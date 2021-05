Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet har besluttet å henlegge den andre anmeldelsen fra Gran kommune knytta til arrangementet i ei låve i slutten av mars i år.

Politiadvokat Trine Hanssen forteller at politiet har besluttet å henlegge anmeldelsen fordi de mener det ikke foreligger straffbare forhold i saken.

– Kommunen har først og fremst anmeldt at det ikke ble samarbeida med smittesporingsteamet. Smittevernloven § 5–1 sier at det ikke er straffbart å ikke samarbeide med smittesporingsteamet, sier hun.

Dette var andre gang Gran kommune anmeldte arrangementene for brudd på Covid 19-forskriften.

Ikke straffbart

Hanssen forteller at politiet har vært i kontakt med de ulike smittesporingsteamene i kommunene hvor de anmeldte har bosted for å undersøke om de kan ha brutt karantene eller isolasjonsbestemmelser.

– Men det foreligger ingen opplysninger om slike brudd, sier politiadvokaten.

Ifølge politiet er det ikke straffbart å ikke samarbeide med smittesporingsteamet. Det er heller ikke straffbart å ikke melde fra til lege ved mistanke om smitte eller å opplyse hvem som kan ha blitt smittet.

– Politiet har likevel vært i kontakt med de ulike smittesporingsteamene i kommunene der de anmeldte har bosted for å undersøke om personene kan ha brutt karantene eller isolasjonsbestemmelsene. Det er ingen opplysninger om slike brudd, sier Hanssen.

To døde og flere smittet

Det var i påsken, 26. mars, at et arrangement i den såkalte «Kulturlåven» på Gran ble holdt, med tittelen «Trump, Biden og veien videre for USA og verden».

I etterkant ble det kjent at flere personer var smittet av koronaviruset etter å ha deltatt på arrangementet.

Det var konspirasjonsteoretikeren og korona-fornekteren Hans Kristian Gaarder som ledet arrangement, der rundt 10 personer deltok. Gaarder var selv smittet, og døde tidligere i april.

Utfordrende smittesporingsarbeid

Kommuneoverlegen i Gran har tidligere bekreftet at det var korona som var årsaken til dødsfallet. Også en kvinne er død etter låvemøtet 26. mars.

Hvor mange som møtte opp på arrangementet er usikkert. Bilder folk i nærheten har tatt viser fem biler som står parkert på vegen nedenfor denne kvelden.

Smitten spredte seg til flere kommuner etter arrangementet, og flere kommuner måtte drive omfattende smittesporing.

Ifølge kilder var det utfordrende å drive smittesporingsarbeid i miljøet.