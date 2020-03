Skal bli far: – Sårt å kanskje gå glipp av den største opplevelsen i livet mitt

– Dette er frustrerende for meg som førstegangsfar. Det er forferdelig å ikke få være der for Heidi. Kanskje får jeg heller ikke være der under fødselen, hvis jeg skulle bli forkjøla, sier Anders Vesteng Nilsen.

Mens Norge står på hodet i koronakrisen, skal han og Heidi Jauert om få dager bli foreldre til sitt første barn.

– Vi skulle så gjerne vært sammen om dette. Jeg gruer meg, sier Heidi.

Samboeren er enig.

– Det kjennes sårt og kanskje gå glipp av den største opplevelsen i livet mitt.

HÅPER: Heidi Jauert sier hun er engstelig før fødselen, men at hun har blitt beroliget både av jordmor og av samboeren sin. – Jeg håper inderlig han får være med meg på sykehuset, sier hun. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fedre ingen adgang

Landets fødeavdelinger har stengt adgangen for fedre på barsel på grunn av koronaviruset. Barsel er avdelingen man er på etter barnet er født.

Fedre får heller ikke være med på selve fødselen dersom de er i karantene eller har symptomer på forkjølelse.

Dette kan endres slik at fedre uansett ikke får være med, hvis sykehusene ser behov for det.

Jauert og Vesteng Nilsen sier de har stor forståelse for at sykehusene må ta forholdsregler slik at det ikke skal spres smitte. Likevel kjenner de på frustrasjonen.

– Jeg sliter litt med fødselsangst fra før, og så kommer dette som en ekstra faktor.

INNKJØP: Det er mye som skal på plass for et nytt familiemedlem, koronakrise eller ei. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Informasjon til gravide fra Folkehelseinstituttet Ekspandér faktaboks Info fra 16.03.20. NRK gjør oppmerksom på at rådene kan endre seg raskt. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som f.eks. influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for koronavirussykdom.

Under utbruddet av SARS i 2003 mistenkte man at noen gravide fikk alvorligere sykdom, og at infeksjon tidlig i graviditeten kunne gi spontanabort, men det ble ikke vist at infeksjon med SARS førte til fosterskader.

Om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før, under eller etter fødsel er usikkert. Viruset smitter først og fremst ved dråpe- og kontaktsmitte. I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien.

Gravide kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1.trimester som også har risikofaktorer, anbefales sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Fødende kvinner som har fått påvist covid-19 like før fødsel, kan være sammen med sitt nyfødte barn etter fødsel med mindre mor er alvorlig syk eller barnet er svært prematurt eller sykt. Det vil imidlertid bli restriksjoner på besøk til mor og barn.

Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere en fødende kvinne med påvist covid-19 og hennes barn, og det nyfødtmedisinske miljøet i Norge har utarbeidet prosedyrer for dette i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Kilde: Folkehelseinstituttet

Nyfødt smitta i England

I helgen testet en nyfødt positivt på korona i England.

Legene forsøker nå å finne ut om barnet ble smittet under fødselen eller om det hadde fått sykdommen i mors mage. Barnets mor hadde før fødselen vært på sykehus i London med lungebetennelse

NYFØDT MED KORONA: Spedbarnet og moren blir behandlet på North Middlesex University Hospital i Nord-London. Foto: Dinendra Haria / Zuma Press

Norske myndigheter opplyser om at det er lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for koronavirussykdom.

Samtidig påvirker allerede koronaviruset fødselsomsorgen i stor grad.

Flere gravide NRK har vært i kontakt med opplyser at rutinemessige kontroller har blitt utsatt, og at far eller partner ikke får være med på ultralyd og fødsel.

REDSEL PÅ NETT: Mange gravide uttrykker redsel og angst for koronaviruset og hvordan det kan påvirke dem. Skjermdump fra et nettforum for gravide. Foto: skjermdump

– Jeg fikk beskjed fra fastlegen min om at den planlagte kontrollen var utsatt, forteller ei Oslokvinne, gravid i uke 24, til NRK.

– Usikkerheten er verst

Astrid Ekern Dyb-Sandnes fra Biri har termin i starten av mai. Hun kjenner også på bekymring, og har hjemmekontor for å unngå smitte.

– Vi vet ikke hvordan barnet kan bli påvirket. Det har ikke kommet meldinger om at det kan være farlig. Men man ønsker ikke at barnet skal få det likevel, sier hun.

Hun synes det verste er å ikke vite hvordan situasjonen rundt koronaviruset utvikler seg.

– Hvor lenge får vi bli på fødeavdelingen, og får far være med inn i det hele tatt? Det er forståelig at det ikke finnes masse informasjon enda, men usikkerheten er skummel, sier hun.

TERMIN I MAI: Astrid Ekern Dyb-Sandnes er gravid med sitt første barn. Hun sier hun er spent på hvordan korona-situasjonen utvikler seg fram mot fødsel i mai. Foto: privat

Sykehus: – Vurderer smitterisiko individuelt

Sykehuset Innlandet sier det er satt i gang en rekke tiltak i forhold til koronaviruset, også med tanke på gravide.

– Fødeavdelingen vurderer smitterisiko individuelt, både på mor og partner, så de fødende vil få spørsmål om dette, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug.

SYKEHUS: Koronasmitten setter sitt preg på landets sykehus. Her fra et sykehus i Ålesund. Foto: Remi Sagen / NRK

Fuglehaug opplyser om at far ikke kan være med på fødsel dersom han har vært i utlandet de siste to ukene, eller har luftveisinfeksjon eller smitte.

Fedre eller partner kan heller ikke være med ved keisersnitt.

– Dersom mor har luftveisinfeksjon eller smitte vil hun være i isolasjon under fødsel og sykehusopphold, sier Fuglehaug.

Kan bli nødvendig å stenge avdelinger

Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF, skriver i en epost til NRK at de ansatte på sykehusene skjermes så godt som mulig for koronasmitte.

Han skriver videre at dette også gjøres på fødeavdelinger, for eksempel ved å hindre besøk på avdelingen.

– Dette gjør vi nettopp for å sikre at det skal være kvalifisert personale til stede ved fødsler og pasientbehandling på sykehusene, skriver han.

SKJERMER DE ANSATTE: Tor Harald Haukås sier de har satt begrensninger på besøk på fødeavdelingen for å skjerme de ansatte mot smitte. Foto: Eir-J.Bue

– Kan fødeavdelinger bli stengt som følge av koronakrisen?

– Hvis vi står overfor en situasjon der sykehuset ikke er i stand til å gi forsvarlig helsehjelp, vil sykehus og helseforetak samarbeide for å gi et alternativt tilbud.

Han sier det gjør det de kan for å unngå at avdelinger blir stengt, men med situasjonen vi har når det gjelder utbredelse av koronasmitte kan også det å stenge avdelinger bli nødvendig.

– Vi kan alle bidra for å unngå at smitten sprer seg ved å følge de råd som gis til befolkning og helsepersonell, sier han.

Undersøker smitterisiko på hver fødende kvinne

Sykehus over hele landet gir nå denne informasjonen til blivende mødre og fedre: