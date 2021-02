Senterungdommen vil fjerne all ulv i Norge

Senterungdommen vedtok denne helgen nytt partiprogram der de gikk inn for en nullvisjon for ulver her i landet. I en pressemelding skriver partiet at det er bedre å «skyte ulven enn å frakte den hit og dit».

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

NRK møter leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, som med tjukk pels rundt halsen forteller om den nye linjen ungdomspartiet ønsker å ha overfor ulv.

– Vi har lyst til å sette vanlige folks interesser, beiting og landbruket først, og prioritere dette over ulven. Da er vi nødt til å drastisk redusere antall ulv ned til null, sier Svelle.

– Er ikke det brutalt?

– Folk har blitt overkjørt igjen og igjen, stortingsviljen har blitt overprøvd. For mange er det å ha ulv tett på husene, og finne død sau i hverdagen veldig brutalt. Da tror jeg vi er nødt til å svare ganske hardt tilbake igjen, sier Svelle.

– Trist at de vil utrydde en art

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark. Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet mener det er trist at et ungdomsparti ønsker å utrydde en art.

– Jeg synes det er trist at Senterungdommen har vedtatt at de ikke vil ha ulv i det hele tatt i Norge. Det er en naturforvaltning som er prehistorisk.

Hun mener ulvedebatten i Norge er konfliktfylt fra før, og at det Senterungdommen gjør nå er å eskalere den.

– Jeg skulle ønske Senterungdommen hadde brukt tiden sin på andre typer store og viktige saker, som klimaendringene, nedbyggingen av matjord, veiutbygginger som truer og ødelegger for både reindrift og jordbruket. Jeg er lei meg for at Senterungdommen vedtar å utrydde en art, sier Esmark.

– Jeg synes det er helt riktig at Norge skal bevare rovdyr i norsk natur. Økosystemene våre skal ha rovdyr. De hører til her, legger hun til.

Ikke forankret hos moderpartiet

Svelle sier at ungdomspartiet ikke har forankret vedtaket med Senterpartiet.

– Er det ikke vanlig å legge seg på lik linje som moderpartiet, at man i hvert fall ikke er så langt unna?

– Vi er ikke så langt unna Sp, de har også sagt at de ønsker seg en helt ny rovdyrforvaltning der de hører på folk, og legger stortingsviljen til grunn. Så at vi skal klare å komme til en enighet, er jeg sikker på, sier Svelle.

– Nullvisjon er vel langt unna Sp?

– Nå er det slik at vi er et ungdomsparti, og må kunne vedta det vi mener er rett. Vi har lyst til å sette landbruket og de som bor i ulvesonens interesser først, sier Svelle.

– Ulven er kritisk truet

Innlandet Unge Venstre mener senterungdommens vedtak er uansvarlig politikk.

– Ulven er kritisk truet i Norge, og er en helt naturlig del av økosystemet vårt. Vi kan ikke godta utryddelse av ulven, sier Omar Yagci, Leder i Innlandet Unge Venstre, til Oppland Arbeiderblad.

Omar Yagci påpeker at ulv ikke er beitenæringens største utfordring.

– Største årsaken til at sauer går tapt under beite er av nesten helt andre grunner enn ulven. Ulven tar rundt 2 % av sauene som går tapt. Største årsaken til at sauer går tapt er blant annet på grunn av ulykker, at de blir tatt av parasitter eller får sykdommer og infeksjoner, skriver han i en e-post til OA.