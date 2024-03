Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet tror at den drapssiktede i Elverumsdrapet fulgte Rahavy (30) i bil fra Oslo. Hun og den drapssiktede mannen ble funnet med skuddskader utenfor Elverum sykehus i en bil natt til 2. januar.

Den endelige obduksjonsrapporten er foreløpig ikke klar.

En mann hun hadde bedt om voldsalarm og om omvendt gjentatte ganger mot, er siktet for drap.

De to hadde en kortvarig relasjon for litt over ett år siden, men skal ikke ha vært kjærester.

Den 8. april kommer det endringer i en lov som skal gjøre det enklere å få innvilget omvendt voldsalarm.

Det har snart gått tre måneder siden drapet på 30 år gamle Rahavy Varatharajan i Elverum.

Det var natt til tirsdag 2. januar at hun ble funnet skutt og drept i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum.

Mannen som er siktet for drapet ble funnet med skuddskader i samme bil.

Han døde på sykehuset dagen etter.

Den drepte kvinnen og den drapssiktede mannen, som nå er død, ble funnet i samme bil i nærheten av sykehuset i Elverum. Foto: Roar Berntsen / NRK

Politiinspektør Henning Klauseie forteller i en e-post at saken er så godt som ferdig hos politiet, men at den endelige obduksjonsrapporten ikke er klar.

Ingen sporingsenheter

Det var ingen sporingsenheter på bilen hun brukte, men det er kjent at den drapssiktede mannen hadde festet sporingsenheter til bilen hennes før.

Politiet har derfor jobbet med å finne ut hvorfor den siktede mannen fant henne i Elverum.

– Vår oppfatning er at siktede har fulgt fornærmede i bil fra Oslo-området, og at ferden endte i Elverum, skriver han til NRK.

Hvordan mannen fikk tak i våpenet, vet fortsatt ikke politiet.

– Siktede hadde ikke våpenkort og våpenet er anskaffet illegalt. Våpenet er ikke registrert i våpenregisteret og opphavet til det er dermed ikke kjent.

– I det alt vesentligste er saken ferdig, sier politiinspektør Henning Klauseie i en e-post. Foto: Knut Erik Røsrud / NRK

NRK har forsøkt å få tak i bistandsadvokaten til familien, men har foreløpig ikke lyktes med dette.

NRK har også å få tak i forsvarer til siktede, advokat Tore Famestad.

Han sa i januar til NRK at siden mannen er død, er dette en ganske tilbaketrukket rolle, og at dette er en tragisk sak for alle parter.

Det tar ofte flere måneder før en obduksjonsrapport blir klar. Kapasiteten på rettsmedisinsk i Oslo er også sprengt.

Brøt besøksforbudet gjentatte ganger

30-åringen var på besøk hos noen på sykehuset i Elverum, og skulle bare ut for å hente noe i bilen sin da hun forsvant.

En slektning meldte henne savnet da hun ikke kom tilbake.

Mannen som er siktet for drapet ble ilagt forbud mot å oppsøke kvinnen i april i fjor, men brøt besøksforbudet flere ganger.

Brøt besøksforbudet en rekke ganger Politiet ville holde mannen fengslet, men domstolen sa nei. Da kvinnen ønsket voldsalarm, var det politiet som sa nei. Her er oversikten over alle gangene kvinnen ba om hjelp før hun ble drept mandag 1. januar. Oslo-politiet ilegger besøksforbud Oslo-politiet ilegger en mann besøksforbud fram til 27. oktober etter at en kvinne har levert anmeldelse av hensynsløs atferd. De to er i 30-årene og skal ha "datet" litt, men ikke vært kjærester. Mannen ble i 2017 dømt til 90 dagers fengsel for trakassering og trusler mot en ekskjæreste. Det første av flere besøksforbud i denne saken ble ilagt i 2009. I dommen fra 2017 fremgår det at han sendte sensitive bilder til hennes venner og familie og truet henne. Han skrev blant annet: "Du skal dø for dette".

Bryter besøksforbud flere ganger Politiet gir mannen et forelegg etter at han har brutt besøksforbudet tre ganger.

Mannen pågrepet Mannen blir pågrepet 2. august. Da har han igjen brutt besøksforbudet. Til tross for forelegget i juni har han nå oppsøkt bilen som var parkert utenfor boligen hennes og festet sporingsenheter på den hele fire ganger.

Mannen vartektsfengsles Oslo tingrett gir politiet medhold i å varetektsfengsle mannen. Tingretten omtaler bruddene på besøksforbudet og festingen av sporingsenheter på bilen slik: "Dette må være skremmende for fornærmede og hyppigheten av bruddene gjør gjentakelsesfaren sterk. Siktedes forklaring om at han ikke visste at å feste sporingsenhet på bilen hennes var brudd på besøksforbud, mener retten ikke er troverdig." Tingretten legger også vekt på at han tidligere er dømt for lignende forhold.

Mannen blir løslatt Oslo-politiet vil beholde mannen i varetekt, men Oslo tingrett løslater mannen. «Siktede har forklart at han har forstått alvoret. Retten viser videre til at handlingene i siktelsen er av en annen karakter enn de tidligere forhold siktede har vedtatt forelegg for. Retten har derfor kommet til at gjentakelsesfaren er svekket, og at det ikke lenger foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede igjen vil begå nye straffbare forhold av den karakter han nå er siktet for", skriver tingretten.

Anke forkastes Politiet anker tingrettens avgjørelse, men Borgarting lagmannsrett forkaster anken.

Får ikke voldsalarm Kvinnen ber om å få voldsalarm, men det får hun ikke. Politiet skriver at hun ba om dette før mannen ble løslatt. "I forkant av dette hadde fornærmede anmodet om voldsalarm. Ut fra en helhetsvurdering ble anmodningen avslått, ettersom voldsrisikoen ble vurdert som lav på det tidspunktet," skriver politiet i en pressemelding. Kvinnen ba også om omvendt voldsalarm, altså en GPS som mannen må ha på seg. Dette må domstolen ta stilling til, og så langt kom ikke politiet. "Omvendt voldsalarm ilegges av retten i forbindelse med pådømmelse i straffesak. Denne saken var ikke ferdig etterforsket, blant annet var nytt avhør av fornærmede planlagt i uke to," skriver politiet.

Besøksforbud forlenges Besøksforbudet som ble ilagt 27. april forlenges. Forbudet som utgår 27. oktober, forlenges nå til 27. oktober 2024.

Tingretten fastholder besøksforbudet Politiets besøksforbud opprettholdes av Oslo tingrett.

Bryter besøksforbud igjen I desember 2023 bryter mannen besøksforbudet igjen. Han har nå brutt besøksforbudet ti ganger siden april.

Kvinnen blir drept Kvinnen i 30-årene besøker noen på sykehuset i Elverum da hun blir savnet. Hun skulle hente noe i bilen da hun ble borte. Natt til tirsdag 2. januar blir kvinnen funnet skutt og drept i en bil utenfor sykehuset. I samme bil blir mannen i 30-årene funnet hardt skadd. Han dør senere av skadene. Vis mer

Familien omtalte drapet som et varslet drap.

Rahavy Varatharajan ble skutt og drept utenfor Elverum sykehus natt til 2. januar. Foto: Viktoria Hellem-Hansen

Bistandsadvokaten til familien snakket i Debatten om at 30-åringen var redd for den drapssiktede og avdøde mannen.

Ba om voldsalarm, men fikk det aldri

Den drepte kvinnen ba gjentatte ganger om voldsalarm og omvendt voldsalarm av Oslo-politiet, uten at hun fikk det.

Dette til tross for at den drapssiktede mannen brøt besøksforbudet flere ganger. Politiet mente at voldsrisikoen var for lav.

Men nå kan det bli bedre for flere som er utsatt for farlige personer.

I statsråd fredag ble det bestemt at endringene i straffeprosessloven som gjør det enklere og raskere å gi omvendt voldsalarm, trer i kraft 8. april 2024.

– Omvendt voldsalarm kan redde liv. Politiet er klare til å ta i bruk den nye ordningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Med omvendt voldsalarm er det ikke den voldsutsatte som må gå med elektronisk fotlenke. Det er motsatt.

Politiker Emilie Enger Mehl (Sp) sier det blant annet har blitt jobbet mye med kompetanseheving. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Med lovendringene vil omvendt voldsalarm kunne brukes i flere tilfeller og på et tidligere tidspunkt enn i dag.

I år har det blitt satt av 100 millioner kroner for å følge opp tiltak i planen for å bekjempe vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner, sier Mehl.

– Vinteren 2024 har vært preget av flere drap som gjør sterkt inntrykk. Økt bruk av omvendt voldsalarm er ett av flere viktige beskyttelsestiltak.

Les mer om hvordan familien beskrev Rahavy.

Etterforsker politiet

Politimesteren i Oslo innrømmet systemsvikt og feil i februar, fordi det ikke ble gitt voldsalarm eller omvendt voldsalarm til kvinnen.

Spesialenheten har startet etterforskning av politiets håndtering av saken.

I begynnelsen av mars opplyste Spesialenheten til NRK at de har hentet inn relevante dokumenter i politiets straffesak og gjennomført noen avhør av tjenestepersoner.

Det er usikkert når denne etterforskningen blir klar.