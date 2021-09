Like sikkert som høstfargene kommer, er det også at småviltjakta starter på denne tiden av året.

Tall fra Statskog viser en oppgang i rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet. Det betyr at det er enda flere ute i skogen, og at du som turgåer kan treffe på jegere – og omvendt.

Noen blir kanskje engstelige – kan det skje uhell? Er det farlig å gå på tur nå? Bør man ha klær med signalfarger for sikkerhets skyld?

– Jegere har ansvaret

– Oppfør deg akkurat som før, og gå på tur der du ellers ville gått, oppfordrer Tormod Pedersen, leder for Norges Jeger og Fiskeforening i Oppland.

Han sier at det alltid er jegeren sitt ansvar å sørge for sikkerhet, både med tanke på skuddlinje og våpen.

Dette er lovbestemt i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

– Det skal være en helt sikker bakgrunn, og man skal aldri skyte mot et sted der det kan være mennesker, sier han.

Hvert år meldes det om ulykker i forbindelse med jakt. De fleste av dem dreier seg om ulykker og uhell jegere imellom. Senest lørdag ble en mann truffet av et skudd i foten i Selbu i Trøndelag.

Omtrent hvert andre år skjer det dødsulykker i forbindelse med jakt. I 2014 innførte NJFFS åtte jaktvettregler for å sette ekstra fokus på sikkerhet. De kan du lese mer om her:

Lurt med fargerike klær

Selv om det er jegernes ansvar å sikre trygge omgivelser, kan det være lurt å kle seg strategisk for å være mer synlig og lettere å oppdage, mener Pedersen.

– Vi tenker ikke og forlanger ikke at noen skal kle seg ut for vår skyld, men hvis de vil, så ta gjerne på klær med kraftige farger, for eksempel en rød anorakk.

Også jegere har gjerne på seg synlige klær, slik at andre som er på jakt kan se dem.

I Danmark har forskere funnet ut at fargerik bekledning kan redusere ulykkesrisikoen for syklister med 50 prosent.

Anders G. Øiaas fra Trondheim er ivrig fuglejeger. Han er akkurat nå på jakt i Tydal, og sier at det også jegere er imellom er viktig med synlige, fargerike klær.

– Det henger nok igjen fra gammelt av at man skulle ha grønne kamuflasjeklær. Mange har riktignok en rød lue, men det holder ikke alltid.

Selv har han kjøpt seg en gul Gore-Tex-jakke for å synes best mulig for andre jegere.

– Det er en trygghet for alle at alle synes ekstra godt nå, sier han.

GULKLEDD: Andreas G. Øiaas gikk for fargerik jakke for å være ekstra synlig. Foto: privat

Oppfordrer til delt ansvar mellom turgåere og jegere

I sosiale medier går debatten. Noen oppfordrer til å kle seg fargerikt, andre mener at det ikke er turgåerens ansvar.

Lars Kristian Jakobsen startet denne uka en diskusjon i Facebook-gruppa Friluftsliv Norge der han oppfordret både jegere og turgåere til å kle seg fargerikt.

– Jeg la ut en post fordi jeg selv har vært borti ekle situasjoner der folk har gått i bakkant av der jeg har jaktet, forteller han.

SYNLIG: Jakobsen sier mange var enige i oppfordringen han la ut på Facebook-gruppa Friluftsliv Norge om å kle seg fargerikt. Selv jakter han med hund som er iført oransje vest. Foto: privat

Jakobsen jakter med hund og sier både han og turgåerne han har møtt på jakt alltid har oppdaget hverandre mye takket være hunden. Likevel synes han det er ubehagelig å være i tvil om det er personer i området.

– Når man oppdager folk får man hjertet i halsen uansett om man ikke har skutt.

Han mener det bør være et delt ansvar mellom turgåere og jegerne under småviltjakta og at begge parter bør ta hensyn til hverandre.

Under innlegget på Facebook har Jakobsen fått mye støtte i sin klesoppfordring. Ikke bare fra andre jegere, men også fra redningsmannskap som peker på at det er lettere å finne savnede som er ikledd sterke farger.