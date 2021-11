Flere ansatte i barnevernet måtte ha hjelp av psykolog etter å ha jobbet med saken.

– Man kan jo bare tenke seg hvordan det har vært for henne, sa den barnevernsansatte som vitnet i Vestre Innlandet tingrett mandag, og siktet til kvinnen som ble gravid med faren sin.

Mannen i 60-åra er tiltalt for incest og for å ha utnytta datteren som hadde diagnosen lettere psykisk utviklingshemming.

- Vond følelse i magen

Flere av vitnene fra barnevernstjenesten og helsesektoren reagerte på at faren virket så kontrollerende på datteren.

Den ansatte i barnevernet fulgte kvinna i sju måneder under svangerskapet og etter fødselen. Hun følte det var noe som ikke stemte.

Nesten hver gang de skulle snakke med den gravide var faren til stede. Selv om hun var en voksen kvinne.

Det var alltid han som tok ordet.

– Jeg satt med en vond følelse i magen, forklarte vitnet fra barnevernet om første gang hun møtte far og datter.

Barnevernet hadde fått en bekymringsmelding fra jordmora i kommunen.

Jordmora varslet barnevernet om saken;

Den ansatte i barnevernet reagerte på at faren svarte på hennes vegne.

– Vi lurte på om det var for at han skulle ha kontroll, eller at vi skulle avdekke dårlig evne hos datteren til å ta vare på barnet, sa hun.

– Gjør som pappa sier

Barnevernet fikk etter hvert vite mer om bakgrunnen til kvinna. At hun hadde bodd i fosterhjem, om diagnosen hun fikk i tenårene, og at faren hadde overtatt som hjelpeverge da han flyttet henne fra en tilrettelagt bolig i Møre og Romsdal til Innlandet i 2011.

De besøkte den gravide kvinnen mens faren hennes ikke var der. Da ville hun ikke skrive under på dokumenter som handlet om hjelpetiltak etter at barnet var født.

Hun ringte faren og satte han på høyttaler. Da hørte de barnevernsansatte at faren var irritert over at de kom på besøk uten at han var til stede.

– Vi sa at du er ikke part i saken. Det handler om mor og barn, forklarte den ansatte i barnevernet.

Da hørte de faren si til datteren på telefon:

– Nå hører du på pappa, gjør som pappa sier!

Tiltalte kommenterte i retten at grunnen til at han ble oppringt var at datteren var redd barnevernet. Dessuten snakket de et språk hun ikke forsto.

– Jeg sa hun kunne vente til jeg kom hjem, forklarte han.

Han har i retten innrømmet seksuell omgang med datteren:

Isolert fra omverdenen

Etter hvert som barnevernet ble kjent med kvinna stusset de over at hun var så isolert fra omverdenen, utover faren og kjæresten hans. Det virket ikke som om hun hadde noen andre.

Hun fikk oppfølging fra jordmødre på sjukehuset resten av svangerskapet, og var der i flere uker etter fødselen for å få tett oppfølging.

Jordmødrene reagerte på at faren hennes kom på besøk flere ganger om dagen fra tidlig om morgenen til sent på kvelden.

– Jeg fikk ikke inntrykk av at han var der for å se barnet. Jeg følte det var mer for å ha kontroll, sa en av jordmødrene som vitnet i retten.

Det var først på mødrehjemmet, der mor og barn var etter oppholdet på sjukehuset, at det ble klart at «morfar» også var far til barnet.

SKULLE HJELPE: Aktor Ellen Malmberg (th) førte vitner som skulle hjelpe kvinna som hadde fått barn med faren sin. (Tv) bistandsadvokat Aina Heldal Bøe. Foto: Alexander Nordby / NRK

Og det var da datteren fikk vite at det faren hadde gjort mot henne var straffbart.

– Det var vanskelig og vondt å se datteren når hun valgte barnet sitt foran faren, forklarte den ansatte i barnevernet i retten.

For de så også at hun var helt avhengig av han. Hun hadde ingen andre. Barnevernet var redd hun ville trekke tilbake til faren igjen. Han fikk derfor forbud mot å oppsøke datteren.

Barnet hun fødte ble senere plassert i fosterhjem.

Tirsdag fortsetter vitneforørselen mens rettssaken avsluttes onsdag med prosedyrer.