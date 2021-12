– En veldig bra kjennelse, sier generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), Karoline Andaur til NRK.

Oslo tingrett har bestemt seg for å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kravet om en midlertidig stans kom fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig. Nå har de fått medhold.

– Det er staten sitt ansvar å fatte vedtak. Men tidligere i år sa tingretten at et lignende vedtak gjort i 2019 var nettopp ulovlig, sier Andaur.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier til NTB at hun har mottatt kjennelsen, og at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at dette krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier hun.

NRK forklarer Hva er lisensfelling? Bla videre Spesiell jakttype for de store rovdyrene. De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling. Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt. Jegere må være registrert For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har. Forskjellen fra kvotejakt Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser. Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt. Men hva med skadefelling? Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling. Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein. Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade. Kilde: Besøkssenter for rovdyr Forrige kort Neste kort

– U trolig trist

Leder i Norges jeger- og fiskerforbund, Knut Arne Gjems, er skuffet over at retten nå har stanset jakta midlertidig.

– Dette er en fortvilende situasjon, og uventet. Det er utrolig trist at en skulle havne i en situasjon hvor Oslo tingrett går inn og stopper jakta på det juridiske grunnlaget, sier han til NRK.

Knut Arne Gjems er leder i Norges jeger- og fiskerforbund. Foto: Mats Sparby / NRK

Retten understreker i kjennelsen at den midlertidige beslutningen om å stanse jakta er foretatt ut fra ren tidsnød, hvor det ikke gis praktisk mulighet for at staten som saksøkt skal kunne komme til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes.

– Vi må bare vente og se hva de kommer frem til. Men vi håper at de får behandlet dette juridisk og at jakta blir satt i gang igjen så snart som mulig, sier Gjems.

Vil ta ut hele flokken

Rømskogflokken har revir i Østfold, Akershus og Värmland i Sverige. Flokken består av minst av ti dyr.

Svenskene har bestemt seg for å ta ut tre av dyrene. Samtidig har rovviltnemnda for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold gått inn for å åpne lisensjakt på hele flokken.

Vedtaket på tvers av grensa er historisk.

– ​​​​​​Innbyggerne som bor i dette området har vært svært berørt av ulv i veldig mange år, så uavhengig hvor mange dyr det er i et revir, skal alle tas ut. Det er det beste for ulvene, sier leder i rovviltnemnda, Lise Hagen Rebbestad.

Regjeringen åpnet før jul opp for å skyte 25 ulver innenfor ulvesona. Jakten på to helnorske og to grenserevir skulle startet 1. januar.

– Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) da vedtaket ble kjent.

– Staten må nå se på samspillet

Karoline Andaur i WWF forstår at vedtaket er midlertidig, og at det nå er statens tur til å undersøkelse grunnlaget for vedtaket ytterligere.

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, sier Andaur.

Kjennelsen fra Oslo tingrett kommer nå på grunn av tidmessige utfordringer før 1.januar. Nå skal staten få uttale seg ytterligere om lovligheten av vedtaket.

Andaur peker på at ulven er en kritisk truet bestand.

– Staten må nå se på samspillet mellom rovdyr og beitenæringen, sier hun.