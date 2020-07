Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Ta vara på er och akta er för människor» sier jeg til min svenske, 81 år gamle mamma for hundrede gangen på telefonen siden den 12. mars, dagen da Erna Solberg stengte Norge.

Hun og pappa har hverandre, takk og lov!

Siden 12. mars har jeg ringt hjem nesten hver dag til mine foreldre i Västerfärnebo, en liten bygd mellom Västerås og Stockholm i Västmanland.

Der bor de i et fint, lite mursteinshus med hage. Ingen i Västerfärnebo har vært smittet av korona, så vidt vi vet. Men nesten ingen er heller blitt testet. Slik er det i nesten hele Sverige.

Ingen vet egentlig noe.

«Vi mår fint og vi skal akta oss för människor», har mamma svart hver gang. Jeg kan puste lettet ut en dag til.

Må vi svensker skrape med foten og be om unnskyldning?

Jeg er svensk, men har bodd i Norge i 34 år. Jeg er flasket opp i det norsk-svenske. Mine besteforeldre var norske og kom til Sverige i 1936. Min mor ble født som norsk statsborger, og fikk ikke sitt svenske pass før etter krigen.

Når jeg som 22-åring møtte kjærligheten «over kjølen» og flyttet til Oslo, var det ikke noe stort steg for oss i familien.

Flere ganger har jeg gått til innenriksterminalen på både Gardermoen og Arlanda for å hente slektninger som komme fra «det andre landet». Før jeg plutselig kommer på at vi faktisk bor i hvert vårt land, og må haste over til utenriks.

Nå står det norske heimevernssoldater og passer på grensen mellom oss. Mor og far og min søster er på den ene siden – jeg er her i trygge Norge.

Når Sverige rammes, viser verdenssamfunnet og Norge finger'n til oss.

Jeg får ikke lov til å passere fritt – jeg er velkommen til Sverige, men må i karantene hvis jeg vil hjem til Norge igjen. Det er absurd, men forståelig. I hvert fall hvis man som jeg, bor i Norge.

Her i Norge ser epidemien ut til å være under kontroll, og fra Norge ser situasjonen i Sverige ut å være ... ja, just det: ute av kontroll.

Men det er kanskje ikke riktig?

Som svensk i Norge har jeg mange ganger den siste tiden fått spørsmålet: «hva tenker du om det som skjer i Sverige?». Jeg har svart det samme som de har sagt i Sverige hele tiden: «Vi får se! Det er ingen som vet hva som blir fasiten til slutt.»

Det er rart å bli uglesett som svensk i Norge: kommer jeg hit med koronasmitte? Er jeg syk?

Jeg kan kjenne blikkene, og jeg kan merke at nordmenn drar seg unna når jeg snakker svensk. Jeg skulle gjerne hatt en lapp i pannen der det står: Jeg er IKKE syk – bare svensk.

Men det er selvfølgelig veldig spesielt å se forskjellene mellom våre to naboland.

Svenskene vil holde styringskåte politikere i ørene.

I Norge er det politikere som bestemmer hvordan pandemibekjempingen blir, delvis i strid med folkehelsemyndighetene. I Sverige er det folkehelsemyndighetene som bestemmer. Ingen politikere protesterer – i hvert fall ikke veldig mye, og i hvert fall ikke før nå.

Den svenske modellen er at det finnes en plan, og den skal følges. Planen bygger på vitenskap, kunnskap og kompetente myndigheter. Den skal også demme opp for kortsiktige politiske impulser.

Kort sagt – svenskene vil holde styringskåte politikere i ørene.

Konsensus er alltid viktig i Sverige. Er vi kommet overens om noe – ja, da holder vi oss til det! EU og WHO har i flere år diskutert hvordan en eventuell pandemi skal håndteres. Planene er en klassisk pandemibekjempingsmodell og har vært diskutert i internasjonale fora de seneste 20 årene. Rett før jul ble det publisert «Pandemiberedskap – så forbereder vi oss» i Sverige. Det er dette som er og var: Planen med stor P.

Når pandemien så blir akutt virkelighet, følger Sverige denne planen. Men veldig snart blir det klinkende klart for oss at det gjør ikke resten av verden.

I dag har Sverige nesten 5500 døde. Vi er blitt kalt en pariastat av selveste New York Times. Britiske The Guardian referer til at Sverige spiller russisk rulett med sine medborgere».

Det er som om Norge og Sverige ikke vil forstå den andre.

Det er veldig lite empati med Sverige å spore i kommentarene fra verdenssamfunnet. Når Italia og Spania rammes, iler verden til for å hjelpe.

Når Sverige rammes, viser verdenssamfunnet og Norge i stedet finger'n til oss. Det er sårt, men det er vel vanskelig å kjenne sympati med en stat som så til de grader står på sitt.

Sveriges motsvar til Espen Nakstad, den etter hvert så sagnomsuste Anders Tegnell, viser til sine kurver. Han mener Sverige har gjort rett, med unntak av at de har fått inn for mye smitte på sine sykehjem for eldre.

Storebror Sverige står på sitt og erkjenner ikke noe nederlag.

Tegnell sa nylig i radioprogrammet Sommer i P1 at det er verden som ble gal – ikke Sverige. Det å stenge grunnskolene og grensene er ikke vitenskapelig, og kan lede til større problemer en det er ment å løse. I Kina kan man gjøre slike ting – men det passer seg ikke i et demokratisk og vitenskapsbasert samfunn som Sverige. Kanskje heller ikke i Norge?

Det er rart å se hvor ulike meningene er om hvor Sverige egentlig befinner seg i koronabekjempelsen. Det er som om Norge og Sverige ikke VIL forstå den andre.

Sveriges posisjon som Norges kloke storebror har definitivt fått seg en trøkk.

Det startet egentlig allerede da Norge fant oljen. Det ble verre da Sverige åpnet sine grenser for flyktningstrømmen i 2015. Og Sveriges posisjon sank enda noen hakk da Norge begynte å omtale «de svenske tilstander», og anklaget nabolandet for å ha mistet kontrollen over «gangsterne».

Det er veldig lite empati med Sverige å spore.

Når så en svensk lege tar med seg koronasmitte over til Norge er det duket for virkelig søskensplid. Men storebror Sverige står på sitt og erkjenner ikke noe nederlag.

I dag skal Solberg-regjeringen legge frem nye retningslinjer for grensen mot Sverige. Store områder, som Arvika og Strömstad, skjelver for forlengede restriksjoner.

Trolig må de belage seg på å overleve uten norske penger i lang tid fremover.

«Nordmenn kan glemme Sverige i år», uttaler tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen.

Kan vi få familiegjenforening hvis vi lover å vaske hendene?

Som svensk i Norge lurer jeg på én ting: hva må vi svensker gjøre for å tilfredsstille deg, Erna Solberg? Må vi også ta en runde med stengte grunnskoler?

Må vi svensker skrape med foten og be om unnskyldning? Må Stefan Löfven vise seg med ansiktsmaske?

Kan vi finne noen gode, kreative løsninger i mellomtiden – mens vi venter på vaksinen?

Kan noen svenske områder få bli karantenefrie? Kan vi få familiegjenforening, hvis vi lover å vaske hendene? Kan vi, vær så snill, slutte å snakke stygt om hverandre!

Så kjære Erna og Stefan (Löfven) ... kan dere legge deres gode hoder sammen, på trygg koronaavstand.

Finn en løsning, for jeg lengter veldig hjem til mor!