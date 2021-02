Opptaket er gjort rett uten for huset til Grete Dingstad Johansen og Øistein Johansen, på Knapstad i Indre Østfold kommune.

De hadde sett spor etter ulven tidligere på dagen, likevel ble Grete svært overrasket da den kom oppover vegen.

– Jeg er glad barnebarna ikke var her da den kom, sier hun.

Dingstad Johansen sier hun ikke er redd, men at hun nå ser seg litt ekstra omkring før hun går ut av døra.

UREDD: Ulven ble observert på en gårdsplass i Indre Østfold. Den beveger seg rolig forbi huset og ei dokkestue, før den forsvinner. Du trenger javascript for å se video. UREDD: Ulven ble observert på en gårdsplass i Indre Østfold. Den beveger seg rolig forbi huset og ei dokkestue, før den forsvinner.

Genetisk viktig

Ulven som rusler rolig forbi er Norges mest kjente ulv, den genetiske viktige Elgå-ulven fra Deisjøreviret, eller tispa han slo seg sammen med. Det bekrefter seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen til NRK.

– Ut ifra de opplysningene vi sitter på så er det sannsynlig at det er en av dem, sier Vangen.

På videoen ser man tydelig at ulven bærer et halsbånd.

Grete Dingstad Johansen var rask med å få opp mobiltelefonen da ulven dukka opp. Rolig traver den forbi huset før den svinger av mot ei dokkestue og forsvinner.

Begge ulvene ble i starten av januar bedøvd og flytta fra Østerdalen til Østfold for ikke å bli skutt. Flyttinga ble gjort av Statens Naturoppsyn (SNO) på bestilling fra Klima og miljødepartementet (KLD).

– Må tas ut med en gang

Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, mener oppførselen til ulven viser at den er svært uredd. Han mener at det ulven har vært med på tidligere kan ha gjort den for vant til folk.

FOR TAM: Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, mener ulven har blitt for vant med folk. Foto: Bjørn Solli / NRK

– Dette fører til mistrivsel og uhygge og ingen skal måtte finne seg i det. Ulv som går over tunet til folk er virkelig ikke noe å samle på, den må rett og slett skytes, sier han.

Ystad sier den forhåpentligvis ikke skader folk, men at en aldri kan vær sikker.

– Dette er rovdyr, ikke gårdshunder, sier han.

– Ikke uvanlig

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet sier at det ikke er unaturlig at ulv beveger seg i nærheten av folk. Men han synes det er mer uvanlig at den viser seg fram i dagslys.

– Disse ulvene er flytta til et for dem nytt område. Det kan bidra til at de eksponerer seg mer, sier Vangen.

Han sier at dette ikke er en ønsket adferd fra ulvene.

FLYTTET: Ulvetispa fra Deisjøreviret ble bedøvet og fraktet fra Østerdalen til Østfold den 3. januar. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Flytta kjendisulven for andre gang

Det er andre gang den såkalte Elgåulven blir bedøvd og flytta.

Myndighetene vil ikke felle den genetisk viktige ulven, fordi den har friske gener som kan hindre innavl i den norsk-svenske ulvestammen.

Deres nye hjemkommuner var ikke varsla på forhånd.

10 ordførere i Østfold og Follo har sammen sendt brev til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn der de klager på manglende involvering. De sier de ikke ble varsla og gjort oppmerksomme på denne beslutningen før ulvene i praksis var plassert.

BEDØVD: Lars Gangås fra SNO sammen med Elgå-ulven og tispa som ble bedøvd og flytta sør i ulvesona. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vil ha null ulv

Senterpartiets ungdomsorganisasjon vil at all ulv i Norge skal skytes.

SETTER LANDBRUKET FØRST: Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, vil prioritere beiting og landbruket over ulven. Foto: NRK

Forrige helg vedtok de et nytt partiprogram der de gikk inn for en nullvisjon for ulver her i landet. I en pressemelding skriver partiet at det er bedre å «skyte ulven enn å frakte den hit og dit».

Leder i ungdomspartiet Torleik Svelle sier folk er lei av å ikke bli hørt.

– Folk har blitt overkjørt igjen og igjen, stortingsviljen har blitt overprøvd. For mange er det å ha ulv tett på husene, og finne død sau i hverdagen veldig brutalt. Da tror jeg vi er nødt til å svare ganske hardt tilbake igjen, sa Svelle til NRK etter vedtaket.

– Trist at de vil utrydde en art

Naturvernforbundet mener det er trist at et ungdomsparti ønsker å utrydde en art.

TRIST: Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark. Foto: Naturvernforbundet

– Jeg synes det er trist at Senterungdommen har vedtatt at de ikke vil ha ulv i det hele tatt i Norge. Det er en naturforvaltning som er prehistorisk.

Hun mener ulvedebatten i Norge er konfliktfylt fra før, og at det Senterungdommen gjør nå er å eskalere den.

– Jeg skulle ønske Senterungdommen hadde brukt tiden sin på andre typer store og viktige saker, som klimaendringene, nedbyggingen av matjord, veiutbygginger som truer og ødelegger for både reindrift og jordbruket. Jeg er lei meg for at Senterungdommen vedtar å utrydde en art, sier Esmark.

– Jeg synes det er helt riktig at Norge skal bevare rovdyr i norsk natur. Økosystemene våre skal ha rovdyr. De hører til her, legger hun til.

Ulv er tema i Debatten i kveld, klokka 21:20 på NRK1.