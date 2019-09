Avlyser hundearrangement over hele landet

Blant dem som avlyser sine arrangement er Norske redningshunder Telemark som avlyser den store samlinga si i Bø i helga.

Også arrangement i Valdres og Østfold er blitt avlyst.

NRH anbefaler at alle treninger og samlinger i østlandsområdet denne uken, avlyses som følge av faren for alvorlig sykdom for hund.

Beredskapsleder i Norske redningshunder, Stig Mebust sier de kommer til å møte opp på leteaksjoner. Han ber hundepatruljene være svært forsiktige når de skal søke i områder hvor det ferdes andre hunder.

– Det kan i noen tilfeller gjøre at man bruker lengre tid på å finne folk som er savna, sier Mebust.

Håper på rask avklaring

Hundeløpet Vom Dogrun som skulle blitt holdt i Tønsberg dag er blitt avlyst, skriver Tønsbergs Blad. Arrangøren avlyser alle løp inntil videre, og det er over 500 påmeldte som blir rammet av dette.

Flere av VOM Dogrun løpene har blitt innstilt inntil videre:

12. september Østmarka

19. september Fredrikstad

27. oktober Ekeberg

Daglig leder i Dogrun, Geir Jarle Bjørneng, sier at de er veldig bekymret for situasjonen og håper dette kan avklares raskt.

Norsk Kennel Klub sentralt har ingen egne arrangement i nærmeste fremtid, men har videreformidlet informasjonen og anbefalingene fra Mattilsynet til småklubbene som går inn under dem.

På sine nettsider har Norsk Kennel Klub valgt å gå ut med en anbefaling til klubber og forbund med planlagte terminfestede arrangementer førstkommende helg om å innstille eller avlyse disse. Den enkelte arrangør må gjøre en vurdering av sitt arrangement, bl.a. om det er praktisk gjennomførbart å unngå kontakt mellom deltakende hunder.