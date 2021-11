Mannen som møtte i Vestre Innlandet tingrett mandag er tiltalt for å ha misbrukt datteren seksuelt gjennom sju år.

Overgrepene førte til at hun ble gravid og fikk et barn som nå er under fem år.

AKTOR: Ellen Malmberg (til venstre) sier saken er svært alvorlig. Her med forsvarer Andrea Wisløff. Foto: Alexander Nordby / NRK

Aktor Ellen Malmberg fortalte i sitt innledningsforedrag at det var barnevernet som varslet politiet.

Datteren bodde da på et barnevernssenter med barnet, og skal ha fortalt at hennes egen far var faren.

Barnet er nå tatt hånd om av barnevernet.

– Det er en svært alvorlig sak, sier Malmberg.

Innrømmer seksuell omgang med datteren

Barnevernet varslet politiet og faren ble pågrepet i 2018. I forbindelse med ransakelsen gjorde politiet beslag av flere bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Noen av bildene var av datteren.

I avhør med politiet erkjente faren at han var far til sitt eget barnebarn.

Det ble bekreftet gjennom dna-prøver. Prøvesvarene konkluderte med at det er meget sterk sannsynlighetsovervekt for at tiltalte er biologisk far.

FORSVARER: Andrea Wisløff forsvarer mannen i 60-åra. Foto: Alexander Nordby / NRK

Den tiltalte erkjenner å ha hatt seksuell omgang med datteren. Men han nekter for at det har vært et overmaktsforhold, og at han har utnyttet en med utviklingshemming.

Han benekter også at den seksuelle omgangen har pågått så lenge som over sju år.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha startet da datteren var i 20-åra.

Da hun ble gravid skal faren ha bedt henne holde det skjult for moren. På det tidspunktet bodde hun ikke hos noen av foreldrene.

Barnevernet fulgte familien tett

Den tiltalte har flere barn, men barnevernet har hatt omsorg for flere av barna fra de var små.

– Barnevernet var tidlig inne i bildet, sa aktor om forholdene i familien.

Også den fornærmede datteren ble plassert i fosterhjem. Barnevernet mente hun hadde særlige omsorgsbehov og at hun ikke utviklet seg normalt.

I voksen alder fikk hun diagnosen lettere psykisk utviklingshemming, men diagnosen ble senere tatt bort.

ADVOKAT: Aina Heldal Bøe er kvinnens bistandsadvokat og sier den fornærmede ser frem til at saken er over og at faren blir straffet for det han har gjort mot henne. Foto: Alexander Nordby / NRK

Den fornærmede forklarer seg ikke i retten, men i flere tilrettelagte avhør, og følger rettssaken via bilde- og lydoverføring.

Kvinnens bistandsadvokat, Aina Heldal Bøe, sier saken er en stor belastning for fornærmede.

– Det har vært vanskelig for henne. Hun har levd i en vanskelig situasjon i mange år, men etter at hun kom seg ut av dette har hun fått det bedre.

Hun har i dag kontakt med barnet.

Via bistandsadvokaten sier hun at hun skulle ønske barnet kunne vokst opp sammen med henne.

Barnet ble tidlig tatt hånd om av barnevernet.

Fortalte om ukentlige overgrep over flere år

I avhørene fortalte kvinnen at det var faren som tok initiativ til den seksuelle omgangen, og at det skjedde mange ganger.

– Har det skjedd hver uke, spør etterforskeren i avhøret?

– Ja, svarer hun.

DOMMER: Elisabeth Løvold er dommer i saken. Foto: Alexander Nordby / NRK

Hun anslår at dette skjedde både i hennes leilighet og i en leiligheten faren disponerte i Møre og Romsdal.

Hun fortalte også at hun ikke har hatt samleie med andre enn faren.

I slutten av tenåra bodde hun på institusjon, men hadde kontakt med faren. Det var før overgrepene skal ha startet.

Ifølge bistandsadvokaten er det i dag ingen kontakt mellom far og datter.

– Det er besøksforbud, som vil bli forlenget, sier Heldal Bøe.

Det er satt av en og en halv uke til rettssaken i Lillehammer tingrett.

Forsvareren vil ikke uttale seg overhodet i saken, fordi klienten hennes ikke ønsker at hun skal gjøre det. Og det er det klienten som bestemmer.