folk kan reise til fjells med god samvittighet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Nå har du sjansen

En fersk undersøkelse DNT (Den Norske Turistforening) har gjort blant sine 320 000 medlemmer viser at hele 80 prosent av dem som skal ha høstferie planlegger å reise til fjells. Det er 30 prosent flere enn i fjor.

– Dette bekrefter at friluftslivet holder stand som en viktig arena for avkobling og avveksling i en tid der det meste skjer hjemme.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, håper så mange som mulig kommer seg på fjellet i høstferien.

– Nå har du sjansen til å oppleve og besøke stedene du så for deg å rekke over i sommer. For oss har året vært utfordrende, og ditt er med på å sikre inntjening slik at både vertskapet og foreningene våre står bedre rustet for tiden som kommer, sier Solvang.

BIDRA: – Det viktigste er at vi alle bidrar til å holde smittetallene nede ved å holde avstand, holde oss hjemme om vi er syke og har god håndhygiene. Dette gjelder selvsagt også i høstferien, sier Line Vold i FHI. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Syretest

Da Norge stengte ned og folk ikke fikk lov til å reise på hytta var Anders Brabrand, kommuneoverlege i fire kommuner i Gudbrandsdalen, en av de klareste stemmene i landet.

Blant annet påla han Scandic Hafjell å stenge dørene i påsken.

Nå ønsker han derimot folk velkommen til fjells i høstferien, og ser ingen grunn til at Oslo skal isoleres fra resten av Norge.

– Jeg tror det kan være positivt for folk å komme seg ut av byen og til fjellet. Det blir kanskje også litt mindre trengsel i Oslo, så kan det jo kanskje avlaste smittepresset litt.

VÆR FORBEREDT: Anders Brabrand sier det er viktig at folk som skal på hytta i høstferien gjør seg kjent med hvor man kan teste seg. Han mener folk fra Oslo er velkommen, så lenge de følger myndighetenes råd. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Brabrand sier han tror høstferien blir en slags test for hvordan vintersesongen kommer til å bli.

– Vi får vel en syretest nå. Vi er jo snart i inngangen til en vintersesong, blant annet i Hafjell og i Kvitfjell, så om dette går bra så tenker jeg at det også vil gå bra til vinteren.

Likevel mener han at de som kommer fra et området med mye smitte har et større ansvar for å overholde smittevernreglene.

– Men det er mye bedre testkapasitet nå enn før, og vi er bedre forberedt enn vi var i vår, sier han.

Også Hanna Rydløv, kommuneoverlege i Trysil, ønsker storbyfolket velkommen i høstferien.

– Det er ingen reiseforbud innlands, og vi praktiserer heller ikke slikt her lokalt. Vi ønsker de som er friske velkommen, sier hun.

– Krever at folk bruker hodet

Kommuneoverlegen i Nord-Aurdal, Per Einar Jahr, har et annet syn på saken. Han er bekymret for smittespredningen i høstferien.

– Det kan være en utfordring for oss å få så mange mennesker fra et område som defineres som rødt. Det blir feil å si at jeg ikke er bekymret, for det er jeg.

Han forteller at de er forberedt på at det kan bli en smitteøkning i kommunen, men mener det er opp til folk flest hva som blir utfallet.

– Vi har eksempler fra flere steder i Norge om at én person kan smitte en stor gruppe i løpet av kort tid, og da har vi jo en stor utfordring med å begrense den smitten. Det er det vi er redde for.

– Det krever at folk bruker hodet og at folk er klar over at vi er midt i en pandemi. Da kan dette gå bra, legger han til.