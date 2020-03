Line Noer Borrevik ble iskald da prøven viste positivt.

– Jeg hadde vært med folk som ikke tåler det. Det var helt grusomt. Ingen har lyst til å kjenne på den følelsen. Det er utrolig viktig for meg å få fram.

Hun vil ikke at andre skal måtte oppleve det samme. Derfor må folk holde seg hjemme, insisterer Borrevik, som også har uttalt seg til Aftenbladet.

5. mars ble hun sykemeldt, med det hun trodde var en forkjølelse. Det føltes veldig likt de tre andre forkjølelsene hun har hatt denne vinteren.

Seniorforsker Svenn-Erik Mamelund svarer på spørsmål om koronaviruset. NB: Denne videoen er fra 27. februar, og smitterådene endres fortløpende.

– Så lenge jeg ikke hadde feber og var influensasyk, tenkte jeg aldri at det kunne være korona.

De første dagene var hun på konsert, i butikken, på jobb og møtte en dame på 90 år.

9. mars ble Borrevik satt i karantene. Alle som hadde vært i Østerrike måtte holde seg hjemme. To dager etterpå ringte hun legevakta og ble testa. Resultatet var positivt.

Borrevik synes det er bra at myndighetene valgte å utvide koronasymptomene. Det gjør det lettere for folk som ikke merker tydelige symptomer å fatte mistanke.

Fra 2000 meters høyde til to meter under jorda

Mandag ettermiddag var 1169 nordmenn smitta av koronaviruset, men mørketallene er store, oppgir FHI.

Eirik Bergjord (47) er én i denne statistikken. For tiden er han i sitt midlertidige hjem, kjellerstua, med sola skinnende inn gjennom vinduet.

– Hvordan har du det?

– Jeg har det etter forholdene greit, men det er spesielt. Fra å ha vært på 2000 meters høyde til å være to meter under jorda på én uke. Det var ganske kontrastfullt å komme hjem.

PÅ SKIFERIE: Bergjord sammen med sønnene Bendik Bergjord (16) og Isak Bergjord (12) på skiferien han aldri ville ha dratt på i dag. Foto: Privat

Bergjord har vært i Alpene på skiferie. Han tok flyet hjem fra Salzburg i Østerrike forrige lørdag. Da han kom hjem var han sliten og sløv.

– Normalt ville jeg tatt to paracet og fortsatt dagen, men vi fikk klare signaler om at det hadde vært koronasmitte på flyet. Da jeg merket symptomene var det naturlig å teste seg.

For det var ikke en helt vanlig flytur.

– Det var så mye hosting og nysing på det flyet at det måtte bare gå galt.

Det var kanskje naivt å reise til Østerrike når grensen ligger så nærme Italia, men alt har skjedd så fort. For litt over en uke siden visste jeg ikke at faren for smitte var så høy, forklarer han.

Sosiale medier hjelper veldig på, for å holde kontakt med omverden. Det hadde ikke vært det samme i 1982, sier Bergjord.

Bruker dagen til ting du ellers aldri ville gjort

Bergjord er slapp, tungpusta og svimmel, men utover det føler han seg relativt fin.

Nå har han funnet fram gamle filmer han ikke visste han eide.

– Det handler om å få tida til å gå egentlig.

Han råder andre med koronasmitte til å ta én dag om gangen.

Når du bor to meter under jorda flyr tankene, og bekymringene kan fort få feste. Men Bergjord sier han ikke er redd.

– Pust med magen, og bruk venner og kjente til hjelp. Det er viktig at vi ser hverandre i denne perioden.

Bergjord synes også at Norge gjør en god jobb for å hindre videre smitte.

– Det er utenkelig hvilket tempo det har gått i dette her. Regjeringa er veldig på. Erna Solberg snakker som et trygt fang du har lyst til å hoppe oppi, sier Bergjord og ler.

Men for andre som også ble smitta etter skiferien i Østerrike, har koronaviruset angrepet kroppen for fullt.

Aldri i mitt liv hatt sånne smerter

Roald Selstad (64) ble smitta i starten av mars. Den siste drøye uka har han vært hjemme i Drøbak.

– Det er helt jævlig for å si idet sånn. Jeg har aldri i hele mitt liv hatt sånne smerter i kroppen. Jeg vet ikke hva som skjer og når jeg blir bedre.

Det starta med at han følte seg litt uggen i kroppen og hadde litt vondt i brystet. Raskt ble symptomene verre.

– Det er som betennelse og verk i hele kroppen. Det er veldig mye hosting. Det kan komme hostekuler som varer ett minutt. Det er mye snørr og slim. Jeg fryser og svetter. Søvn og matlyst er dårlig. Det er rett og slett veldig ubehagelig.

Den siste uka har han gått ned fem til seks kilo. Han prøver å få i seg litt mat, så han ikke går tom for energi.

FÅR HJELP AV KONA: Selstad får pleie av kona Tina Lindvall Selstad. De gjør alt de kan for at hun skal unngå smitte. Foto: Privat

Foreløpig ikke redd

Selstad blir daglig fulgt opp av kommunelegen. Han har fått beskjed om å ringe 116 117 hvis det oppstår noe. Foreløpig har det ikke vært nødvendig. Han føler ikke at han er blitt så mye bedre den siste uken. Men heller ikke så mye verre.

– Er du engstelig?

– Nei, egentlig ikke. Jeg var kanskje litt engstelig i starten da vi visste litt mindre. Jeg har ganske grei helse, tror jeg. Foreløpig er jeg ikke engstelig, så lenge ting ikke utvikler seg enda mer. Da blir jeg engstelig.

Selstad stelles hjemme av kona Tina Lindvall Selstad. Det var Akershus Amtstidende som fortalte historien først.

Hun er ikke smitta eller testa, og de gjør hva de kan for å unngå smitte. Hun sier hun aldri har sett mannen sin så syk. Ekteparet er samstemte i rådet sitt til det norske folk.

– Vær nøye med hygiene. Pass på avstander. Ikke vær i nærkontakt med familie og andre. Følg myndighetenes råd så vi får en stopp på den her skiten.