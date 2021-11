Mannen i 60-åra er tiltalt for å ha misbrukt datteren seksuelt gjennom flere år. Overgrepene skal ha skjedd flere ganger i uka.

Det førte til at hun ble gravid og fikk ett barn.

Maktforholdet mellom far og datter blir viktig i rettssaken. Aktoratet mener faren har utnyttet avhengighetsforholdet mellom dem til å skaffe seg seksuell omgang.

– Vi mener ut fra etterforskningen vi har gjort at det foreligger bevis i saken som gjør at han har misbrukt overmaktsforholdet til henne, sier aktor Ellen Malmberg.

Hjalp datteren med å flytte

Datteren er ikke tilstede i retten, men forklaringen hennes spilles av gjennom flere tilrettelagte avhør.

Foto: Alexander Nordby / NRK

I avhørene forteller hun blant annet at faren hjalp henne med å flytte fra en bolig for utviklingshemmede. Faren mente det ikke var bra for henne å være der.

Istedenfor hjalp han henne med å flytte til en leilighet et annet sted i landet. En leilighet som han hadde nøkkelen til, og hvor han besøkte datteren.

Det var etter flyttingen at overgrepene han står tiltalt for skal ha startet. Da var kvinnen begynnelsen av 20-åra.

Faren var verge for kvinnen i flere år etter at hun flyttet.

Faren hadde blant annet tilgang til datterens bankkonto.

Aktor Ellen Malmberg legger ikke skjul på at de mener det er viktig å belyse maktforholdet mellom far og datter.

– Det belyser vi med de tilrettelagte avhørene (datterens forklaring red.anm) og vitneahør. Både fra offentlige instanser og familien.

Hva slags kontroll mener dere han har hatt over hennes liv?

– Det vil jeg ikke kommentere akkurat nå, sier Malmberg.

Uenighet om diagnose

I tiltalen blir det lagt til grunn at den fornærmede kvinnen har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming.

Diagnosen er senere tatt bort.

Hennes diagnose og helsesituasjon blir likevel et tema i retten. Aktor har bedt om en sakkyndig vurdering på dette punktet.

SPESIALIST I PSYKIATRI: Andreas Georg kjerstad følger rettsaken mot faren som er tiltalt for incest. Foto: Alexander Nordby / NRK

Lege og spesialist i psykiatri, Andreas Georg Kjerstad, skal forklare seg for retten om sine funn, og eventuelt stille en diagnose.

Faren har erkjent delvis straffskyld. Han erkjenner å være far til barnet datteren fødte.

Men han erklærer ikke skyld i å ha utnyttet et avhengighetsforhold og begrunner det blant annet med at han mener datteren ikke har en utviklingshemming.

Faren skal forklare seg i retten på onsdag, og ønsker ikke å kommentere tiltaten i media, ifølge hans forsvarer Andrea Wisløff.

– Jeg håper han blir satt i fengsel

Faren er også tiltalt for besittelse av bilder og videoer som viser overgrep mot barn.

Han skal også ha tatt bilder av datteren naken. Bilder som ble beslaglagt av politiet, og som blir brukt som en del av bevisførselen i rettsaken.

I avhørene fortalte kvinnen at hun blir kvalm av å tenke på overgrepene. Hun beskriver det som skjedde som grusomt.

BISTANDSADVOKAT: Aina Heldal Bøe. Foto: Alexander Nordby / NRK

I retten ble det spilt av avhør der kvinnen uttaler at hun er redd faren. I ett av avhørene sier hun:

– Jeg hater han. Jeg håper han blir satt i fengsel for resten av livet.

Fornærmede har ingen kontakt med faren i dag og han er ilagt besøksforbud.

Ifølge bistandsadvokat Aina Heldal Bøe er saken en stor belastning for kvinnen. Men hun er lettet for at rettsaken er i gang, og ser frem til at den er overstått.

Senere skal blant annet fornærmedes søster og mor vitne i retten, i tillegg til sakkyndige og andre vitner.

Det er satt av en og en halv uke til rettsaken som går i tingretten på Lillehammer.