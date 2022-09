Overveldet over oppmøte på regionens første pride-markering

– Det er helt fantastisk at det er så mange folk her. Jeg hadde jo håpet på det, men jeg frykta at det var færre, ja.

Det sier Anniken Fernås Gjevre som gikk sammen med dattera i pride-paraden i Fagernes i Valdres lørdag.

Det lille dalføret har fått mye oppmerksomhet etter at det homofile ekteparet fikk hatbrev i posten forrige uke.

Gjevre mener det var viktig å stille opp for å vise at ikke alle deler disse holdningene.

Og det var det mange andre som gjorde også. I gatene gikk flere hundre fargefulle for å vise sin støtte - i bygdebyen med knappe 2000 innbyggere.

BARN AV REGNBUEN: Anniken Fernås Gjevre gikk i paraden for å vise sin støtte til skeive i lokalsamfunnet. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Det er så stort

Karoline og Tina Granum, ekteparet som mottok hatbrevet, er overveldet. De to gikk sammen i paraden i Fagernes med hvert sitt regnbueflagg.

– Det er helt uvirkelig. Jeg skjønner ingenting. Jeg tror ikke helt jeg har forstått hvor stort dette egentlig er, sier Tina.

Kona Karoline er også rørt over at så mange har valgt å stille opp i det som er regionens første pride-parade.

– Det er helt utrolig. Det er så mye fine folk og appeller. Vi må jobbe fælt med oss selv for å holde tårene tilbake. Det er så stort. Men dette er ikke en dag som bare handler om oss, den handler om alle i Valdres og i hele Norge, sier hun.

Ekteparet håper de bidro til at så mange deltok på markeringen. De er glad de delte historien om brevet.

Ekteparet ble rørt over oppmøtet. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Fremst i paraden kjørte biler fra Valdres Gatebil i alle regnbuens farger. Foto: mARTE iREN nORENG tRØEN / nrk Folkehav i Fagernes sentrum. Flere hundre deltok på markeringen. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Små og store deltok på markeringen. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK «Love is love». Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Drag-artisten Nabi Yeon Geisha deltok også på markeringen. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Vil ikke ta homofile i hånda

Ragnhild Lund er leder i Valdres pride. Hun gikk sammen med ekteparet i lørdagens pride-parade, og er glad for at så mange møtte opp.

Men selv om antallet oppmøtte var over all forventning, mener Lund mange i Valdres trenger holdningsendring.

– Det er rett og slett vanskelig å komme ut som skeiv i Valdres i dag. Noen vil rett og slett ikke hilse på oss. Vi har vært på skoler og snakket med barn, og da vil mange ikke ta oss i hånda fordi vi er homofile. Det gjør vondt.

GÅR SAMMEN: Ragnhild Lund (t.v) mener holdningene til mange i Valdres må endres. Her sammen med ekteparet Granum i paraden i Fagernes sentrum. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Lund spør seg hvor disse holdningene kommer fra.

– Hvor ligger det ansvaret, hvem gjør at barn kan tenke at de ikke vil ta en homofil i hånda?

Lund hører ofte folk fra bygda si «ikke lag så mye styr», når de snakker om pride. Dette synes hun er synd.

– Det er trist at vi gang på gang får høre det. Jeg hører det hver dag flere ganger om dagen. «Ikke lag så mye styr». Men når man ikke har det bra så går man til de nærmeste. Man prøver hele tiden å få trøst, og jeg tror det er derfor vi trenger pride nå, sier hun.

HÅPER PÅ ENDRING: – Vi går sammen med de nærmeste som støtter oss fordi vi trenger den tryggheten nå, sier Ragnhild Lund, leder i Valdres pride. Foto: ValdresPodden

Ikke akseptert i lokalsamfunnet

Ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal kommune sa i sin appell under markeringen at alle innbyggerne har et ansvar for å få bukt med hatefulle holdninger mot skeive.

– Slik vil vi ikke ha det i vårt lokalsamfunn. Ingen skal føle seg hetset. Vi alle må ta et ansvar for å løfte frem de gode holdningene - både hjemme ved kjøkkenbordet og i det offentlige rom, sa han.

– Hva synes du om dagens oppmøte?

– Det er imponerende. Helt utrolig. Veldig bra.

VISER SIN STØTTE: Ordfører Knut Arne Fjelltun (t.v) gikk først i paraden sammen med andre Valdres-ordførere. – Tenk å kunne farge bygdebyen i regnbuens farger, og stå for retten til å være den man er, sier han. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Paraden ble ledet av biler i alle regnbuens farger. Mette Røe Halstensen kjørte en blå bil i paraden.

– Det er jo fint at folk fra bygda er med på slikt, i alle fall nå. Det er viktig at vi i bygda stiller opp og viser støtte, sier hun.

Birk Nystad og Philipp Bartnik ble også overrasket da de så det store oppmøte i Fagernes.

– Det er helt nydelig. Jeg digger det. Det er som 17. mai da jeg var liten. Et kjempeopplegg. Det er så gøy å være her, sa Nystad.

– Jeg tenkte det skulle være et lite tynt tog, men så kommer det masse mennesker, legger Bartnik til.