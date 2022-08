Bekymret for styrtregn etter brukollaps: – Ikke umulig at den drar av gårde

– Vi gjør et forsøk på å sikre og fjerne brua. Bekymringen går på styrtregnet som er meldt – at det vil føre til at elva stiger og skaper problemer, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft ved Innlandet politidistrikt til NRK.

Det er sendt ut farevarsel om styrtregn for Østlandet og Agder. Fra mandag kveld ventes perioder med kraftige regnbyger.

Meteorologisk institutt melder at det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og at været kan endres raskt.

Skyene vil bunke seg opp i løpet av dagen og det vil komme kraftige byger i løpet av kvelden og natta.

– Det kan komme 15 til 20 mm nedbør i løpet av en time. Det kan stå på en stund og komme flere byger etter hverandre. Enkelte steder kan det komme en god del hvis man er uheldig, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt.

Innsatsleder fra politiet på stedet, Ulf Sørumgård, sier at de frykter at det vil skje mer med brua i løpet av mandagen.

– Ja, det er ikke umulig at den drar av gårde, selv om den ser ut som den er relativt stabil nå. Det er en stri elv og mye vann, så det er helt umulig for meg å si at den kommer til å bli liggende, sier Sørumgård.

MYE VANN I ELVA: Tretten bru ligger i elva der vannet kan komme til å stige. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Reell bekymring

Det er også ventet kraftige byger i morgen ettermiddag og kveld.

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylke, erkjenner at det er en kamp mot klokka.

Hun opplyser at det allerede er på plass en gravemaskin, og så venter de på to mobile kraner som er på vei fra Drammen.

– Det er en reell bekymring. Når elva er så stor som den er nå, og det i tillegg er spådd mye regn, ville det vært en veldig uheldig hendelse om brua blir tatt av elva og reiser nedover, sier Riseng.

– Det ønsker vi overhodet ikke. Derfor ønsker vi å starte arbeidet så fort som mulig, sier hun.

Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylke, sier brukollapsen kom svært overraskende på fylkeskommunen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sender ikke ut flomvarsel

NVE har ikke gått ut med noen flomvarsler på Østlandet.

– Bygesituasjoner er veldig usikre så man kan ha uflaks, men ifølge varslet vil bygene bevege seg fort og da er det ingen grunn til å sende ut flomvarsel i store elver som Gudbrandsdalslågen, sier Elin Langsholt, som er vakthavende hydrolog ved NVE.

De tror at styrtregnet vil ramme mindre elver og bekker, og at det kan føre til erosjonsskader i de mindre vassdragene.

– Stor jobb som skal gjøres

Innlandet fylke har ansvaret for brua.

– Det er viktig for oss og vegvesenet å få åpnet E6 så fort som mulig, men det er en stor jobb som skal gjøres. I tillegg må det gjøres risikovurderinger før vi setter i gang, slik at det ikke skjer flere skader, sier hun.

Riseng sier at de nå vil gå over de siste inspeksjonene på alle trebruene i Innlandet.

– Det er for å sjekke at det er helt trygt – for det skal det være.

Vil ha ekstern gransking

Flere kilder som NRK har snakket med, forteller at de har kjent unormale bevegelser når tunge kjøretøy har kjørt over brua i det siste.

Statens vegvesen og Innlandet fylke setter nå i gang en ekstern gransking av kollapsen av Tretten bru mandag, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunn i denne saken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Et uavhengig fagpanel settes nå sammen.

Statens vegvesen har også startet en kartlegging av inspeksjons- og tiltaksoversikt på øvrige bruer med tilsvarende konstruksjon med de aktuelle fylkene. Innlandet fylke eier og vedlikeholder Tretten bru, som i 2012 vart bygget av Statens vegvesen.