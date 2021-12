Vedum svarte Stortinget om lønnsstøtteordningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sist fredag la regjeringen frem sin nye lønnsstøtteordning til Stortinget.

Da informerte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om at bedrifter kan få fra 3000 kroner til 30.000 kroner i støtte per ansatt, avhengig av hvor mye bedriften har tapt grunnet koronatiltakene.

I den forbindelse uttalte finansministeren følgende:

«Grunnen til at vi har kommet dit, er at det også har vært avstemt med ESA tidligere i dag. I en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare med å gå for høyt.»

Spørsmålet som har kommet i etterkant har vært om Vedum var for upresis om samtalene regjeringen har hatt med Brussel.

Trygve Slagsvold Vedum skal mandag ettermiddag orientere Stortinget om lønnsstøtteavtalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nye samtaler med ESA

Vedum startet forklaringen med å utdype hva støtten skal gå til og hvordan den fungerer.

Han informerte om at regjeringen på nytt har diskutert med ESA i dag.

– Samlet støtte til bedrifter skal ikke overstige 80 prosent av bruttolønnen til de ansatte som eventuelt hadde fått sparken, eller blitt permittert.

Finansministeren sa at regjeringen gjennom arbeidet har vært opptatt av å lage en konservativ ordning.

– Vi ønsket ikke å lage en ordning der bedriftene sto i fare for å betale tilbake støtten, om vi hadde brutt med statsregelverket.

Vedum sa også at regjeringen, etter samtaler med ESA, har kommet med to nye punkter i ordningen:

Vi kan gå høyere på den maksimale grensen uten å bryte statsstøtteregelverket

Vi kan åpne for at bedriftene selv skal kunne velge sammenligningsgrunnlag for støtteutbetalinger

– Håndteringen har vært dårlig

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) kalte situasjonen rundt lønnsstøtteordningen for en «pinefull minutt-for-minutt-serie».

– Politikk på denne talerstolen har konsekvenser, sa Bru til Stortinget.

– Det er bra at lønnsstøtteordningen endelig er på plass. Men håndteringen av de økonomiske støtteordningene har vært nølende, bakpå og kaotisk. Dette her skapt enorm frustrasjon og fortvilelse.

Bru mener det fremdeles gjenstår å se om ordningen blir vedtatt før jul, eller ikke.

Tina Bru (H) kalte situasjonen rundt lønnsstøtteordningen for en «pinefull minutt-for-minutt-serie». Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mener EØS brukes som unnskyldning

Regjeringen har hatt kontakt med ESA i Brussel om den nye lønnsstøtteordningen. ESA er et kontor som kontrollerer at reglene i EØS-avtalen blir fulgt.

EØS-avtalen setter grenser for lønnsstøtteordningen.

Tvilen ligger i om ESA har satt en øvre grense på 30.000 per ansatt, noe de i praksis ikke har mulighet til.

Spørsmålet blir da om Vedum refererer dialogen med ESA korrekt, eller om han bruker EØS-avtalen som unnskyldning til hvorfor ikke støtteordningen ble bedre.

Tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener Vedum bruker EØS-avtalen som unnskyldning for å ikke gjøre lønnsstøtteordningen bedre. Foto: Torstein Bøe

Det mener også Venstre at Vedum har gjort.

– Inntrykket er at han bruker EØS som en unnskyldning for å ikkje lage en rausere ordning, sier Sveinung Rotevatn som sitter i finanskomiteen for EU-positive Venstre på Stortinget.

Mandag ettermiddag ble det også kjent at det er flertall på Stortinget om økt lønnsstøtte.

Beløpene øker til minimum 4000 per ansatt, og til maksimalt 40.000 per ansatt, avgrenset til maks 80 prosent av bruttolønnen til den ansatte.