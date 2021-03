– Jeg har sådd, men aner ikke om jeg får høstet, sier Per Odd Gjestvang på Vang gård på Toten. Han er storprodusent av ulike sorter kål og løk.

Stengte grenser skaper hodebry, og nå haster det med å finne løsninger.

Noen av de utenlandske arbeiderne, som har jobbet på gården i flere år, valgte å ikke dra hjem på vinterferie. Uten dem hadde han hatt større problemer.

Hver fjerde bonde vurderer å redusere produksjonen i år, viser en undersøkelse Norges Bondelag har gjort.

Trenger 18.000 arbeidere

– Jeg vil ikke bruke ordet krise, men det er neimen ikke langt unna, sier leder av grøntutvalget i Norges Bondelag Thor Johannes Rogneby.

Vi er i en kritisk fase for årets norske grønnsaker, mener leder i grøntutvalget i Norges Bondelag, Thor Johannes Rogneby. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hver sommer trenger landbruket rundt 18.000 utenlandske arbeidere. Dette er sesongjobber nordmenn ikke vil ha.

– I disse dager vurderer norske bønder om de skal satse millioner av kroner på årets avling, uten å vite om de får avlinga i hus, sier han.

Han mener landbruksministeren må gi næringa tydeligere signaler om hvordan den kritiske situasjonen skal løses.

Nordmenn er løsningen

– Jeg er også bekymret for den norske matproduksjonen i år, men vi jobber på flere fronter for å sikre nok arbeidskraft, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Først og fremst jobbes det for å få norsk arbeidskraft ut på åkrene. Bollestad håper permitterte nordmenn skal bidra til å løse krisa.

Landbruksminister Olaug Bollestad sier at det jobbes på flere fronter for å sikre nok arbeidskraft. Foto: Torbjørn Tandberg

– Regjeringa har kommet med en garanti som sikrer at permitterte, som tar jobb i landbruket, ikke skal tape penger, sier Bollestad.

Nav har fått i oppdrag å finne arbeidskraft til landbruket, og å sette i gang kurs med opplæring.

Det gis også dispensasjon for utenlandsk arbeidskraft med svennebrev i landbruket, men de dekker på langt nær behovet.

– En utfordrende oppgave

– Dette blir som å starte litt på nytt, for det er mange år siden Nav bidro til å rekrutterte et så stort antall mennesker inn i landbruket.

Stein Engebråten er seniorrådgiver i Nav Innlandet, og sier de skal bidra til å løse et kritisk behov for arbeidskraft. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det sier Stein Engebråten som er seniorrådgiver i Nav Innlandet.

Han har likevel tro på at de skal klare å bidra med arbeidskraft, fordi dette er en fin måte for mange å komme seg ut i arbeidslivet på. Både for ungdommer og folk som har vært ledige en stund.

– Men det er fysisk krevende arbeid, som ikke passer alle. Og det er også utfordrende å finne folk som har den rette motivasjonen til å gjøre en sesongjobb i landbruket, sier han.

På Vang gård valgte noen av de utenlandske arbeiderne å ikke reise hjem på vinterferie. De har hendene fulle. Foto: Knut Røsrud / NRK NRK

Satser på ungdommen

Bonde Per Odd Gjestvang har stor tro på ungdommen.

– Jeg hadde 60–70 ungdommer på gården i fjor sommer som gjorde en kjempejobb, sier han.

Også i år håper han avlingene vil bli reddet av en kombinasjon av de få utenlandske arbeiderne han har, og norske ungdommer.

– Men ettersom det er sagt at grensene kan bli stengt til over sommeren, kan jeg likevel få et problem. Ungdommene skal tilbake på skolen i august, og hvem skal da høste kål og løk hos meg, spør han.