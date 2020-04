Mora fortalte fra vitneboksen i rettssalen at hun hørte et skrik fra andre etasje.

Hun fortalte om desperate minutter da hun om morgenen den 9. oktober i fjor så at faren utøvde grov vold mot sønnen.

Hun forsøkte å gripe inn ved å slå og sparke mot ektemannen.

– Jeg ropte at han skulle løpe: «Oscar du må flyge», fortalte den gråtkvalte mora.

Deretter dro faren henne med inn på soverommet, som han på forhånd hadde sikret med strips slik at hun ikke skulle kunne avverge drapet.

Ifølge var mora sa faren at han skulle ta livet av sønnen og seg selv.

– Jeg skrek og ropte og forsøkte å løsne stripsen. Jeg fant en sko og forsøkte å knuse verandadøra. Jeg klarte å løsne stripsen, klatret ut og forsøkte å finne brannstigen. Da så jeg at den også var stripsa fast, sa mora.

STRIPS: Retten fikk se stripsen som faren hadde festet på dører og vinduer i parets hjem på Kapp i Østre Toten. Foto: politiet

Visste ikke om overgrep

Mora tok til tårene flere ganger under dagens forklaring, men fortalte stort sett med klar og tydelig stemme om hva som hadde skjedd.

Hun forklarte om sønnens oppvekst, fra han ble adoptert halvtannet år gammel i 2005.

Mora forteller at hun og mannen ble kalt inn til møte med barnevernet i januar 2018.

Der ble de presentert for en bekymringsmelding som blant annet gjaldt en seksuell handling på sønnen fra faren.

Hun forklarer at barnevernet henla saken og at også hun valgte å stole på ektemannen.

Hun fortalte om et barn som hadde mange positive sider, at han var varm og omsorgsfull.

Videre sa hun at han var et barn med en del utfordringer. Mora sa at de var klar over at unger som var adoptert tidlig i livet kunne få det vanskelig, men at deres oppgave var å hjelpe og støtte ham.

–Ja, Oscar kunne vere vanskeleg, men det var fordi han hadde det vanskeleg og det var vår oppgåve å sørge for at han skulle få eit bra liv. Vår jobb var å bygge selvbildet hans og styrke ham. Oscar var et sårbart barn, sa mora.

Mora: – Vi skal greie oss

Mora fortalte om at det kvelden før drapet kom det melding fra sønnen om at han hadde fortalt kjæresten noe som kom til å få stor betydning for familien.

– Da tenkte jeg på seksuelle overgrep, sa mora.

Senere på kvelden fortalte sønnen mer om det som hadde foregått mellom ham og faren.

– Han var opptatt av at faren hadde levd på en løgn. Han sa at han aldri hadde vært god nok for faren sin, og hvor glad han var i søstrene sine, sa mora.

RETTEN: Mannens forsvarer Håvard Fremstad, og bistandsadvokat Inger Marie Støen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mora fortalte sønnen at hun og faren skulle flytte fra hverandre, at mora skulle ha omsorgen for barna, og at de skulle greie seg.

– Dette ordner seg, vi skal finne en løsning på dette, fortalte mora at hun hadde sagt til sønnen før de la seg om kvelden.

Faren var redd det skulle komme ut

I går fortalte faren seg om drapet, overgrepene og bortføringen på morgenen den 9. oktober. Han fortalte om en sønn som ble mer og mer krevende, og at han opplevde det som at sønnen hadde en makt over ham som var fortvilende.

Han var også redd sønnen skulle fortelle noen om overgrepene. Sønnen sa flere ganger at han hatet faren, fortalte 45-åringen.

FORSVARER: Mannens forsvarer Håvard Fremstad. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han sa at han ikke angret på drapet av sønnen, og at han mente at familien ville få det bedre uten ham.

Faren forklarte hvordan han hadde planlagt drapet i detalj, herunder hvordan han skulle hindre mora i å gripe inn.

Han er tiltalt for å ha tatt livet av, og gjennomført seksuelle overgrep mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overen på Kapp 9. oktober i fjor.