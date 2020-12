Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En beboer med covid-19 på Moen sykehjem døde mandag.

Det bekrefter kommunen på sine nettsider.

Dette er det tredje dødsfallet på fire dager i forbindelse med smitteutbruddet på sykehjemmet.

Det første koronarelaterte dødsfallet ved sykehjemmet skjedde den 25. desember. Det andre den 27. desember.

Stort utbrudd

Det er et større utbrudd ved Moen sykehjem i Elverum som startet den 16. desember. Der det nå er åtte pasienter og 18 ansatte med påvist smitte.

Alle ansatte og pasienter på sykehjemmet som har testet negativt så langt, skal testes på nytt tirsdag.

Prøvesvarene er ventet i løpet av onsdag. Sist alle ble testet var fredag i forrige uke. Da testet alle pasientene negativt, melder kommunen.

– Det viser at Covid-19 er en alvorlig sykdom, sier kommuneoverlege i Elverum, Jon Iver Fougner.

Han forteller at sykehjemmet startet med forsterkede smitteverntiltak allerede da utbruddet kom.

– Ikke bare der de smittede pasientene er, men på hele sykehjemmet. Med økt legetilsyn og forsterket renhold. Det viktigste var å forhindre at smitten spredde seg videre.

Nå testes alle, som ikke tidligere har fått påvist viruset, hvert fjerde døgn.

FLERE TESTES: Alle ansatte og pasienter på sykehjemmet som har testet negativt så langt, skal tirsdag testes på nytt. Bildet viser Jon Iver Fougner, kommuneoverlege i Elverum. Foto: Elverum kommune

Stor sorg

Ordfører i Elverum, Lilian Skjærvik (Ap) sender sine kondolanser til de etterlatte.

– Det er med stor sorg jeg mottok beskjeden om at vi har nok et dødsfall på Moen. Det å få smitte inn på et av våre sykehjem har vært vår store frykt i denne pandemien.

– Jeg kondolerer og sender mine varmeste tanker til de som har mistet en av sine kjære. Det er et trist budskap de pårørende har fått i julehøytiden, legger hun til.

Av personvernhensyn gis det ikke ytterligere informasjon om den avdøde.