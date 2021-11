Ba om nesten fem års fengsel for far som gjorde utviklingshemmet datter gravid

– Slik vi ser det var han den tilsynelatende snille pappaen som tok hånd om datteren. Det var et grovt tillitsbrudd. Hun var sjanseløs, sa Malmberg i sin prosedyre i Vestre Innlandet Tingrett onsdag.

Hun ba om en fengselsstraff på fire år og ti måneder for den tiltalte mannen.

Mannen, som er i 60-årene, er tiltalt for seksuell omgang med datteren. Hun ble gravid og fødte et barn.

I tiltalen blir det lagt til grunn at den fornærmede kvinnen hadde diagnosen lettere utviklingshemming. Diagnosen ble senere tatt bort.

Aktor Ellen Malmberg gikk onsdag gjennom hele saken i detalj.

OVERMAKT: Aktor Ellen Malmberg mener faren utnyttet datterens svake sider slik at han kunne utnytte henne seksuelt. Til venstre ansvarlig etterforsker Lisbeth Gråv. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun la vekt på den fornærmede kvinnens store påkjenninger gjennom livet, og overgrep fra faren gjennom sju år.

– Vi mener han gikk metodisk til verks og utnyttet hennes sårbare sider. Slik skaffet han seg sex med datteren. Hun var sjanseløs. Det er hjerteskjærende, sa Malmberg.

Malmberg la til at det er én formildende omstendighet i saken: At det har tatt lang tid å få den inn for rettsapparatet.

Mannens forsvarer har ikke ønsket å kommentere saken, med bakgrunn i at hennes klient ikke har ønsket det.

Forsvarer og bistandsadvokat skal senere i dag komme med sine påstander i saken.

Her kan du lese mer om hva faren har forklart i retten:

Turte ikke si nei til faren

Saken ble anmeldt til politiet i april 2018. Da bodde kvinna på et barnevernssenter med barnet.

Datteren har forklart at hun fikk vite av barnevernet at det var straffbart at faren hadde gjort henne gravid.

I tilrettelagte avhør har datteren beskrevet overgrepene som grusomme, men at hun ikke turte å si nei: Hun fortalte at hun hata faren sin for det han har gjort.

Ifølge hennes forklaring skjedde overgrepene flere ganger i uka gjennom mange år.

Faren fikk flyttet datteren fra en tilrettelagt bolig i Møre og Romsdal til Innlandet der han selv oppholdt seg.

Han bidro til å skaffe prevensjon, men hun gikk en periode uten fordi hun reagerte på prevensjonen hun gikk på. Da ble hun gravid.

Malmberg sa i sin prosedyre at man trygt kan legge til grunn at det har pågått overgrep i sju år.

Tiltalte har påstått at det skjedde tre til fire ganger i en kort periode på noen måneder.

NRK forklarer Hva går tiltalen i saken ut på? Bla videre Mannen er tiltalt på tre punkter. 1: For å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. 2. For å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighetsforhold eller tillitsforhold og/eller ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming. 3. I tillegg til overgrepene mot datteren, er mannen tiltalt for å ha hatt bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant i 2018 175 bilder og to filmer på mobiltelefoner, PC og en harddisk. De to første tiltalepunktene har en strafferamme på seks års fengsel hver, men det siste punktet har en strafferamme på tre år. Få oversikt over hele saken her: Forrige kort Neste kort

Ifølge aktor har saken en mengde skjerpende omstendigheter. Blant annet ved at den er nøye planlagt, han har tilrettelagt for å misbruke henne. Det er grov utnyttelse.

– Han har misbrukt henne til og med etter fødsel. Det er en så grenseløs opptreden at man blir ordløs.

Faren har i retten hevdet at det var datteren som ønsket et barn, og at han skulle hjelpe henne med det.

Han har erkjent delvis straffskyld.

Han innrømmer at han har hatt seksuell omgang med datteren, og at det er han som er faren til barnet hun fødte.

Dette har også blitt bekreftet gjennom DNA-tester. Barnet datteren fødte ble senere plassert i fosterhjem. Hun har i dag kontakt med barnet.

– Jeg satt med en vond følelse i magen, forklarte vitnet fra barnevernet om første gang hun møtte far og datter:

Mange år med omsorgssvikt

Barnevernet ble tidlig koblet inn i familien til den tiltalte faren. To av de yngste barna ble flyttet til fosterhjem da de var små.

De tre andre barna, deriblant datteren som er fornærmede i saken, bodde videre hos foreldrene til ekteparet skilte lag.

OMFATTENDE SAK: Bistandsadvokat Aina Heldal Bøe, aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff studerer noen av dokumentene i saken. Den tiltalte mannen er både tiltalt for overgrep og for å ha oppbevart seksualiserte bilder av barn. Foto: Alexander Nordby

Mora til barna forklarte i retten om frykt for ektemannen. Hun hevdet at han hadde slått henne, og truet familien i flere år.

Verken hun eller døtrene har kontakt med faren.

Broren til den fornærmede tegnet et annet bilde av oppveksten, som grei og uten vold. Han har fortsatt kontakt med faren sin.

Jordmor slo alarm om saken:

Fjernet diagnosen

Fornærmede i saken fikk diagnosen lettere psykisk utviklingshemming i slutten av tenårene. Men diagnosen ble fjernet etter en vurdering som ble gjort av henne i 2019, året etter faren hadde fått besøksforbud.

Sakkyndig i retten, Andreas Georg Kjerstad, har utredet kvinna på nytt høsten 2021.

SAKKYNDIG: Andreas Georg Kjerstad har vurdert om fornærmede har en diagnose. Foto: Alexander Nordby / NRK

I retten har han forklart at diagnosen kan være et resultat av en belastende barndom, psykososial understimulering og deretter seksuelle overgrep fra far i flere år.

– Hvis man har vært i en ekstrem livsituasjon kan det endre seg. Det er min forklaring på det. Hun hadde fått være i en annen situasjon da hun ble undersøkt i 2019, sa han i retten.