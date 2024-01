– Vår kjære Rahavy ble brutalt tatt fra oss på mandag 1. januar 2024. Hun var sterk, omsorgsfull og livsglad – hun var hel ved.

Slik beskriver de etterlatte Rahavy Varatharajan. Det er familien selv som går ut med identiteten gjennom bistandsadvokat Pirashanty Sivabalachandran.

Natt til tirsdag ble 30-åringen funnet skutt og drept i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum.

I samme bil ble en mann i 30-åra funnet hardt skadd av skuddskader. Han er sikta for å ha drept kvinna. Han døde senere på sykehuset av skadene. Både den drepte og den avdøde mannen hadde bostedsadresser i Oslo.

– Familiens eneste lyspunkt er om hennes dødsfall kan forhindre at noe slikt skjer igjen, står det i pressemeldingen fra bistandsadvokaten.

– Ord blir fattige

Rahavy fullførte tannlegestudiene i Oslo, og var veldig glad i jobben sin, ifølge familien.

De etterlatte forteller at hun beskrev arbeidsplassen sin som den beste plassen hun kunne jobbet.

– Hun var hjertet i vår familie, og ord blir fattige når vi blir spurt om hva vi føler etter drapet.

Hun etterlater seg foreldre, to søstre, en svigerbror og to nieser, i tillegg til øvrig slekt, venner og kollegaer, står det.

«De setter stor pris på pressens bistand til å rette søkelys mot de ulike elementene i systemet som bidro til drapet av Rahavy - som var deres store frykt gjennom det siste året. Familiens eneste lyspunkt er om hennes dødsfall kan forhindre at noe slikt skjer igjen», skriver bistandsadvokaten i en pressemelding. Foto: privat

– Hun gjentok stadig takknemlighet det siste året for den massive støtten hun fikk fra alle rundt henne, som gjorde at hun klarte å stå rakrygget i stormen som herjet rundt henne.

Begravelsen er høyst sannsynlig på mandag, men sted og tid er fortsatt ikke avklart.

Brøt besøksforbudet: – Frykten ble sterkere og sterkere

Ifølge politiet skal den drepte kvinna og den avdøde mannen ha hatt en kortvarig relasjon for omtrent ett år siden.

I april i fjor ble mannen ilagt forbud mot å oppsøke kvinnen.

– De så nok ikke for seg dette utfallet i vår, men etter hvert som saken eskalerte så har både hun og familien sagt at de var redde for livet hennes, sier bistandsadvokat Pirashanty Sivabalachandran til NRK.

Mannens forbud skulle i utgangspunktet gjelde i et halvt år. Senere ble det utvidet til å gjelde ytterligere ett år.

Dermed hadde den 32 år gamle mannen besøksforbud mot kvinnen fram til utgangen av oktober 2024.

Kvinnen ble funnet drept i en bil i nærheten av sykehuset i Elverum. I bilen ble også den sikta mannen funnet, hardt skadd av skuddskader. Foto: Roar Berntsen / NRK

Men mannen brøt forbudet en rekke ganger.

– Hun og familien var lenge redde for at noe skulle skje. Det var derfor de ba om for eksempel voldsalarmer. Frykten ble sterkere og sterkere jo mer handlingene hans eskalerte, sier bistandsadvokaten – som tidligere har beskrevet hendelsen som et varslet drap.

Totalt er det opprettet ti saker mot mannen for brudd på besøksforbudet mot Rahavy, opplyser Oslo politidistrikt.

Ni av sakene gjaldt perioden fra begynnelsen av mai til begynnelsen av august. I tillegg skal han ha brutt forbudet ytterligere en gang i desember.

Brøt besøksforbudet en rekke ganger Politiet ville holde mannen fengslet, men domstolen sa nei. Da kvinnen ønsket voldsalarm, var det politiet som sa nei. Her er oversikten over alle gangene kvinnen ba om hjelp før hun ble drept mandag 1. januar. Oslo-politiet ilegger besøksforbud Oslo-politiet ilegger en mann besøksforbud fram til 27. oktober etter at en kvinne har levert anmeldelse av hensynsløs atferd. De to er i 30-årene og skal ha "datet" litt, men ikke vært kjærester. Mannen ble i 2017 dømt til 90 dagers fengsel for trakassering og trusler mot en ekskjæreste. Det første av flere besøksforbud i denne saken ble ilagt i 2009. I dommen fra 2017 fremgår det at han sendte sensitive bilder til hennes venner og familie og truet henne. Han skrev blant annet: "Du skal dø for dette".

Bryter besøksforbud flere ganger Politiet gir mannen et forelegge etter at han har brutt besøksforbudet tre ganger.

Mannen pågrepet Mannen blir pågrepet 2. august. Da har han igjen brutt besøksforbudet. Til tross for forelegget i juni har han nå oppsøkt bilen som var parkert utenfor boligen hennes og festet sporingsenheter på den hele fire ganger.

Mannen vartektsfengsles Oslo tingrett gir politiet medhold i å varetektsfengsle mannen. Tingretten omtaler bruddene på besøksforbudet og festingen av sporingsenheter på bilen slik: "Dette må være skremmende for fornærmede og hyppigheten av bruddene gjør gjentakelsesfaren sterk. Siktedes forklaring om at han ikke visste at å feste sporingsenhet på bilen hennes var brudd på besøksforbud, mener retten ikke er troverdig." Tingretten legger også vekt på at han tidligere er dømt for lignende forhold.

Mannen blir løslatt Oslo-politiet vil beholde mannen i varetekt, men Oslo tingrett løslater mannen. «Siktede har forklart at han har forstått alvoret. Retten viser videre til at handlingene i siktelsen er av en annen karakter enn de tidligere forhold siktede har vedtatt forelegg for. Retten har derfor kommet til at gjentakelsesfaren er svekket, og at det ikke lenger foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede igjen vil begå nye straffbare forhold av den karakter han nå er siktet for", skriver tingretten.

Anke forkastes Politiet anker tingrettens avgjørelse, men Borgarting lagmannsrett forkaster anken.

Får ikke voldsalarm Kvinnen ber om å få voldsalarm, men det får hun ikke. Politiet skriver at hun ba om dette før mannen ble løslatt. "I forkant av dette hadde fornærmede anmodet om voldsalarm. Ut fra en helhetsvurdering ble anmodningen avslått, ettersom voldsrisikoen ble vurdert som lav på det tidspunktet," skriver politiet i en pressemelding. Kvinnen ba også om omvendt voldsalarm, altså en GPS som mannen må ha på seg. Dette må domstolen ta stilling til, og så langt kom ikke politiet. "Omvendt voldsalarm ilegges av retten i forbindelse med pådømmelse i straffesak. Denne saken var ikke ferdig etterforsket, blant annet var nytt avhør av fornærmede planlagt i uke to," skriver politiet.

Besøksforbud forlenges Besøksforbudet som ble ilagt 27. april forlenges. Forbudet som utgår 27. oktober, forlenges nå til 27. oktober 2024.

Tingretten fastholder besøksforbudet Politiets besøksforbud opprettholdes av Oslo tingrett.

Bryter besøksforbud igjen I desember 2023 bryter mannen besøksforbudet igjen. Han har nå brutt besøksforbudet ti ganger siden april.

Kvinnen blir drept Kvinnen i 30-årene besøker noen på sykehuset i Elverum da hun blir savnet. Hun skulle hente noe i bilen da hun ble borte. Natt til tirsdag 2. januar blir kvinnen funnet skutt og drept i en bil utenfor sykehuset. I samme bil blir mannen i 30-årene funnet hardt skadd. Han dør senere av skadene. Vis mer

Advokat Tore Müller Famestad er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Men han sier til NRK at hans rolle i saken er noe uavklart.

– Retten tar stilling til om det skal oppnevnes forsvarer videre, forteller han.

Selv mener Famestad at det bør være med forsvarer videre i saken for å ivareta interessen til siktede og familien rundt. Han ønsker selv å fortsette i rollen.

– Så lenge ikke saken er påtalemessig avgjort mener jeg det bør være oppnevnt forsvarer.

Han sier dette er en tragisk sak for alle, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere innholdet i saken ytterligere.

Fant revolver i bilen

– Våpenet som er tatt i beslag er en revolver, som vi foreløpig ikke har klart å spore opphavet til.

Det bekrefter politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt. Han sier politiet også har beslaglagt mobiltelefoner og en bærbar PC som lå i bilen der de to ble funnet.

Klauseie sier at de begge døde av skudd fra et skytevåpen.

Begge to ble obdusert på Rettsmedisinsk institutt onsdag. Torsdag formiddag kom obduksjonsrapportene.

– Kort fortalt så viser obduksjonsrapporten at begge to omkom etter skader etter skudd, sier Henning Klauseie til NRK torsdag kveld. Politiet ønsker å gjennomgå rapportene internt før de sier mer.

Videre kommer politiet til å blant annet se på søkehistorikk på mobiltelefon og PC, som siktede har hatt, for å se om det er søk etter framgangsmåter for å foreta seg handlinger som kan knyttes til drapet. Her fra pressekonferansene om drapet i Elverum. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Vi vil nå gjennomføre undersøkelser av de to bilene som ble tatt i beslag. Den ene brukt av fornærmede, den andre brukt av den vi mener er gjerningspersonen.

Klauseue forteller at fornærmedes bil vil bli særlig undersøkt med tanke på om det finnes noen sporingsenheter på den.

Politiet tar kritikken til etterretning

Kvinnen ba gjentatte ganger om voldsalarm og omvendt voldsalarm uten at hun fikk det innvilget.

Familien er dypt skuffet over oppfølgingen den drepte kvinnen fikk fra politiet fra den første anmeldelsen mot den sikta mannen ble levert i april, og fram til det tragiske utfallet.

Politiet tar kritikken fra familien til etterretning.

Politiinspektør Marthe Notøy skriver i ei pressemelding at den fornærmede kvinnen hadde bedt om voldsalarm, men at Oslo politidistrikt avslo anmodningen etter en helhetsvurdering.

Ifølge Notøy ble voldsrisikoen vurdert som lav på det tidspunktet.

Tirsdag gjorde politiet og krimteknikere undersøkelser på et avsperra område i Elverum. Foto: Roar Berntsen / NRK

Politiet skriver videre at voldsalarm kan ilegges av retten i forbindelse med dom i en straffesak. Ettersom saken ikke var ferdig etterforsket, var det ikke grunnlag for å gi alarm.

Den drapssiktede mannen oppsøkte bilen til kvinna og festet sporingsenheter på den fire ganger i fjor. I retten hevdet han at han ikke visste at det var å bryte besøksforbudet.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker, men løslatt 1. september.

Politiet i Oslo var ikke ferdig med etterforskningen av brudd på besøksforbudene. Av de ti sakene endte tre med forelegg, mens to var henlagt.

De andre fem sakene er fortsatt under etterforskning, ifølge politiinspektør Marthe Notøy.

Oslo politidistrikt vil gjennomgå sin håndtering i forkant av drapssaken i Elverum.

– En gjennomgang av saken vil blant annet bety at vi ser om våre interne retningslinjer er blitt fulgt opp på en forsvarlig måte og at vi samtidig ser på selve etterforskningen av sakene, skriver fungerende leder for Felles påtale Audun Kristiansen i en pressemelding.

Politiet vil ikke uttale seg ytterligere om saken før de har resultatene av gjennomgangen.