Balder var en premiert jakthund som hadde gått jaktprøver både i Norge og Sverige, og oppnådd merket «champion».

I helga var han med Tore Sneli på jakt på Rendalskjølen i Innlandet, nord for Koppang i Østerdalen. Det er Snelis bror som eier Balder, som er en jämthund.

Sneli forklarer at hunden fikk snusen i et elgtråkk, og la i veg. Hunden fulgte tråkket ei god stund. Sneli fulgte med på en app, slik at han hele tida kunne se hvor hunden befant seg.

Plutselig stoppet hunden opp.

Like før fikk jaktlaget tips om at det var sett ulvespor i området. De gikk mot området de sist hadde sett Balders bevegelser. Der fant de hunden død.

– Den var ille tilredt. Vi så at det hadde vært kamp, og tydelige spor i snøen. Jeg ble fryktelig lei meg, forteller Sneli.

Hundrevis av hunder har blitt tatt av ulv. Rufus var en av dem:

Hundrevis av angrep

Hunder kan være utsatt for angrep fra det store rovdyret. En studie fra 2018 viste at det ble registrert 617 ulveangrep på hund i Skandinavia fra 1995–2018.

400 av angrepene endte med at hunden ble drept.

Sneli sier at det alltid er en risiko med å ha med seg løs hund på jakt, og at hunden for eksempel kan bli sparket av elg. Ulv er en annen risiko, men dette foregikk milevis nord for ulvesona, uten at det kan bety at det er ulvefritt.

– Vi var innforstått med at det kan streife en og annen ulv. Men hadde vi visst at det var ulv akkurat der, hadde vi ikke sluppet hundene, forteller Sneli.

Han beskriver tapet av hunden som svært trist.

– Det var ikke noe gøy å ta den telefonen til broderen. Dette var en familiehund, som var med på fisketurer, skiturer og familieturer. Han var i kjempeform, alderen tatt i betraktning.

ELGJAKT: Hunden Balder hadde vært med på jakt flere ganger. Her er den sammen med den siste elgen, før han selv ble drept. Foto: Tore Sneli

– Flådd og delvis påspist

Statens Naturoppsyn gjennomførte kontroll på hunden samme dag.

MALTRAKTERT: Balder ble flådd og spist av ulvene. Tore Sneli ble fryktelig lei seg. Foto: Tore Sneli

– Vi ser jo en hund som er maltraktert. Den er flådd og delvis spist. Det er ikke noe vakkert syn, særlig ikke for hundeeieren, sier fellingsleder Lars Gangås.

Som regel når ulv dreper hund er det to stykker som angriper fra hver sin kant, som i dette tilfellet. Så lenge hunden ikke klarer å gjemme seg eller dekke til bakkroppen, blir den liten i forhold til to ulver, sier Gangås.

FELLINGSLEDER: Lars Gangås i Statens Naturoppsyn sier det er stor forskjell på hvordan ulver opptrer mot hunder. Han sier døde Balder ikke var et vakkert syn. Foto: Even Lusæter / NRK

– Ulver er veldig forskjellige, noen par er verre mot hunder enn andre. Dette er nok et ulvepar som ikke er spesielt snille mot hunder. Antagelig er det samme par som har tatt to hunder nå på en snau uke.

Han påpeker at hendelsen var utenfor ulvesonen.

– Lisensjakta starter 1. desember, så det kan jo godt hende at disse ulvene ikke vil være i området så lenge.

– En kjedelig og trist sak

Leder for Norges jeger- og fiskerforbund Knut Arne Gjems mener tidspunktet for lisensjakta av ulv er svært vesentlig.

– Vi er sterkt kritiske til at starten for lisensjakta ble flyttet fra 1. oktober til 1. desember. Ellers kunne man tatt ut ulvene som er utenfor ulvesona, før de har rukket å gjøre stor skade.

Han har medfølelse med hundeeieren, og han som lånte hunden.

– Det er jo en kjedelig og trist sak. Og dette er en kjempestor utfordring for oss som er løshundjegere.

HUNDEGLAD: Knut Arne Gjems i Norges jeger- og fiskeforbund sier han har medfølelse med han som mistet hunden under jakta. Foto: privat

Håper han slipper å oppleve det igjen

Tore Sneli har selv tre hunder. Han sier det ikke blir noe mer jakt på ham denne høsten.

Sneli vil også anbefale andre som jakter i dette området om å ha hundene sine i bånd.

– Jeg for min del håper virkelig at jeg slipper å oppleve dette igjen, sier han.