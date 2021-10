23 sauer døde etter ulveangrep: – Aldri sett noe lignende

– Det var ikke noe hyggelig syn, jeg har aldri sett noe lignende. Det pleier normalt å være rundt én til to sauer det er snakk om, sier Bjørnar Berger.

Han er rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO). Tirsdag måtte han rykke til Marker kommune, nord i Østfold.

Her fant en bonde flere døde og alvorlig skadde sau på beitet. Bonden ble varslet av naboer, som hadde sett ulv i området.

To sauer ble spist, fire drept og 17 ble så hardt skadet at de måtte avlives. Foto: Bjørnar Berger / Statens naturoppsyn

Seks sauer ble drept av ulven, bekrefter SNO. Resten måtte avlives. Angrepet skjedde på innsiden av et viltgjerde.

– Vi kan ikke si helt sikkert hvordan ulven har kommet seg inn. Kanskje har den klart å krype under gjerdet eller hoppet over, sier rovviltkontakten.

Det var Smaalenenes Avis som først skrev om saken.

Møtte ulven på vei ut

Rovviltgjerdet ble satt opp for ett til to år siden.

Da bonden og en nabo gikk inn på beitet, visste de ikke at ulven fremdeles var på innsiden av det inngjerdede området.

– Heldigvis var porten åpen, slik at ulven løp ut av grinda og videre ut i skogen, forteller Berger.

Bonden er kjent med at NRK skriver om saken, men ønsker ikke å bli intervjuet.

Vil ha jakt på ulven

Trolig var det ulv fra Rømskog-reviret som forsynte seg i nabokommunen.

Fredag skal rovviltnemndene vedta kvoter for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Både Norges Jeger- og Fiskerforbund og Svenska Jägerförbundet vil ta ut ulv fra Rømskog.

Ulvene har revir på både norsk og svensk side av grensen. Svenskene har gitt klarsignal for jakt på inntil tre ulv fra reviret.

I Sverige starter ulvejakta i januar.

– Grenserevirene har så langt vært en nøtt for myndighetene i både Norge og Sverige, men nå ser det ut til at vi får gjennomslag for at også grenseflokkene skal bli en del av den aktive forvaltningen, sier Knut Arne Gjems, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i en pressemelding.

Den genetisk viktige elgåulven ble sammen med Deisjøtispa tvangsflyttet til Østfold. Her har de slått seg ned og fått valper. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Den genetisk viktige Elgå-ulven ble i vinter flyttet fra Østerdalen til Østfold. Den har slått seg ned i grensetraktene mellom Østfold og Akershus, ikke langt unna Rømskog-flokken.

Her har den fått minst tre valper.

Flertallet i rovviltnemndene for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold mener ulvetettheten i området er så stort, og konfliktnivået så høyt, at det bør felles ulv innenfor ulvesona.

Sjekket gjerdene

Statsforvalteren i Oslo og Viken besøkte onsdag beitet i Marker. De sjekket at gjerdet fungerte som det skal.

Men bonden vil ikke lenger ha resten av sauene ute.

– Bonden gjorde ikke noe annet enn å lete etter døde sauer og fikk sanket inn de siste. Han orket ikke ha de gående ute, sier rovviltkontakten fra SNO, Bjørnar Berger.