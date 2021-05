Sjokkert over å bli utsatt for rasisme i bygda: – Flau over hjemstedet mitt

– Det er helt forkastelig og uakseptabelt. Rasisme hører ikke hjemme noe sted. Jeg er flau over hjemstedet mitt, sier Henriette Syversen fra Flisa i Åsnes.

Da hun og ektemannen Amine gikk av bussen i hjembygda i går, fant de en bunke med rasistiske flygeblader som hang dem ut.

Mannen til Henriette heter Amine Bouaoud og er fra Marokko, hvor han bor og jobber til daglig.

«Vil du melde deg inn i IS? Drømmer du om et Skandinavisk Kalifat? Kontakt Amin», med telefonnummeret til Henriette, stod det på arkene.

Flygebladene fremstår som om ektemannen er avsender, med en oppfordring om å melde seg inn i IS.

Foto: Mats Sparby / NRK

– Helt satt ut

Det bor om lag 1160 innbyggere på Flisa. At hun skulle oppleve slik rasisme her, skremmer henne.

– Jeg kan ikke skjønne at man holder på slik i 2021, sier hun.

Ekteparet ble helt opprørt da det gikk opp for dem hva dette var.

– Jeg ble helt satt ut. Jeg tror ikke at det har gått opp for meg hva vi fant. Det går inn på oss. Mannen min sa at det går greit, men han synes det er trist. Man føler seg ikke så velkommen, sier Henriette.

Flere rasistiske flyers lå spredd på bussholdeplassen der ekteparet gikk av. Foto: Henriette Syversen

Vil ikke bo her lenger

Dette skulle være den første turen Amine skulle besøke Henriettes foreldre. Turen til Flisa og Norge skulle være en hyggelig tur.

– Jeg skjønte ingenting før jeg så mitt eget telefonnummer på arkene. Denne personen må jo ha observert oss og lagt det der vi skulle finne det, sier Henriette.

Ekteparet anmeldte fredag formiddag saken til politiet.

Politijurist i Innlandet politidistrikt, Nilam Ilyas, som er påtaleansvarlig i saken, er klar på at de tar saken på største alvor.

– Dette er en sak som prioriteres høyt av politiet. Vi setter derfor i gang etterforskning. Det er en alvorlig sak.

Når ekteparet etterhvert skal søke om familiegjenforening er Henriette klar på én ting:

– Den dagen Amine flytter til Norge, skal vi ikke bo på Flisa, sier hun.

Amine Bouaoud reiser snart tilbake til Marokko, og er bekymret for sikkerheten til kona. Foto: Mats Sparby / NRK

Henriette la ut bildene av arkene på Facebook, hvor hun raskt ble kontaktet av ordføreren i bygda. Der beklager ordføreren at folk oppfører seg slik, og skriver at det er lavmål og elendig.

Ordføreren kaller det lavmål

– Jeg synes det er stakkarslig, skammelig og flaut, sier ordfører i Åsnes, Kari Heggelund.

Ordfører i Åsnes, Kari Heggelund, beklager det ekteparet har opplevd. – Lavmål, sier Heggelund. Foto: Mats Sparby / NRK

Ordføreren er opprørt over hva folk får seg til i 2021. Heggelund sier hun ser rasisme og netthets ikke bare i Åsnes, men i hele Norge.

– Jeg tenker at nå må folk skjerpe seg. Kongen sa at Norge er sammensatt av mange forskjellige folk. Alle er like mye verdt og alle er velkommen. Den støtter jeg, sier Heggelund.

Se kongens berømte nyttårstale fra 2019. Du trenger javascript for å se video. Se kongens berømte nyttårstale fra 2019.