– Vi gutta går ut og pisser om kvelden når det er mørkt. Det er det lang tradisjon for. Men det blir ikke mulig med lys over alt.

Det sier Birger Lillesveen, en av drøyt 500 hytteeiere på Bjønnåsen i Ringsaker.

Nylig fikk han, og andre hytteeiere der, innlagt strøm. Men Lillesveen har vært bekymret for hva strømmen kan gjøre med hytteområdet han er blitt så glad i.

Han er redd Bjønnåsen blir som hyttefeltet på Sjusjøen – med utelys over hele området.

SJUSJØEN: Det er 5–6000 hytter på Sjusjøen. Mange har utelysene på selv når de står tomme. Det fører til lysforurensning slik at man ikke kan se stjernene. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– De som har hytte her ønsker ikke å ha det slik som på Sjusjøen. Jeg tror selv ikke de største strøm-tilhengerne her vil ha det slik, sier han.

Og det ser ut til at Lillesveen og resten av hytteeierne får ønsket sitt oppfylt.

Nye tiltak: – Helt nødvendig

Lillesveen tok over hytta på Bjønnåsen i 1997. Siden den gang har de hatt solstrøm og gass. Ikke før nå har hytteområdet fått strømtilgang.

– Jeg er egentlig motstander av strøm på Bjønnåsen. Det er jeg for så vidt fortsatt. Det er sjarmerende at det er mørkt, sier han.

ØNSKER IKKE SJUSJØEN-TILSTANDER: Lillesveen har vært redd for at strømtilgangen i hyttefeltet kan gjøre mer skade enn nytte. Nå er han imidlertid glad for at kommunen tar grep. Foto: Mats Sparby / NRK

Derfor er Lillesveen nå glad for at Ringsaker kommune tar saken på alvor.

Den populære hyttekommunen innfører nemlig for første gang regler for å hindre lysforurensning i området.

– Jeg synes det er veldig bra. Jeg tror det er helt nødvendig at vi begynner å regulere dette, sier Lillesveen.

NRK forklarer Hva er lysforurensing? Bla videre Lysforurensning kaller vi det lyset som er overflødig eller uønsket.

Konsekvensene kan være sløsing av energi og påvirkning av dyr og planter. Lysforurensing fører også til at man mange steder ikke kan se himmelen om natten.

LED-lyspærer har vært med på å øke lysforurensingen, fordi de lyser sterkere enn tradisjonelle lyspærer og lyser i et blåhvitt lys. Forsker Arne Follestad i NINA sier lyset kan forandre adferden til veldig mange arter ganske dramatisk. Det kan påvirke alt fra alger til kattedyr. – Jeg var selv overrasket over hvor store konsekvenser lys kan ha, forteller Follestad. Forrige kort Neste kort

Store kontraster i hyttekommunen

NRK har tidligere satt søkelyset på fenomenet lysforurensning gjennom en rekke artikler. Både i by, til fjells og til vanns merker folk at det blir stadig lysere.

Anne Gunn Kittelsrud er plansjef i Ringsaker kommune. Hun forteller at kommunen opplever et økt fokus på dette med lysforurensning.

– Mange har henvendt seg til kommunen og ment at det bør tas initiativ til å begrense lysbruken i fjellet. Det har jo med at man ønsker å oppleve stjernehimmelen å gjøre. Så vet vi at lysbruk forurenser natur og dyreliv, sier hun.

SETTER INN TILTAK: Anne Gunn Kittelsrud sier det kan bli vanskelig for kommunen å regulere lysforurensningen også i Sjusjøen. Hun legger til at ett område på Sjusjøen, Kroksjølia, allerede har begrensninger på bruk av utelys. Foto: Mats Sparby / NRK

Dette er noen av reglene:

Det skal være færrest mulig utendørs lyskilder. Maksimalt tre lyspunkt per eiendom.

Utelys skal begrenses til inngangspartiet.

Ikke belysning av veg eller parkeringsplass.

Utelamper skal lyse nedover mot arealet som ønskes opplyst.

De resterende punktene kan du lese her:

Dette er tiltakene: Ekspandér faktaboks Det skal være færrest mulig utendørs lyskilder. Maksimalt tre lyspunkt per eiendom.

Utelys skal begrenses til inngangspartiet.

Ikke belysning av veg eller parkeringsplass.

Utelamper skal være fast montert på bygningsvegg.

Lyspunkt på portstolper, gjerder og liknende er ikke tillatt

Utelamper skal lyse nedover mot arealet som ønskes opplyst. Lyskilden skal være avskjermet med materiale som er ugjennomsiktig og ugjennomtrengelig for lys (opakt), slik at lyspæra er avskjermet mot himmelen og usynlig på avstand.

Lysstyrken skal være lavest mulig og ikke overskride ca. 470 lumen (tilsvarende 40W glødepære).

Lyskilder skal ha varm fargetemperatur (2700 Kelvin eller lavere.)

Lys skal være avslått når eiendommen/bygningen ikke er i bruk.

Reglene gjelder all utendørs belysning, uavhengig av energikilde. Kilde: Hytteavisen.no

Men det er store kontraster i en av landets største hyttekommuner. For selv om Ringsaker har innført regler for utelys i Bjønnåsen, lyser hyttefeltet i Sjusjøen opp som en ildflue.

BJØNNÅSEN: Her er det nylig kommet strøm til hyttene. Men hytteeierne må forholde seg til regler om lys utendørs. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

På spørsmål om kommunen kan ta grep for å begrense utelys også på Sjusjøen, som ligger 40 minutter unna, svarer Kittelsrud at det kan bli vanskelig.

Hun sier det er lettere å hindre lysforurensning, enn å reversere det.

– Men folk må passe på hverandre, og gjøre sitt for å begrense utslipp og forurensning, sier hun.

Håper reglene blir respektert

Morten Øie er bestyrer i Furnes allmenning, som eier de fleste tomtene på Bjønnåsen.

Han sier han håper at reglene for utelys blir respektert av hytteeierne i området.

PÅBUD: Morten Øie håper hytteeierne etterfølger reglene om lysregulering ute. Foto: Mats Sparby / NRK

På Bjønnåsen må hytteeierne selv ta ansvar for å følge reglene om utelys.

– Så lenge det står i reguleringsplanen så er det jo et påbud, sier Øie.

Det er høringsfrist på planen den 20. november. Hittil har det ikke kommet noen klager på tiltakene.

Hytteeier Lillesveen tror likevel samtlige i området er positiv til tiltakene.

– De aller fleste vil nok følge reglene. Jeg tenker også at det går an å gå til hyttenaboen sin for å si ifra, sier han.

– Vi går til naboen med hodelykt. Vi er vant med at det er mørkt, og vi setter pris på det, legger han til.