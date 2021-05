For to år siden fant arkeologene skjelettet fra en hund mellom Lom og Skjåk. Nå er endelig C-14-analysen klar – hunden stammer fra overgangen mellom middelalderen og nyere tid – altså er den fra 1500-tallet.

– Det er åpenbart at de som eide den har hatt et forhold til bikkja med å ta vare på den og holde den nært, sier arkeolog i Innlandet fylkeskommune, Espen Finstad.

Hunden ble nemlig funnet med et halsbånd og et bånd som viser at den kan ha blitt brukt til både jakt og å skjøtte buskap.

Foto: Espen Finstad / Secrets Of The Ice

Fant hundens siste måltid

Etter stor nedsmelting i 2019 ble hunden funnet. Funnet ble gjort av det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum.

– Den ble funnet med halsbånd av vidjespenning og et bånd, sier Finstad.

Hunden var en hannhund på ca. 50 centimeter. Hvilken rase den var vet ikke arkeologene, men de vet hva den spiste til sitt siste måltid.

– Det ble funnet fiskerester så den har spist fisk, ler Finstad.

BEIN: Ved siden av halsbåndet og båndet ble det funnet beinrester av hunden. Foto: Espen Finstad / Secrets Of The Ice

Arkeolog Live Forsetløkken ved Kulturhistorisk museum har sett på beina og beskriver at hunden hadde et beinbrudd som var grodd. Hun omtaler hunden som fullvokst og med begynnende slitasje.

Funnet har vagt stor oppmerksomhet etter at Finstad og kollegaene publiserte det på sine sider, Secrets Of The Ice.

«FLINK GUTT»: På sine Facebook-sider kaller arkeologene funnet for rørende. Funnet markerer slutten på bruken av Lendbreen som ferdselsåre. Foto: Skjermdump fra Secrets Of The Ice/Facebook

Funnet i røft område

Hunden er en av mange hundre funn fra forhistorien som er gjort ved Lendbreen. Arkeologene har gjort funn i området siden 2011. Blant annet er Norges eldste klesplagg funnet ikke langt unna. Ifølge Finstad har det vært ferdsel over breen helt siden 300 år etter Kristus.

Hunden er ikke det første dyret som er funnet i området. Tidligere er det gjort funn av hester på passasjen over Lendbreen.

– Det er en røff passasje. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor denne hunden omkom, men vi vet at noen av hestene som er funnet kan ha blitt avlivet på grunn av en brekt fot, sier Finstad.

FERDSELSÅRE: Hunden er en av mange hundre funn fra forhistorien som er gjort ved Lendbreen. Det har gått en ferdselsrute over isen fra 300-tallet e.kr. til litt ut i middelalderen, ifølge arkeologene. Foto: Pilø Lars Holger - Kulturarv

Han sier det er ekstra morsomt og interessant å finne en hund.

– Det er morsomt å finne noe som har betydd noe for folk. En bikkje er noe man har et personlig forhold til. Det er ikke blant de eldste funnene våre, men det er et veldig morsomt funn, sier Finstad.