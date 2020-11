Flere nordmenn sier de vil ta koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I slutten av november svarte 68 prosent at de vil la seg selv og sine nærmeste ta vaksine mot covid-19 når den er klar. Det viser en undersøkelse Kantar har utført på vegne av Norges forskningsråd.

I september var andelen som ville la seg vaksinere på 64 prosent.

Det er dermed flere nordmenn som er positive til koronavaksine nå, sammenlignet med tidligere i høst.

I mellomtiden har det kommet flere positive nyheter om utviklingen av vaksiner.

– De mest optimistiske signalene legger opp til at det kan være mulig å få en godkjenning av en eller to vaksiner rett før nyttår. Hvis det skjer, så er det mulig at vi kan få vaksiner til Norge rett etter nyttår, sier direktør smittevern i FHI, Geir Bukholm.

I april oppga 72 prosent at de ville ta vaksinen når den er klar.

Direktør smittevern i Folkehelseinstituttet Geir Bukholm sier det er naturlig med noe skepsis mot en ny vaksine. Foto: Terje Pedersen / NTB

Frykter bivirkninger

11 prosent har svart at de er helt eller ganske uenig i at de vil la seg vaksinere. 14 prosent er verken enig eller uenig, mens 6 prosent har svart «vet ikke».

Frykt for mulige bivirkninger av en vaksine oppgis som hovedårsak til skepsisen.

– Jeg er ikke bekymret for de tallene. Det er naturlig at man i starten ser en tilbakeholdenhet, inntil man ser effekter av disse vaksinene og kan se hvilke bivirkninger de kan ha, sier Bukholm i FHI.

Hvor mange som må vaksineres før man oppnår ønsket effekt er usikkert.

– I første runde er det viktig å bruke vaksine for å hindre alvorlig sykdom og død. Når vi får vite i hvilken grad de klarer å hindre smittespredning kan vi begynne å se på hvor mange vi må ha vaksinert for å nærme oss en flokkimmunitet i Norge, sier Bukholm.

Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 2.645 personer og svarprosenten var på rett over 40 prosent.

En laboratorieingeniør sorterer blodprøver i en amerikansk vaksinestudie. Amerikanske Pfizer er en av de aktuelle vaksinekandidatene for Norge. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Tre vaksiner aktuelle for Norge

Det er nå tre forskjellige vaksiner som har søkt godkjenning i EU og som er aktuelle for Norge.

Disse er nå til godkjenning hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). En godkjenning hos EMA betyr at vaksinene også blir godkjent av Legemiddelverket i Norge.

Produsentene av de tre vaksinene har alle offentliggjort lovende resultater fra de store fase-3 studiene med rundt 30.000 deltakere. Firmaene sier at vaksinene gir fra 70 til 95 prosent beskyttelse mot covid-19-sykdom, og at det ikke funnet alvorlige bivirkninger.