Lege går ut mot vaksinemotstandere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De fleste stoler på helsevesenet, men motstanderne er dem som roper høyest. Å forsøke å endre deres mening med fakta og vitenskap oppleves ofte like nytteløst som å plystre med en løvblåser rettet mot ansiktet.

Lege Ida Marie Ringerud sier hun har hørt flere konspirasjonsteorier rundt Covid-19 og vaksinering. Blant annet om at viruset egentlig ikke eksisterer.

Selv mener hun at om mange nok ikke vaksineres så fortsetter vi slik som nå, med mye lidelse i befolkningen og et hardt prøvet samfunn.

– Alternativet til massevaksinering er enten å la hele viruspandemien spille ut med alt det vil si av forferdelige scenarioer, eller å fortsette med store begrensninger i samfunnet som går ut over økonomien og folks liv.

Dette er et lite utdrag Facebook-kommentarer fra folk som viser seg å være skeptiske til vaksinering. Noen mener Covid-19-vaksinene inneholder gift. Andre mener vaksinering er til for å redusere befolkningen.

– Ta med artikkelen til fastlegen

En undersøkelse Kantar har gjort på vegne av Norges forskningsråd viser at de fleste nordmenn ønsker å ta koronavaksinen.

Likevel svarer 11 prosent at de er helt eller ganske uenig i at de vil la seg vaksinere. 14 prosent er verken enig eller uenig, mens 6 prosent har svart «vet ikke».

Ringerud sier at selv om Covid-19-vaksinen er utviklet på rekordtid så er den utprøvd på samme måte som de vanlige vaksinene.

– Det vi vet etter de reglene vi har for vaksineutvikling er at Pfizer-vaksinen er veldig trygg og effektiv. Det ser jo ut til at den har opp mot 95 prosent dekningsgrad etter to doser, og det er oppsiktsvekkende.

PFIZER: Koronavaksine fra Pfizer/BioNTech. Ampullen til høyre inneholder fem doser med vaksine. Den er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. – Det har ikke blitt rapportert om alvorlige bivirkninger så langt, selv om nå over 4 millioner på verdensbasis er vaksinert, og man monitorerer akkurat dette veldig nøye, sier Ringerud. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Covid-19-vaksinen er frivillig, men Ringerud forteller at om du velger å ikke vaksinere deg så må du leve etter strenge smittevernregler også i fremtiden for å ikke skade andre.

Hun ber folk som har sett videoer eller lest tekster som er negative til vaksinering om å være kildekritiske.

– Det krever at man setter seg inn i kildene man får tvilen fra. Ta med deg artikkelen til fastlegen din og gå gjennom teksten sammen. Det er ikke sikkert artikkelen kommer fra en troverdig kilde.

«VI KAN BEDRE»: – Covid-19 er en veldig alvorlig sykdom. Vi begynner å se noen langtidseffekter av å ha gjennomgått Covid-19. Folk kan få varig nedsatt lungefunksjon og veldig mange får psykiske symptomer som ikke kan forklares på andre måter. Man kan jo si at «dette er naturens gang», men vi kan bedre enn som så. Det er ikke riktig å bare la folk dø. Håpet om å komme tilbake til en normalitet i samfunnet på relativt få måneder er nå levende og reelt, og vi kan møte 2021 med positivitet og optimisme takket være denne vaksinen, sier Ida Marie Ringerud. Foto: privat

Ringerud understreker at noen ikke kan ta vaksinen. For eksempel de som er hyperallergisk eller gravid.

– Men er du frisk og unngår å vaksinere deg fordi du er skeptisk til hva vaksinen inneholder, så kan du jo fortelle meg hva Pepsi Maxen du drakk i går inneholder, sier hun.

I gode hender

Innlandet har vært hardt rammet av flere smitteutbrudd før jul. På Moen sykehjem i Elverum har mange beboere og ansatte testet positivt, og tre personer døde i jula.

Mandag 28. desember startet tre kommuner i Innlandet vaksineringer. Hamar kommune fikk 251 doser, Ringsaker fikk 280 doser og Stange fikk 85.

Aslaug Eikeberg, ved Parkgården sykehjem i Hamar, ble den første personen i Innlandet som fikk koronavaksinen.

– Selvfølgelig sa jeg ja. Det bør andre også gjøre. De har ikke noe å engste seg for. Vi er i gode hender. Det var en stor ære å få være med på, sa hun.

NUMMER ÉN: Den første personen som ble vaksinert i Innlandet var Aslaug Eikeberg. Hun ble vaksinert klokka 15.30, mandag 28. desember. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Sunt å være skeptisk

Anders Brabrand er kommuneoverlege i fire kommuner i Innlandet. Han er letta over at vi «sannsynligvis snart kan returnere til en slags normalen».

Brabrand håper alle som har muligheten til det, tar vaksinen. Likevel mener han det er sunt å være skeptisk til en ny vaksine, da det alltid vil være en viss risiko for bivirkninger.

– De som er motstander av den type vaksine som er brukt i flere tiår har lite grunnlag for det. Men det er jo all grunn til å være skeptisk til en vaksine som er utvikla på så kort tid som Covid-19-vaksinen.

EN VISS RISIKO: – De vanlige vaksinene som er brukt i mange år er trygge, men det vil alltid være en viss risiko ved nye vaksiner og legemidler. Det sier kommuneoverlege i Sør-Fron, Nord-Fron, Gausdal og Øyer, Anders Brabrand. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Brabrand mener det er bra å ha en diskusjon rundt vaksinering, men at diskusjonen må ta utgangspunkt i fakta og de undersøkelsene som er gjort, ikke i følelser og egne meninger.

– Nå er det gjort ganske mange undersøkelser på Covid-19 vaksinen. Det er mer dokumentasjon på den enn på svineinfluensa-vaksinen. Man må jo se på alternative som er å fortsette slik vi gjør nå. Det er ikke et særlig godt alternativ, sier han.

– Løsningen på en pandemi er jo immunisering. Jeg kommer til å ta vaksinen om jeg får tilbud om det, legger han til.