– Jeg fikk vite at vi hadde fått to nye ulver hit via en e-post søndag kveld, sier Reidar Kaabbel (Sp).

Ordfører i Våler kommune, Reidar Kaabbel, mener kommunen burde blitt varslet om ulveflyttinga. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Han er ordfører i Våler kommune i Viken og bor på en gård ikke langt unna der et nytt ulvepar ble sluppet fri søndag kveld.

Ulvene som er flyttet til Våler og Sarpsborg er ingen ringere enn hannen som kalles «Norges viktigste ulv».

Han har finsk-russiske gener og har slått seg sammen med ei tispe fra Stor-Elvdal.

Nå håper Statens naturoppsyn (SNO) og klima- og miljøministeren at de vil trives i Østfold.

– Det er veldig spesielt at regjeringa setter ut et ulvepar her, uten å involvere kommunene. Vi kunne ha informert om flyttinga og forberedt oss litt. Det er for seint nå, sier Kaabbel.

Vandret tilbake til Østerdalen

Det er ikke første gangen ulvehannen flyttes.

I november i fjor ble den bedøvet og fraktet 30 mil sørover og plassert i Kongsvinger kommune. Der trivdes den ikke så kort tid etter var den tilbake i Deisjøreviret.

Avdelingsdirektør i Statens naturoppsyn, Morten Kjørstad, håper ulveparet nå får ro. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I det området pågår det lisensjakt og 27 ulver kan skytes utenfor ulvesona. Så for å redde hannulvens viktige gener, ble den bedøvet og flyttet på nytt.

– Av hensyn til dyrene vil vi ikke si hvor de skal. Nå trenger de ro og fred, sa avdelingsdirektør i SNO, Morten Kjørstad, rett før dyrene ble kjørt av gårde.

ULVESONA: Ulvesona strekker seg fra Hedmark til Østfold med flere etablerte flokker. Foto: ROVDATA

Allerede flere etablerte revir

I Våler er det ikke ro og fred. Det har bodd ulv i kommunen siden 1998 og mange mener de har tatt sin del av rovdyrbelastningen.

– Jeg synes rett og slett at det er jævlig dårlig gjort. Det er ikke plass til mer ulv her, sier jeger Ragnar Hansen.

Jeger Ragnar Hansen vil ikke ha ulven fra Østerdalen i sine jaktområder. Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Han legger til:

– For oss som jakter med hund, blir jo jakta ødelagt. Elgbestanden her er veldig liten allerede.

Hansen får støtte fra ordfører Kaabbel.

– Vi har både etablerte ulvepar og enkeltdyr i kommunen. Ut fra byrdefordelingsprinsippet synes jeg det er rart at disse ulvene bare plasseres her, sier Kaabbel.

Partikollega og stortingsrepresentant Ole André Myhrvold har sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljø ministeren om hvordan hensynet til byrdefordeling ble vurdert i forkant av flyttinga.

Spørsmål til klima- og miljøministeren fra Ole André Myhrvold

Kaabbel trekker også fram at flere av ulvene som allerede bor i gamle Østfold sliter med innavl og at dersom man skal få utbytte av de verdifulle genene til denne nye ulven, må noen av de andre tas ut.

Rotevatn: – Varslet så fort vi kunne

Da helikopteret lettet i Stor-Elvdal på søndag, var det fordi vær- og føreforhold endelig talte til SNOs fordel. Siden midten av desember har de fulgt med for å finne en passende dag.

– Beslutningen om hvor og når ulvene kunne flyttes, ble tatt så tett innpå at det i praksis ikke var mulig å varsle tidligere, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han sier det var flere steder som var aktuelle for ulvene, men at ferske opplysninger om andre ulvers bevegelser var avgjørende for beslutningen.

– Også er det viktig å huske at grunnen til at ulvene overhodet flyttes er at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Frp vedtok det i Stortinget. Da kan det ikke komme som et sjokk for noen, minst av alt en ordfører fra Senterpartiet, at de flyttes til et annet sted innenfor ulvesona.

Når det gjelder uttak av innavlede ulver som allerede holder til i Østfold, sier ministeren at det er gitt tillatelse til å ta ut et stort antall ulv både i og utenfor ulvesona i år.

– Så på det punktet er ingenting endret, sier han.