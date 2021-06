Han går langs grusvegen noen hundre meter unna huset sitt i Vest-Torpa.

Roger Åsheim tenker tilbake på alle turene han kjørte her med sønnen i bilen, for at han skulle slippe å møte på hundene.

Etter å ha gått noen meter stopper han.

Det var her sønnen ble liggende. Midt i vegen. Angrepet av flere hunder.

– Det var litt nysnø i vegen, så vi så hvordan det hadde skjedd.

Hundeangrepet i Brumunddal vekker minnene om det som skjedde her for snart 20 år siden.

Han hadde lånt bort bilen den dagen, og Johannes måtte gå de siste meterne hjem. Forbi hundegården.

VEKKER VONDE MINNER: Roger Åsheim i Torpa gjennomgikk for tjue år siden det samme dramaet som foreldrene i Brumunddal nå opplever. Sønnen hans, Johannes, ble angrepet og drept av hunder da han gikk hjem fra skolen. Det nylige hundeangrepet i Brumunddal vekker vonde minner.

Delte opplevelser

Minst fem hunder hadde slåss om Johannes. Skolesakene til syvåringen lå strødd langs vegen.

Faren husker tragedien som om det var i går.

MINNER: Roger viser bildet av sønnen Johannes. Han var syv år på bildet som ble tatt høsten før tragedien skjedde.

Nå har Roger snakket med familien i Brumunddal, som nylig mistet et lite barn etter et hundeangrep.

Hendelsen skjedde i et privat hjem. Barnet var på besøk hos nære slektninger da den tragiske ulykken skjedde.

– De spurte meg hvordan de skulle klare å komme seg videre. De skjønte ikke hvordan det skulle gå, sier han.

– Jeg sa til dem at noe av det viktigste er å få tid til å sørge. Samtidig er det viktig å ikke være alene, fortsetter han.

Eieren av de to hundene som angrep et lite barn i Brumunddal er siktet etter lov om hundehold §28, annet ledd bokstav a.

Den dreier seg om angrep og skade på person. Man kan få bøter eller fengsel i inntil seks måneder dersom man blir funnet skyldig.

Politiet har så langt ikke sagt noe om hendelsesforløpet i saken ennå.

– Et rent angrep

Hundene som angrep Johannes i 2002 var blandingshunder av schæfer og ulike typer trekkhunder. De ble betegnet som polarhundkrysninger.

Faren sier han forstår at uhell kan skje, men mener hendelsen med sønnen var et rent angrep.

– Det er stor forskjell på å bite ved et uhell og det å bite med vilje. Biter en bikkje med vilje har den gått over en terskel som er så høy at den faktisk ikke har livets rett.

JANUAR 2002: Etter tragedien ble det lagt kranser og lys på stedet der Johannes ble drept. Foto: arkivfoto / nrk Foto: arkivfoto / nrk

Eieren hadde til sammen 25 hunder. Alle disse ble avlivet etter angrepet.

Eieren ble dømt til 60 dager betinget fengsel og fratatt retten til å ha hund for all framtid. Hun måtte også betale 10.000 kroner i bot, og 500.000 kroner i erstatning og oppreisning.

– Du skal ikke miste barna dine

Jevnlig drar Roger til kirkegården og for å minnes sønnen som skulle blitt 27 år denne måneden.

– Det er ikke slik det skal være. Du skal ikke miste barna dine. I hvert fall ikke på en brutal måte som dette. Man skal besøke graven til foreldre og besteforeldre, ikke barn.