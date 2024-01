Oslo-politiet vil beholde mannen i varetekt, men Oslo tingrett løslater mannen. «Siktede har forklart at han har forstått alvoret. Retten viser videre til at handlingene i siktelsen er av en annen karakter enn de tidligere forhold siktede har vedtatt forelegg for. Retten har derfor kommet til at gjentakelsesfaren er svekket, og at det ikke lenger foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at siktede igjen vil begå nye straffbare forhold av den karakter han nå er siktet for", skriver tingretten.