«Kan du tro det! Vi har nettopp funnet en utrolig godt bevart pil med pilspiss av elvemusling. Ser ut som den ble borte i fjor, men pilen er rundt 3600 år gammel, fra tidlig bronsealder! Det blir ikke stort bedre enn dette»

Slik lyder den gledestrålende meldingen fra teamet i Secrets of the Ice på Facebook.

Hele pila er om lag 70 cm langt. Foto: Espen Finstad, Secrets of the Ice, Innlandet fylkeskommune

– Hjertepumpa slår noen ekstra hakk

Pilen ble funnet under kontroll av iskanten på et kjent funnsted nordøst i fjellområdet Jotunheimen.

Espen Finstad er brearkeolog i Innlandet fylkeskommune. Han var med da pilen ble oppdaget onsdag denne uken.

– Hjertepumpa slår noen ekstra hakk når du ser at det er et pilskaft som ligger der. Her så vi fort at det var en sjelden type, som var ekstremt godt bevart.

Finstad har vært med å finne flere pilspisser i sin tid. Han mener pilen de fant onsdag 13. september er ekstremt godt bevart. På bildet bærer han inn funn av 1500 år gamle skremmepinner fra fjellet. Foto: Julian Post Melby, kulturhistorisk museum i Oslo

Teamet i Secrets of the Ice har holdt på med brearkeologi i Innlandet siden 2006.

Secrets of the Ice er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo.

De har funnet et par hundre piler fra forhistorien. Dette er den fjerde pilen de har funnet av denne typen. Totalt er det kun åtte slike piler som er kjent på landsbasis.

– Men dette er helt klart den best bevarte. Bevaringsgraden er helt eksepsjonell, sier Finstad.

Her ser vi bakenden av pila slik den lå da den ble funnet. Bakenden av skaftet, der hvor strengen har vært, er forsterket med dyresenter og never – og trolig med bjørkebark som lim. Foto: Espen Finstad, Secrets of the Ice, Innlandet fylkeskommune

De samme arkeologene fant også tidligere en pilspiss laget av muslingskjell i isen i Jotunheimen. Også den er trolig over 3500 år gammel:

Laget av muslinger

– Pilspissen er laget av elvemusling. Dette er den fjerde pilen vi har funnet som er laget av det. Det er totalt åtte kjente funn på landsbasis. Ellers i verden er elvemusling kun kjent brukt i Nord-Amerika, sier Finstad.

I dette tilfellet er det ikke bare pilspissen som er godt bevart, men også det organiske materialet med treskaft og surringer har holdt seg bra.

Finstad sier at dette gir dem en helt annen innsikt i hvordan man har gjort ting i forhistorien.

Funnstedet rett i nedre kanten av en svært nedsmelta isfonn i Øst-Jotunheimen. Foto: Espen Finstad, Secrets of the Ice, Innlandet fylkeskommune

Funnet har vakt mye oppmerksomhet og er av internasjonal interesse.

Finstad sier de ikke er ferdig med letingen og utelukker ikke at de kan finne flere ting. Isen på breene smelter stadig mer og eldgamle ting kommer stadig til syne.

– Funnene vi gjør ved isen blir generelt eldre og eldre for hvert år. Isen smelter fort på grunn av klimaendringer. Nå er det den virkelig gamle isen som smelter, sier Finstad.

I Lom har også Norges eldste sko smeltet fram. For tre år siden fant arkeologene skjelettet fra en hund mellom Lom og Skjåk.