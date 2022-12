Veterinær ville ikke behandle rottweileren - mente den var for aggressiv

Veterinær Birgitta Blohmann har kjent hunden siden den var valp. Hun sier til NRK at den ikke var en god familiehund, slik familien til tiltalte har forklart.

– Nei, det syns jeg absolutt ikke, sier Blohmann til NRK.

Veterinæren vitnet i hundedrapssaken i Østre Innlandet tingrett torsdag.

Hun fortalte at hun allerede i 2016 anbefalte eieren å avlive rottweileren. Da hadde hun blitt kontaktet etter at hunden hadde bitt en tre år gammel jente i ansiktet.

– Da sa jeg, at jeg anbefaler å avlive hunden, sier Blohmann.

Det var VG og HA som omtalte veterinærens vitnemål først.

Hunden tok livet av en ett år og åtte måneder gammel gutt i Brumunddal i juni 2021. Hunden angrep og bet gutten i hodet.

Det er avdekket at hunden hadde skadet fem personer i årene før dette skjedde.

Nekter straffskyld

Den tiltalte kvinnen i 50-åra har tidligere forklart at hun ikke har blitt anbefalt å avlive hunden. Og hun nekter straffskyld.

Hun er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter at hunden hennes bet og drepte barnebarnet.

Det skjedde da farmoren passet tre av barnebarna.

Ifølge tiltalen lot hun de to hundene sine gå løs i hagen, med verandadøra til stua åpen. Mellom verandaen og stua hadde hun satt opp en grind. Barna lekte på andre siden av huset. Men den ene gutten gikk inn i huset og trolig bort til døra og grinden. Der fikk rottweileren tak i ham.

Var aggressiv

I følge Hamar Arbeiderblad forklarte veterinæren i retten at de hadde merket hunden med rød varseltrekant i deres system. Det er noe de gjør for å hindre at ansatte blir skadet.

Veterinæren sa også at hun ikke lenger ville behandle hunden selv.

– Jeg ville ikke utsette meg for fare, og behandle en hund som var aggressiv og knurret mot meg. Da sa jeg at jeg ikke lenger ville ha han som pasient.