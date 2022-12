Det er kun politiet som kan kreve at hunder blir omplassert eller avlivet.

Verken helsepersonell eller veterinærer har noen meldeplikt, selv ved alvorlige angrep.

Åtte mennesker er drept av hund i Norge de siste 20 årene. Tre av dem har vært barn.

I går var det sluttprosedyrer i saken mot kvinnen som er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. En gutt på ett år og åtte måneder ble drept da farmorens rottweiler gikk til angrep på gutten.

I rettssaken har det kommet frem at rottweileren skal ha bitt barn flere ganger, uten at det fikk følger for hunden.

Før det er for sent

Det er opp til den som blir utsatt for en uheldig episode med en hund, eller hundeeier selv, å gå videre med saken.

Helsepersonell hos fastlege, legevakt eller i sykehus har ikke meldeplikt til politiet dersom de behandler et hundebitt – heller ikke ved alvorlige angrep.

Det kan bety at hunder som er i ferd med å utvikle aggressivitet ikke blir fanget opp.

DREPTE I 2021: En gutt på ett år og åtte måneder ble bitt til døde da farmorens rottweiler gikk til angrep. Foto: POLITIET / Politiet

Det er heller ikke veterinærens oppgave å vurdere om en hund kan være farlig. Og yrkesgruppen har ingen meldeplikt til politiet.

– Noen veterinærer kan ha spesiell kompetanse på atferd, men det er ikke noe som reguleres av dyrehelsepersonelloven eller veterinærens plikter, sier Marit Nesje, førsteamanuensis ved Veterinærhøgskolen.

Nesje mener det er fremtidig rettspraksis som vil gi svaret på om den nye loven endrer terskelen for avlivning av hunder.

Nesje presiserer at noen ganger kan smerte eller bakenforliggende sykdom forklare hvorfor en hund har bitt.

– Det kan være viktig å få en grundig helseundersøkelse av en hund som har endret atferd på et eller annet vis.

Men det er hundens helse som er grunnlaget for om en veterinær vil vurdere om det er forsvarlig å la den leve videre eller om den bør får slippe.

NRK forklarer Tall og fakta Bla videre Norsk kennelklubb anslår... ...at det finnes 500 - 700 000 hunder i Norge. Folkehelseinstituttet opplyser... ... på sine nettsider at ca. 5 000 hundebitt fører til legebesøk årlig. Men tallet er gammelt og det er grunn til å tro at det er dobbelt så høyt i dag. Dødsårsaksregisteret har registrert... ... åtte dødsfall forårsaket av hund i perioden 2002 - 2021. Av disse er tre barn og en person over 80 år. Politidirektoratet opplyser... ... at det i perioden 2004 - 2021 var 12 303 anmeldelser etter hundeloven i Norge. Men det presiseres at loven har vært endret flere ganger. Tallene er derfor ikke sammenlignbare fra år til år i hele perioden. Norges første hundelov Lov om hundehold (hundeloven) trådte i kraft 01.01.2004. Loven har vært endret en rekke ganger etter det. Ny hundelov fra nyttår I mai 2022 ble det vedtatt en ny hundelov som trer i kraft 01.01.2023. Den nye loven heter Lov om forsvarlig hundehold. Hundeloven ligger under landbruks- og matdepartementet Departementet opplyser til NRK i en e-post: Det skal utarbeides retningslinjer. Frem til det skjer kan loven uansett håndheves, ettersom kravene som gjelder fremgår der. Forarbeidene til loven vil videre kunne gi ytterligere informasjon om hvordan bestemmelsen er å forstå. Momenter i vurderingen av om en hund skal avlives Eksempelvis skal det vektlegges hvilken fare som har vært til stede, hvilket omfang og hvilken type skade som er påført, om og i hvilke grad den som har blitt angrepet eller skadet av hunden har provosert frem angrepet, hvilken risiko hunden og hundeholdet vil utgjøre i fremtiden og om det finnes andre tiltak som kan forebygge fremtidig risiko. Ved vurdering av hvilken risiko hunden vil utgjøre i fremtiden vil også historikk knyttet til hundens adferd være et moment. Forrige kort Neste kort

Enormt ansvar

De fleste hundeeiere er bevisst det ansvaret som følger med å eie en hund. Det mener kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klub (NKK), Anne Buvik.

– Hvis en hund biter noen alvorlig eller man antar det kan skje alvorlige ulykker vil eier i de fleste tilfeller ta ansvar selv, og sikre eller avlive hunden.

Hun mener eier påtar seg et ekstremt stort ansvar hvis en hund har skadet noen og man velger å beholde den.

– Det er vanskelig å forsvare at en hund skal fortsette å leve hvis den har skadet folk alvorlig gjentatte ganger.

MYE KJÆRLIGHET, LITE KUNNSKAP: Buvik mener uheldig «menneskegjøring» av hunder er en trend i tiden. – ​​​​​De aller fleste hunder gir en advarsel før de biter, men mange mangler kunnskap om hundens atferd for å forutsi dette, sier kommunikasjonsrådgiveren. Foto: PRESSEFOTO / NKK

Buvik mener folk for 20 år siden hadde et mer realistisk forhold til dette. Hun ser at for mange blir det for vanskelig.

– De orker ikke den psykiske belastningen. I stedet overlater de ansvaret til andre, kanskje uten å fortelle hele historien. De sier hunden bør til et hjem uten barn, til noen som har tid eller erfarne eiere. Under dette kan det ligge uønskede episoder.

ØKT ANSVAR: I mai i år vedtok Stortinget en ny hundelov som trer i kraft ved nyttår. Nå får hundeeiere et langt større ansvar enn tidligere. Foto: Anne Buvik / NKK

Ny hundelov fra nyttår

Den nye hundeloven pålegger hundeeiere å ha nødvendig kompetanse til å håndtere hunden – både i det daglige og i de aktivitetene de er med på.

Landbruks- og matdepartementet opplyser til NRK i en e-post at hovedformålet med lovendringen er å styrke de forebyggende tiltakene, slik at uønskete hendelser ikke skal skje.

Det innføres også nye virkemidler som skal bidra til at loven følges. Politiet skal kunne gripe inn i hundehold på et tidligere tidspunkt med mindre inngripende virkemidler.

For eksempel overtredelsesgebyr som reaksjon på regelbrudd og tvangsmulkt som pressmiddel for å få hundeholdere til å gjennomføre pålegg etter hundeloven.

Ny hundelovs § 3 om kompetansekrav Ekspandér faktaboks § 3 a Kompetanse Hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse til å kunne forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår. Slik kompetanse omfatter blant annet kunnskap om hold og trening av hund og kunnskap om hundens behov, naturlige adferd, bruksområde og det skadepotensialet hunden kan utgjøre. Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til opplæring og kompetanse som nevnt i første ledd.

– Det er en omfattende ny lov

Hundesaker kan ha en strafferettslig side – altså en politisak hvor det vurderes om hundeeier har gjort noe straffbart.

Men det er politiets forvaltningsavdeling som kan beslutte om en hund skal omplasseres eller avlives hvis en hund har opptrådt aggressivt.

– En hund som har bitt, eller gått til angrep, er i utgangspunktet nok til å fatte vedtak om avlivning, sier Tammy Nyborg, seksjonsleder ved bevillingsavdelingen i Innlandet politidistrikt.

Nyborg forteller at forvaltningsavdelingen i Innlandet har hatt 76 hundesaker i 2021 og 2022. I disse sakene er det gitt 25 advarsler.

Det er fattet 9 vedtak om avlivning.

Hvis hundens aggressive oppførsel vurderes å være av lav alvorlighet, så kan resultatet bli en advarsel til hundeeier.

Med den nye loven vil fortsatt politiet ha mulighet til å benytte sakkyndige for å opplyse saken før politiet fatter vedtak om avliving.

I tillegg kommer en bestemmelse som sier at det er aktuelt å vurdere om hundens helse kan ha medvirket til hendelsen.

Ny hundelovs § 18 om avliving eller omplassering av en hund Ekspandér faktaboks § 18 Avliving eller omplassering av en hund etter angrep eller skade på menneske når det er nødvendig for å avverge fremtidig risiko Politiet kan vedta å avlive en hund som har angrepet eller skadet et menneske, dersom ikke dette fremstår som et uforholdsmessig tiltak. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på: a. hvilken fare som har vært til stede, blant annet om det er et barn som har vært angrepet b. omfang og type av påført skade, blant annet om det er barn som er påført skade, men det økonomiske tapet etter påført skade skal ikke tillegges vekt c. hvorvidt den som er blitt angrepet eller skadet, helt eller delvis har provosert et angrep d. den risikoen hunden og hundeholdet kan antas å medføre i fremtiden e. hundens nytteverdi, men hundens økonomiske verdi skal ikke tillegges vekt f. om særskilte forhold ved hundens helse har medvirket til at hunden utøvet uønsket adferd g. om det finnes andre tiltak som kan forebygge fremtidig risiko Vurdering etter første ledd bokstav f skal utføres av en autorisert veterinær. Dersom det anses praktisk mulig og forsvarlig, skal politiet søke å omplassere en hund fremfor å avlive den. En hund som har påført et menneskebetydelig skade bør normalt avlives. Ved avliving av hunden kan hundeholderen tilbys ett samvær med hunden før avliving dersom dette kan gjøres uten å forhindre gjennomføringen av vedtaket eller utgjøre en sikkerhetsrisiko. Kostnader knyttet til hundeholderens tilstedeværelse dekkes av hundeholderen, jf. § 26.

Hundens natur

Den nye hundeloven legger vekt på at hunder skal behandles og tas vare på slik at det tas hensyn til deres natur.

Dyrebeskyttelsen Norge presiserer at det er viktig at hunder som ikke har gjort noe galt, heller ikke avlives.

– Vi vet at atferdsproblemer er den vanligste årsaken til at unge hunder blir avlivet. Derfor bør det settes i gang systematiske forebyggende tiltak for å unngå at hundene utvikler det som vi mennesker mener er problematferd, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Roaldset syntes det burde være en selvfølge å få på plass en nullvisjon for hundebitt og hundedrap.

Hun mener det må sikres at hundeeiere har nok kompetanse, og peker på at også barn trenger opplæring i hundens språk.

– Valpekurs, kurs for hundeeiere og systematisk bruk av lynne i hundeavlen ville bidratt til å redusere dette dyrevelferdsproblemet.

Mange av hundene som kommer til Dyrebeskyttelsen Norge har utviklet store atferdsproblemer som følge av vanskjøtsel og mishandling.

Dyrebeskyttelsen Norge prøver, men klarer ikke hjelpe alle.

ØKT ANSVAR: I mai i år vedtok Stortinget en ny hundelov som trer i kraft ved nyttår. Nå får hundeeiere et langt større ansvar enn tidligere. Foto: Anne Buvik / NKK