Nomi ble smittet av ukjent hundesykdom som sprer seg

– Det er utrolig skremmende. Særlig når vi vet så lite om smitten, hva det kommer av og hvordan det smitter, sier Peter Kvalsvik.

Han er eier til Nomi.

Dramaet startet natt til onsdag. Da begynte Nomi å kaste opp. Først var det bare maten hun hadde spist som kom opp.

– Men utover dagen begynte hun å kaste opp hyppigere og hyppigere. I løpet av to timer så gikk hun fra å kaste opp normalt, til å kaste opp blod.

Sjekker tilfeller flere steder i landet

Mattilsynet advarer hundeeiere om utbrudd av en ukjent, smittsom sykdom.

Anicura Norge anslår at det kan være opp mot 20 dødsfall relatert til sykdommen.

Hittil er minst sju dødsfall bekreftet som følge av smitten.

De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er også registrert hunder med blodig diaré i Tynset, Trøndelag og retning Tønsberg. Det er også registrert tilfeller i Hamar, Moss, Hønefoss og Lørenskog.

- Det finnes ingen felles systematisk oversikt over alle sykdomstilfellene, men det antas at minst et 20-talls hunder har mistet livet så langt. Det er uklart om det er sammenheng mellom alle de rapporterte tilfellene, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos Anicura.

– Om dette er hunder med blodig diaré av andre årsaker, eller om det har samme årsak som vi ser i Oslo, vet vi ikke, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Ann Margaret Grøndahl til NRK torsdag.

På Facebook skriver Dyreklinikkjeden Anicura at det er ekstrem pågang hos veterinærklinikker over hele landet.

Dro raskt til dyrlegen

Etter at Nomi begynte å kaste opp blod gikk turen rett til dyreklinikken.

Peter Kvalsvik eier to hunder, men det var kun Nomi som hadde symptomer på sykdommen.

På klinikken fikk hun intravenøst, smertestillende og kvalmestillende. Torsdag er hunden heldigvis i bedre form.

– Hun er fortsatt slapp og har ingen appetitt. Men hun er mye bedre enn hun var.

Det er fortsatt usikkert akkurat hva slags sykdom hunden ble smittet med eller hvordan hun ble smittet.

– Det går veldig fort fra få oppkast til at hunden kontinuerlig kaster opp. Andre hundeeiere må bare komme seg til veterinæren så fort som mulig hvis de oppdager symptomer, sier Kvalsvik.

Analyserer prøver etter obduksjon

Sykdomsforløpet er raskt: Hundene har fått blodig diaré og/eller oppkast, og generelt dårlig allmenntilstand.

– Mattilsynet jobber tett med Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus for å finne årsaken til sykdomsutbruddet.

Det tas prøver av hundene, og noen hunder er obdusert i håp om at det skal gi noen svar.

– Det er en veldig spesiell situasjon at så mange hunder på et lite område blir såpass syke over en så kort periode.

Sier situasjonen er svært alvorlig

– Har dere gjort dere opp noen tanker om hva sykdommen kan skyldes?

– Foreløpig heller vi mot at det skyldes et virus eller en bakterie. Men hvordan hundene har fått det i seg er vi usikre på.

Mattilsynet gjennomfører nå intervjuer for å prøve å finne en fellesnevner blant alle tilfellene.

– Kan det være noe i fôret?

– Det kan vi ikke utelukke, men vi vet ikke.

– Hvor alvorlig ser Mattilsynet på dette?

– Dette er veldig alvorlig. Vi setter inn store ressurser for å finne årsaken til at så mange hunder er syke, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Ann Margaret Grøndahl.

Matilsynet advarer

Begrens nærkontakt med andre hunder

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir

Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Begrens kontakten med andre hunder

Mattilsynet anbefaler dyreeiere å prøvde å holde hundene mest mulig unna andre hunder fremover.

– Dyreeiere bør begrense nærkontakt med andre hunder. Man bør også hindre at hunden oppholder seg i grøftekanter hvor hunder kan ha gjort fra seg.

Blir hunden syk: vær observant og få den raskt til veterinær.