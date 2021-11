Den tiltalte mannen startet sin forklaring onsdag formiddag med å beklage for at han hadde påført datteren store påkjenninger.

Han forklarte at han ikke kjente seg igjen i datterens beskrivelser av gjentatte seksuelle overgrep som ifølge henne og påtalemyndigheten skal ha skjedd over en periode på syv år.

Mannen forklarte derimot at han ved flere anledninger hadde samleie med datteren, men mener overgrepene pågikk i en periode på noen få måneder.

– Vi gjorde et dårlig valg, forklarte mannen om hvorfor overgrepene startet.

Han forklarte at han har påført datteren en skade som er uopprettelig.

Har erkjent delvis straffskyld

Ifølge tiltalen ble kvinnen gravid etter overgrepene fra faren.

I avhør med politiet har mannen erkjent at han er far til sitt eget barnebarn, noe som er bekreftet gjennom dna-prøver. Prøvesvarene konkluderte med at det er meget sterk sannsynlighetsovervekt for at tiltalte er biologisk far.

Den tiltalte forklarte at han var med datteren på flere undersøkelser gjennom graviditeten og at de fikk flere spørsmål om hvem som var barnets far. Ifølge mannen hadde han og datteren blitt enige om å være stille om at det var han som hadde gjort henne gravid.

Til slutt ble barnevernet koblet inn og konfronterte mannen med at det var streng straff for incest. Først da innså han alvoret i situasjonen, forklarte han.

– Jeg angrer så jæklig på det nå, forklarte han.

Den tiltalte erkjenner å ha hatt seksuell omgang med datteren. Men han nekter for at det har vært et overmaktsforhold, og at han har utnyttet en med utviklingshemming.

Faren var i en periode verge for datteren, men han forklarte at han anså dem som likeverdige.

I tiltalen blir det lagt til grunn at den fornærmede kvinnen har diagnosen lettere utviklingshemming. Diagnosen er senere tatt bort.

På spørsmål fra dommeren sier tiltalte at han ikke visste at det er ulovlig å ha sex med sine egne barn.

– Jeg hadde kanskje en viss anelse, men jeg hadde ikke regelverket, forklarte mannen da han ble konfrontert.

Etter flere spørsmål fra dommeren forklarte mannen gjentatte ganger at han mener det var datteren som tok initiativ til å ha samleie.

Tiltaltes forsvarer Andrea Wisløff ønsker ikke å uttale seg om tiltaltes forklaring.

PARTENE: Aktor Ellen Malmberg og forsvarer Andrea Wisløff i samtale i rettssal 1 i Vestre Innlandet tingrett. Malmberg mener saken er svært alvorlig. Forsvareren har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken. Foto: Alexander Nordby / NRK

Fornærmet datter: – Jeg snudde meg unna og sa jeg ikke ville

Den fornærmede kvinnen i 30-årene startet sin forklaring på rettssakens første dag mandag gjennom avspilling av tilrettelagte avhør. Ifølge kvinnen skal overgrepene har pågått flere ganger i uka gjennom syv år.

I GANG: Bistandsadvokat Aina Heldal Bøe sier det skal bli godt for datteren å få saken overstått. Den har vært en stor belastning. Foto: Alexander Nordby / NRK

Tirsdag forklarte kvinnen seg nærmere om forholdet til faren. Der beskrev hun overgrepene mannen er tiltalt for som grusomme.

I retten ble det spilt av avhør der kvinnen uttaler at hun er redd faren. I ett av avhørene sier hun:

– Jeg hater han. Jeg håper han blir satt i fengsel for resten av livet.

Også onsdag ble det spilt av avhør med kvinnen. Der forklarte hun også at hun opplevde at faren ble sur når hun sa nei til å ha samleie med han og at hun ikke hadde lyst til å gjennomføre det.

– Jeg snudde meg unna og sa jeg ikke ville, forklarte kvinnen.

Hun gjentok flere ganger i avhøret at hun var redd for faren.

– Jeg ville ikke, sa datteren.

Kvinnen er ikke til stede i rettssal 1 i Vestre Innlandet tingrett, men forklarer seg gjennom tilrettelagte avhør. Les mer om hva den fornærmede datteren har forklart:

Omfattende tiltale

Overgrepene skal ha startet da datteren var i 20-åra og ble først oppdaget etter at hun fødte et barn. Barnevernet varslet politiet og faren ble pågrepet i 2018.

Mannen i 60-årene er tiltalt på tre punkter:

for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighetsforhold eller tillitsforhold og/eller ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

I tillegg til overgrepene mot datteren, er mannen tiltalt for å ha hatt bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant i 2018 175 bilder og to filmer på mobiltelefoner, PC og en harddisk.

De to første tiltalepunktene har en strafferamme på seks års fengsel hver, men det siste punktet har en strafferamme på tre år.