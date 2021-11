Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I juli lovet Trygve Slagsvold Vedum å kutte reiselivsmomsen fra 12 til 8 prosent om Senterpartiet ble valgt inn i regjering.

Kostnaden ville være på rundt én milliard kroner, sa han.

Men da finansministeren mandag la fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet lå momsen fortsatt på 12 prosent.

Allerede i oktober hadde NHO reiseliv høye forventninger til at Vedum holdt løftet sitt. Da regnet de med at den ferske finansministeren holdt ord.

Nå er de skuffet.

– Senterpartiet har vært opptatt av at avgiftsnivået på norsk reiseliv ikke bør være høyere enn hos våre europeiske konkurrenter. Det er skuffende at de ikke leverer på løftet de har gitt norsk reiseliv.

Det sier administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn.

– Næringen trenger drahjelp

Med stengte grenser under pandemien, har det vært tøffe tider for reiselivet. Vanligvis fyller utenlandske turister én av tre senger hos turistnæringen.

Også etter at grensene åpnet igjen er besøkene fortsatt færre enn før pandemien.

Derfor er bransjen helt avhengig av momskutt, mener NHO

– En lavere moms er viktig fordi det fører til et mindre skattetrykk i en periode der sårbare bedrifter fortsatt sliter, og trenger drahjelp til å komme tilbake til normalen, sier Krohn Devold.

IKKE FORNØYD: Kristin Krohn Devold og NHO reiseliv er skuffet over løftebruddet til Vedum. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det er de minste overnattingsstedene som best vil merke at momsen på 12 prosent videreføres, mener NHO.

Ifølge Krohn Devold har disse opparbeidet seg høy gjeld under pandemien, og at de vil merke etterdønningene i lang tid.

Spesielt blir mange bedrifter i Nord-Norge hardt rammet.

– De er helt avhengig av lav momssats for å komme seg igjennom vinteren – en sesong der de vanligvis har 70–80 prosent utenlandske turister.

Kunne spart millionbeløp

Atle Hovi eier hotellet Beitostølen resort. Høyfjellshotellet omsetter for rundt 100 millioner kroner i året.

Med løfte om momskutt hadde hotelleieren håpet på å kunne spare 4 millioner.

Han ønsket å bruke de sparte pengene på nødvendig vedlikehold, og gjøre bedriften mer miljøvennlig.

Nå må han vente med det.

– Vi hadde jo håpet at når en partileder var så tydelig, at han ville gjennomføre det, sier Hovi.

Til tross for at reiselivet ikke fikk som lovet, håper han at Senterpartiet holder valgkampløftet på sikt.

– Vedum sa under budsjettframleggelsen at han vil satse på hele landet, og reiselivet er å ta hele landet i bruk. Jeg håper fortsatt, og klamrer meg fortsatt til at det kommer i det reviderte buskjettet i mai.

Hovi driver en av mange reiselivsbedrifter som har brukt opp sparepengene sine. De ønsket seg mer drahjelp fra myndighetene for å få hjulene til gå skikkelig rundt igjen.

Prioriterer elavgiften

Finansministeren begrunner avgjørelsen om å ikke holde løfte om momskutt for reiselivet med de rekordhøye strømprisene.

– Vi har gjort en hovedprioritering. Det aller viktigste var å begynne med var elavgiften. Vi reduserer den mer enn vi sa i valgkampen. Det hjelper alle, privatpersoner, bedrifter, reiselivet, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

IKKE PRIORITERT: Trygve Slagsvold Vedum la fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet mandag. Der ble reiselivsmomsen beholdt på 12 prosent. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men om reiselivet blir prioritert senere, vil ikke finansministeren svare på.

– Nå er dette budsjettet vi har lagt fram for i år. Hvert eneste år kommer det nye budsjettforslag. Nå hadde vi de ukene vi hadde til å finne ut hva som er det viktigste vi kan gjøre noe med nå, sier finansministeren.

