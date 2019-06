Ukjent åpen inngang til fjellbasseng ved Kleppe vannverk

Dette er inngangen til et annet høydebasseng i fjellet under Øvre Kleppe.

Høydebassenget som denne porten leder til, skal ha vært jevnlig undersøkt for smitte, og alt har vært i orden.

– Uakseptabelt

Nå sjekker kommunen en annen teori: At dyr kan ha tatt seg inn her og funnet veien opp via tunneler eller rør det andre bassenget, hvor teknikere har funnet E. coli-smitte.

Det forteller varaordfører Bård Espelid til NRK mandag kveld. Hullet er cirka 15x15 cm stort, stort nok til at både rotter, mus, mink og katter kan klare å komme seg inn.

– Uansett er det komplett uakseptabelt at det ikke er skikkelig stengt, sier Espelid til NRK.

PASSASJE: Askøy kommune skal undersøke om dyr kan ta seg opp herfra, cirka 100 høydemeter til bassenget der det er funnet E. coli-bakterier. Foto: Christian Lura / NRK

Undersøkes nærmere

Det var VG som gjorde Askøy kommune oppmerksom på hullet. Det har til nå vært totalt ukjent.

Folk i området kan imidlertid fortelle at det for mange år siden også var mulig for dem å komme seg inn i fjellanlegget. Da det ble kjent, ble døren forsvarlig stengt.

NRK så selv representanter fra Askøy kommune i området mandag kveld.

– I kveld eller i morgen skal vi sjekke ut om det har vært mulig for et dyr å ta seg opp til det avstengte høydebassenget via tunneler eller rør i fjellet, sier Bård Espelid.

– Dette må inspiseres og repareres så raskt som mulig, sier varaordføreren.