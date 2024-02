Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ekteparet Tina og Karoline Granum har anmeldt to hatbrev med krenkende innhold, men saken er nå henlagt for andre gang.

Til sammen er det funnet 15 brev som er sendt til innbyggere hovedsakelig i Nord-Aurdal kommune i Valdres, og politiet tror at én person har sendt de sjikanerende tekstene i over 20 år.

Paret er ikke overrasket over henleggelsen, men ønsker at politiet skulle prioritere saken hardere.

Politiet har ikke klart å finne noen spor i det siste brevet som kunne lede dem nærmere gjerningspersonen, men utelukker ikke at saken kan bli gjenopptatt.

TV2s Åsted Norge har tatt på seg saken, og håper å finne svar på hvem som er avsenderen av brevet. Dette gir ekteparet håp.

Ekteparet har mottatt massiv støtte fra folk i hele landet etter at de sto frem med historien. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Ekteparet i Valdres har til sammen fått to brev med svært hatefullt innhold - rettet mot dem og deres barn.

Da paret fikk det første brevet høsten 2022, satte politiet i gang en etterforskning. Men saken ble henlagt.

I det siste brevet, som de fikk i september i fjor, kalles ungene deres for «jævla lesbeunger».

Den anonyme personen som står bak brevet skriver også at «det må være tragisk å få barn med en sæddonor» og «normale unger har en mor og en far».

Med det nye brevet åpnet politiet igjen sak og startet etterforskning. Men nå har også denne saken blitt henlagt.

– På en måte hadde vi regnet med det, sier Tina.

Dette sjikanerende brevet mottok ekteparet i september i fjor. De anmeldte da saken, men nå er også den henlagt. Foto: Skjermdump fra Instagram

Ikke overrasket

Til sammen er det funnet 15 brev som er sendt til innbyggere hovedsakelig i Nord-Aurdal kommune i Valdres.

Politiet har tidligere opplyst at de tror at én og samme person i over 20 år har sendt de svært sjikanerende tekstene.

Også det første anonyme brevet inneholdt grov sjikane og hets. Dette ble politianmeldt i august 2022, men saken ble henlagt i mai i fjor. Hatbrevet hadde frimerke og var postet med ekteparets adresse. Foto: Privat

Paret sier de ikke er overrasket over at saken er henlagt på nytt. Men de synes likevel det er synd at politiet ikke prioriterer saken hardere.

– Det går jo på ressursbruk og prioritet av ressurser. Vi skulle ønske at det kunne pushes på litt mer. For det berører et helt lokalsamfunn i Valdres. Og det har jo gjort det i 20 år. Om vedkommende skal fortsette slik så kommer det bare flere anmeldelser, sier Tina.

Politiet kunne ikke finne noen spor i brevet som kunne ta dem nærmere gjerningspersonen.

– Personen som skriver brevene er ganske dyktig, kan du si, sier Tina.

– Det har vært spesielt å motta brevene. Vi har kjent på alle slags følelser. Vi har også mottatt brev fra de andre som har fått tilsendt slike brev. Mange er mye styggere enn de vi fikk.

Det siste brevet ble åpnet på politistasjonen for at alle bevis skulle ivaretas. Men politiet kunne likevel ikke finne spor. Foto: Lars Erik Skresfrud / NRK

Får ikke treff på DNA

NRK har flere ganger omtalt saken om hatbrevene - som har vært etterforsket av politiet i Innlandet.

– Sakene er henlagt på ukjent gjerningsperson, da vi ikke har lyktes i å komme noe nærmere hvem som har sendt både dette brevet og de andre.

Politiadvokat Trine Hanssen forteller at det siste brevet ble sendt til Kripos, og at det er sjekket for både DNA og fingeravtrykk.

– Vi har ikke fått noen treff.

Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

– Vi har gjort en del etterforskningsskritt i saken. Det har vært krevende å finne gjerningspersonen. Men ressurssituasjonen er pressa, og dette har ikke vært øverst på prioriteringslista. Men vi mener vi har gjort det vi kan per nå, og ikke kommet noe nærmere en gjerningsperson.

Mange av brevene har vært innom flere personer. Derfor er det ofte vanskelig å få treff på DNA og fingeravtrykk, sier hun.

Men Hanssen ønsker ikke å utelukke at hatbrev-sakene blir gjenopptatt.

– Vi er fortsatt interessert i informasjon dersom noen sitter på dette, sier hun.

Øyner håp

Men paret øyner likevel håp for at saken kan bli løst.

Nå har nemlig TV2s Åsted Norge tatt på seg saken, og håpet er å finne svar på hvem som er avsenderen av brevet.

– Vi synes det er veldig bra. Vi har jo vist mye forståelse for at politiet kanskje ikke har hatt ressurser til å ta godt nok tak i saken. Så har vi jo håpet på at saken kunne være av interesse for Åsted Norge. Og de tok kontakt ta saken ble henlagt i januar.

Jens Christian Nørve er programleder i Åsted Norge. Han mener saken fortjener en oppklaring.

– Dette er en sak som åpenbart har skapt frykt og mange har mottatt brev. Når omfanget er så stort så tenker vi at dette er en sak som fortjener en oppklaring. Og det håper vi å kunne bidra til.

Jens Christian Nørve er programleder i Åsted Norge. Foto: Espen Solli / TV2 / TV 2

Første episode kommer mandag 26. februar, og det vil komme flere episoder utover.

– Det er jo ingen garanti, men vi håper å kunne finne frem til noe nytt i saken, sier Nørve.

Politiet tror én og samme person har sjikanert innbyggere i Valdres i mer enn 20 år.

Enorm støtte fra hele landet

Ekteparet fikk massiv støtte fra folk i hele landet, etter at de sto frem med historien.

I 2022 opplevde de mye støtte fra lokalsamfunnet da de deltok på den første pridemarkeringen i Valdres. De to deltok også på pridemarkeringen i Oslo samme år, der de gikk sammen med statsministeren.

Jonas Gahr Støre (Ap) omtalte saken i sin nyttårstale den gang. Da kom han med en tydelig oppfordring.

– Det neste året, skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke, sa Støre i talen.