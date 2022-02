– Jeg synes det er skikkelig vanskelig, sier David Persson fra Gausdal videregående skole i Innlandet.

18-åringen er en av 27 skarpe finalister fra hele Norge som de siste månedene har konkurrert seg til finalen i Abelkonkurransen.

Matematikkonkurransen kårer den beste matteeleven i landet, og er slettes ingen enkel test.

Litt lenger ned i saken kan du prøve deg på et utvalg av oppgavene David og de andre elevene har svart på, men først en prøve:

Vil jobbe med matte i fremtiden

Tredjeklassingen fra Gausdal videregående kom seg til finalen med 143 poeng, 52 poeng bak førstemann på resultatlista.

David innrømmer at han var ganske nervøs i de innledende rundene, selv etter å ha lagt ned mange treningstimer i forkant.

– Målet mitt var å komme til finalen så jeg er veldig fornøyd med å komme dit.

MÅLET KLART: David Persson drømmer om å studere på NTNU. Selv om søknadsfristen ikke er før 20. april har 18-åringen allerede lagt inn sin søknad på Samordna opptak. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nå er 18-åringen spent på hvordan finalen går og gleder seg til å lære mer avansert matte og å besøke NTNU, hvor han har tenkt til å studere neste år.

– Jeg har lyst til å drive med noe innenfor forskning, fysikk, matte, sier 18-åringen.

– Du skal være rimelig dedikert

Årets Abelkonkurransen har pågått siden november i fjor da første runde gikk av stabelen. I januar var det klart for runde to, mens finalen nå er en måned unna på selveste kvinnedagen.

– Vi har tatt ut 27 stykker til finalen 8. mars, forteller Randi Håpnes fra Matematikksenteret.

Hun forteller at interessen for konkurransen er stor. Selv om den i utgangspunktet er for videregåendeelever, er det også deltakere fra ungdomstrinnet. I år er en niendeklassing med til finalen.

De tre beste i finalen blir tatt ut til matematikkolympiaden, en internasjonal konkurranse.

Prøv deg på oppgavene

Abeldeltakerne har vært gjennom to innledende runder der de har svart på til sammen 30 oppgaver på tid.

Matematikksenteret sier dette om hvor god man må være for å delta i finalen.

– Du skal være rimelig dedikert og god i matematikk for å nå opp. De beste trener like mye som en toppidrettsutøver, forteller Håpnes hos Matematikksenteret.

Vi har plukket ut noen oppgaver du kan bryne deg på. Hvor mange klarer du?