Barnet ble testet bare minutter etter fødselen.

Legene forsøker nå å finne ut om barnet ble smittet under fødselen eller om det hadde fått sykdommen i mors mage. Barnets mor hadde før fødselen vært på sykehus i London med lungebetennelse

Både mor og barn er på sykehus. Mor er flyttet til en intensiv avdeling. Sykehusansatte blir nå bedt om å holde seg hjemme i karantene.

Britiske helsemyndigheter sier at gravide og barn har liten risiko for å få komplikasjoner som følge a viruset og vil mest sannsynlig ha milde symptomer på sykdommen om de får den.

Storbritannia er annerledeslandet

Snaue 900 er smittet og 11 mennesker har mistet livet i sykdommen i Storbritannia. Likevel har ikke britiske helsemyndigheter anbefalt noen store tiltak slik feks Norge og Irland har gjort med stenging av skoler osv.

Britene var svært strenge med å sette folk i karantene fra starten, og samtidig spore opp smittekildene. Derfor har ikke sykdommen utviklet seg så voldsomt foreløpig.

Boris Johnson sier folk må være forberedt på at mange vil oppleve at flere eldre vil dø tidligere enn det som er vanlig. Foto: Henry Nicholls / AP

I tillegg mener myndighetene at det er viktig at rundt 60 prosent av befolkningen får sykdommen slik at det utvikles en immunitet. Rådet til folk som hoster og har feber er nå og holde seg hjemme i sju dager.

Skolene har ikke blitt stengt fordi det vil virke mot sin hensikt eller ikke ha noen effekt i det hele tatt, ifølge britiske myndigheter. Barn som ikke er på skole vil i stedet kunne smitte besteforeldre og foreldre som kanskje har livsviktige jobber i helsevesenet.

Dessuten har myndighetene vært redde for at dersom man setter i verk for drastiske tiltak for tidlig, så vil det føre til at befolkningen går lei, en form for «fatigue».

Som i Norge og andre land er britene opptatt av å forsinke utbruddet. Vinterstid er det nemlig ofte stort press på helsevesenet.

Kraftige tiltak fra neste uke

Premier League og London maraton er utsatt. Samtidig er lokalvalgene i mai utsatt med ett år. Folk som kan ha hjemmekontor blir bedt om det, og det er litt roligere i gatene enn vanlig.

Men det er først neste uke at større arrangementer og større samlinger av folk blir forbudt. Trolig vil grensen gå på 500 mennesker.

Samtidig vil trolig påskeferien til skolene forlenges med et par uker.