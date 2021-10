"Isen i breer beveger seg og ødelegger samtidig eventuelle arkeologiske funn. Når man hører om funn fra breer er dette derfor oftest funn fra relativ ny tid. Skillet mellom isfonn og isbre er imidlertid ikke alltid så klart. Is som ligger i ro nå, kan ha vært i bevegelse tidligere i et kaldere klima når isen var større. Breer har ofte også isfonner liggende inntil seg langs sidekantene og overkanten.

Det er to hovedgrunner til at arkeologiske funn havner i isen og blir bevart der. For det første jaktet fortidens mennesker rein på og ved isen. Reinen søker seg ut på isen på varme sommerdager for å kjøle seg ned og for å slippe plagsomme insekter. Dette gjorde isen til en god jaktmark, og piler og annet fangstutstyr gikk noen ganger tapt i snøen under jakten. For det andre har mennesket i lange tider krysset fjellområder for å reise fra et sted til et annet. Noen ganger har disse ferdselsrutene krysset områder dekket av is. Gjenstander som ble kastet eller mistet underveis er blitt bevart i isen frem til i dag. I tillegg til gjenstandsfunn i isen kan det også finnes knokler og gevir fra dyr. Noen av disse knoklene stammer fra jakt og transport, mens andre kan stamme fra dyr som led en naturlig død på isen. Funnene i Nord-Amerika og Norge er i hovedsak knyttet til reinsjakt, mens funnene fra Alpene er knyttet til ferdsel."



Espen Finstad, fylkesarkeolog