Vegard Høystad-Lunna er en av mange som elsker å gå rundt på jorder. Ikke fordi det er så spennende å se gress eller korn vokse, men fordi det kan befinne seg skjulte, gamle ting rett under overflata.

– Jeg stikker ut så fort jeg har tid, sier Høystad-Lunna om hobbyen sin: Å søke etter oldtidsfunn med metalldetektor.

GULLFUNN: Denne gullberlokken fra eldre romertid (0-200 e. Kr.) er et av de andre funnene Vegard har gjort. En gullberlokk var et anheng til å henge i en snor eller kjede rundt halsen. Akkurat denne er omtalt i Ringsaker historielag sin årbok fra 2019. Foto: privat

Da detektoren varslet et funn av jern søndag kveld, tenkte den erfarne søkeren først at det måtte være søppel.

Trodde det var skrot

Normalt pleier han ikke å grave når søkeren finner noe av jern, fordi det er så mye jernskrot på åkrene.

Men, signalet han fikk fra detektoren tilsa at det var en lengre gjenstand, så han valgte å grave den fram.

HISTORISK INTERESSERT: Vegard Høystad-Lunna har hatt metalldetektor siden 2015. Han sier søkingen for ham er en forlengelse av interessen for lokalhistorie. – Det å se at funnbildet etterhvert stemmer med både gårdens navn og historie, er vel det nærmeste man kommer en reise i tid, sier han. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Rundt 10 cm under jordoverflata fant han noe bøyd og rustent.

Han tenkte fortsatt at det dreide seg om metallskrot, men dro gjenstanden forsiktig og vannrett ut av hullet.

– Jeg visste ikke da at det var en sverdklinge jeg holdt rundt. I enden av metallskrotet kom hjaltene og sverdknappen til syne. Da så jeg at det var et sverd, forteller Høystad-Lunna.

Han beskriver reaksjonen sin som en blanding av overraskelse og glede.

Det han hadde funnet, viste seg å være et meget godt bevart sverd, antageligvis fra tidlig vikingtid.

GODT BEVART: Sverdet, som trolig er 1200 år gammelt, var i god stand da Vegard Høystad-Lunna fant det søndag kveld. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Ringte «911» til arkeologen

Vegard Høystad-Lunna kastet seg så fort han kunne på telefon til arkeolog Lars Holger Pilø i Innlandet fylkeskommune.

Pilø forteller at han fikk en glad detektorist på tråden.

– Jeg ble også veldig glad, for dette er et spesielt funn, sier Pilø. Dessuten vet jeg at Vegard, og andre seriøse detektorister, legger mye arbeid ned i hobbyen sin. De er opptatt av å gjøre allting riktig, så det er flott at hans innsats blir belønnet med et kjempefunn, sier han.

– Det er ikke vanlig for oss å få inn våpen. De finner mest smykker og spenner og mindre gjenstander, så det å få inn et sverd er en sjeldenhet, sier arkeologkollega Kjetil Skare.

Pilø sier at sverdet ser ut til å stamme fra tidlig vikingtid, og at det er omtrent 1200 år gammelt.

ARKEOLOG: Lars Pilø sier sverdet er unikt fordi det er så godt bevart, og fordi det er funnet få av denne typen. Han sier at detektoristene gjør en viktig jobb for å sikre oldtidsfunn. Arkivfoto. Foto: Arvid Torsgard

Vikingsverd er det kjent en god del av her i Innlandet fra før, men de aller fleste stammer ifølge arkeologen fra funn gjort på 1800-tallet.

– Selve typen er ikke så vanlig, kun en håndfull av disse er kjent fra Hedmarken fra før, sier han.

Han sier også at funnet er unikt fordi sverdet er så godt bevart. Dette er spesielt for dyrket mark, der harven og plogen vanligvis river dem i stykker.

Han ser det som sannsynlig at sverdet er pløyd opp fra en grav for ikke så lenge siden, fordi det er så godt bevart.

– Det er til og med bevart rester av lær eller tekstil som er viklet rundt grepet, forklarer Pilø.

Hemmelig sted

Per nå har ikke arkeologene rukket å sikre funnstedet, og vil derfor ikke si nøyaktig hvor sverdet ble funnet.

Pilø sier at det er gjort mange flere oldtidsfunn på samme gård tidligere.

– Det er tidligere gjort tre funn som daterer seg tilbake til slutten av yngre steinalder, for 4000 år siden, på gården. I tillegg er det for mange år siden levert inn en del av et sverd og en spydspiss fra vikingtid, men vi vet ikke hvor på gården de er funnet. Sverdet var mye dårligere bevart enn dette.

Han sier at det fortsatt er bevart gravhauger på gården, og at det er sannsynlig at det nye sverdet stammer fra en grav.

– Hva tenker du om funn gjort av metalldetektor på denne måten?

– Det synes vi på Kulturarv i fylkeskommunen er veldig fint. Oldsakene som ligger i dyrket mark går langsomt i stykker og går tapt på grunn av dyrking. Vegard har reddet dette sverdet, og mange andre funn, for ettertiden.