I Noreg har vi importert over halvparten av kveiten som blir brukt i matproduksjon. Ukraina har vore blant dei største produsentane av matkveite.

Då det braut ut krig i Ukraina, oppfordra politikarane norske bønder om å begynne å dyrke matkveite for å styrke norsk matproduksjon.

Bøndene Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset i Stange tok oppfordringa.

I år satsa dei alt på matkveite.

BESØK: Bøndene i Stange var opptekne av å formidle for ministeren at det er risiko knytt til kveiteproduksjonen på garden. Sandra Borch og statsforvalter Knut Storberget var på besøk denne veka. Foto: Erlend Arnesen / NRK

Lars Magne Mauset ser utover åkeren sin, der kveiteaksa står tett i tett. Årets avling blir god.

Likevel er han klar på at dei tok ein risiko: Både på grunn av høge utgifter i landbruket, og at det skal lite til før kveita mistar kvaliteten som trengst for å brukast til mat.

– Framover må vi ta ei vurdering på om det er rett å produsere så mykje matkveite, seier Lars Magne Mauset.

Ministerbesøk

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) besøkte Stange-bøndene denne veka. Årets jordbruksoppgjer enda med rekordsummen 10,9 milliardar kroner. I avtala var det også auka økonomisk sikkerheit for dei som driv med korn.

– No har vi starta kursendringa i norsk landbrukspolitikk. Årets jordbruksoppgjer var starten på det. Korn var ein av dei store prioriteringane. Det ser vi resultatet av her i dag, seier ho.

Ho lova allereie før jordbruksforhandlingane at det ville bli meir lønnsamt for dei som satsa på matkorn.

Og årets kornhaust ser ut til å bli særs god, sjølv om prognosane ikkje er venta før i midten av august.

Likevel er bøndene i Stange usikre med tanke på neste år.

Dette står om korn i jordbruksavtala Ekspandér faktaboks Avtalen gir ein målprisauke på 1 kr/kg for matkorn og 90 øre/kg for bygg og fôrkveite. Dette er 10 øre/kg meir enn i statens tilbod.

Avtalen legger opp til nedskriving av norsk korn og importert råvare til kraftfôr for å unngå potensiell auke i kraftfôrprisane til husdyrprodusentane. Kraftfôrprisen vil ikkje auke meir enn 3 øre/kg.

Avtalen gir auke av arealtilskot og fraktordninga for korn.

Avtalen legger ikkje all gjødselkompensasjon på AK-tilskot, slik statens tilbod gjorde. Dette ville gått ekstra utover grovfôrprodusentane, ettersom det største gjødselvolumet som ikkje er kjøpt eller som vart kjøpt seint for vekstsesongen 2022 er til grovfôr. Kjelde: Norges Bondelag

Økonomisk risiko

Lars Magne Mauset seier dei mellom anna veldig avhengige av vêret for å lukkast.

– At matkornet går frå å vere matkveite til å bli fôrkorn etter ei regnskur, er ein økonomisk risiko som vi føler at det må settast fokus på om det skal dyrkast meir matkveite, seier Mauset.

TRESKING: Framover vil bøndene i Stange bruke rundt 100 timar på tresking. Ministeren fekk teste ut treskaren under gardsbesøket. Foto: Erlend Arnesen / NRK

Harald Solberg jobbar med korn i Norsk Landbruksrådgivning. Ifølgje han er det også høgare utgifter med slik produksjon.

– Matkveite treng lengre veksttid enn bygg. Dermed er det større sjanse når ein skal treske det når vêret er blitt dårlegare. Det treng og meir gjødsel, seier han.

RÅDGJEVAR: Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgivning har ikkje nasjonale tal enno, men seier at årets avling ser ut til å vere særs god i Innlandet. Arkivbilde. Foto: Knut Røsrud / NRK

Bodhild Fjelltveit, som er andre nestleiar i Noregs Bondelag, seier det same. Ho håpar regjeringa held fram med løftet om at det skal lønne seg for bonden å dyrke matkorn.

– Då må satsinga fortsette. Ein må kompensere både for den risikoen det er – og for dei kostnadane det er å produsere matkorn, seier ho.

Sandra Borch rosar dei som har satsa allereie. Og ho seier dei skal gjere meir.

– Å garantere for at det kjem ordningar særleg på matkorn som skal bidra til lønnsemd. Det var ein viktig start i jordbruksoppgjeret og ein viktig politisk prioritering frå regjeringa si side.

Handla kunstgjødsel før prisane steig

Anne-Marte Hoelstad Mauset og Lars Magne Mauset i Stange trur dei får gode avlingar i år.

STORE AREAL: Ekteparet Mauset dyrkar på 520 dekar og trur dei får produsert kveite til godt over 500 000 brød denne sesongen. Foto: Erlend Arnesen / NRK

Dei turte å satse denne gongen fordi dei hadde fått kjøpt inn kunstgjødsla dei trengde hausten 2021. Før prisane skaut i vêret.

Ifølgje Lars Magne Mauset er det for risikabelt å satse ein gong til om dei må handle gjødsel no.

Likevel:

– Om signala for neste jordbruksoppgjer er positive så kan det hende.